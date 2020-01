Día clave en Coalición Canaria: el partido llega dividido al Comité Permanente que decidirá si expedienta o no a Ana Oramas

El Comité Permanente de Coalición Canaria (CC) decidirá este lunes, tras posponer la semana pasada esta reunión, si expedienta o no a su diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso, Ana Oramas, quien no respetó la instrucción de abstenerse en la votación de investidura de Pedro Sánchez. Oramas votó en contra en las dos sesiones, lo que para algunos miembros de su partido ha sido una "traición", un "engaño" y una "indisciplina" que "no puede dejarse pasar".



El máximo dirigente de CC en Tenerife, Francisco Linares, afirmó el viernes que el órgano de dirección del partido se congregaría de forma "oficial" el lunes en la sede de Santa Cruz de Tenerife. Y él mismo defendió que no debía abrirse expediente a la diputada. Como él opinan el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife, entre otros.

Frente a esta opinión se sitúan tanto el secretario general de CC, José Miguel Barragán, como el líder del partido en Fuerteventura, Mario Cabrera, entre otros. De hecho, el propio Barragán cargó este fin de semana en redes sociales contra Carlos Alonso por su defensa a ultranza de Oramas: "Carlos Alonso metiendo la pata y empeorando la situación de Ana Oramas ante los órganos del partido", dijo en un polémico tuit.

Así, la decisión tomada de forma independiente por la diputada Oramas ha creado una crisis interna en el partido, que se divide ahora entre quienes consideran que la acción de Oramas merece alguna represalia y los que consideran que la diputada es demasiado valiosa para el partido como para expedientarla o expulsarla.

Sin embargo, Fernando Clavijo, quien fuera expresidente del Gobierno de Canarias y sucesor de Oramas en el Ayuntamiento de La Laguna, ha guardado un clamoroso silencio en esta crisis interna, pese a que algunas voces le han pedido abiertamente que se pronuncie al respecto.



Las medidas adoptadas hasta ahora por Coalición Canaria han sido iniciar el pasado martes 7 de enero un procedimiento para decidir si abre expediente disciplinario contra su diputada en el Congreso, tras haberle pedido que abandonara su escaño si no respetaba la orden de abstenerse.



Oramas se opuso a la investidura tras alegar que votaba "en conciencia" y expresar sus disculpas al partido por no haberle dado a conocer previamente su decisión. Sin embargo, tal y como expresó el propio Barragán, las disculpas "no son suficientes".