El líder de CC en Fuerteventura pide contundencia contra Oramas tras su "traición": “No ha respetado la democracia interna y nos ha engañado a todos”

Mario Cabrera, secretario insular de Coalición Canaria en Fuerteventura, considera que el voto negativo de Ana Oramas este martes en el Congreso de los Diputados en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez “es una segunda traición que no se puede pasar por alto".

Cabrera ha criticado en un comunicado que la diputada nacionalista "no ha respetado la democracia interna y ha engañado a todos los compañeros que confiamos en ella para defender las decisiones que se acuerdan en los órganos de participación de CC”. Oramas desoyó el pasado sábado, y de nuevo este martes, la decisión del Comité Permanente Nacional de CC, que acordó por unanimidad que el voto de Oramas debía ser el de la abstención. Sin embargo, tras unas palabras que sorprendieron a todo el hemiciclo, Oramas anunció el sábado que votaba no a Sánchez, algo que ha repetido este martes tras pedir disculpas a su partido.

Sin embargo, según Mario Cabrera, lo que se buscaba el partido no era ponerse del lado de Pedro Sánchez o del de Abascal, “sino explicar claramente que la abstención era una forma de contribuir a evitar nuevas elecciones. Pero al mismo tiempo marcar distancias con unos y otros. No hacer seguidismo de los radicales: ni de derechas ni de izquierdas”; una abstención que no fue respetada por Oramas, que decidió actuar por su cuenta.

A partir de ahora, opina Mario Cabrera, “Coalición Canaria debe abrir un proceso interno para definir claramente las consecuencias de esta traición", algo que ya ha anunciado el propio secretario general del partido, José Miguel Barragán, quien ha afirmado que ahora se encargará un informe acerca de lo ocurrido y se decidirá si se abre expediente o no a Oramas.

Sin embargo, pese a esa afirmación de Barragán, Cabrera muestra sus recelos: "Me preocupa que se pueda llegar a asumir como normal que no se respete el funcionamiento democrático del partido, por eso hay que ser tajantes y directos. Escuchar a todo el mundo el tiempo que sea necesario, pero tomar medidas contundentes en defensa del funcionamiento democrático de la organización", ha concluido.