Coalición Canaria aplaza su decisión sobre la indisciplina de Ana Oramas por votar no a Sánchez

Coalición Canaria ha aplazado este martes la decisión sobre la indisciplina de su diputada en el Congreso, Ana Oramas, que ha votado no en la investidura de Pedro Sánchez, pese a lo que había acordado el partido el pasado viernes. Una decisión que la diputada aseguró que tomaba para no traicionar a los canarios, aunque pidió disculpas a su partido.

El secretario general del partido, José Miguel Barragán, ha comparecido de forma urgente ante los medios de comunicación sobre la 13.30, momentos después de que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno de Coalición, tras alcanzar un pacto con Podemos. Barragán ha subrayado que las disculpas de Ana Oramas de este martes sobre la tribuna no son suficientes.

"No se puede pedir perdón y seguir con la desobediencia al partido" y por ello cree que el problema es "muy grave" aunque aún queda "qué hacer", que llega en un momento en el que ha recordado que su partido no está en muchas de las instituciones en las que estaban y otras se les ha desalojado y hay quien habla de que va a desaparecer.

En la rueda de prensa, el secretario general de Coalición Canaria, ha confirmado que se llegó a pedir a Oramas que no votara en el Congreso y ha señalado que, aunque la decisión última no le corresponde, no ve "ninguna vía" para salvar a la histórica diputada nacionalista de la apertura de un expediente por indisciplina.

Barragán ha explicado que tiene dudas con que este nuevo Ejecutivo cumpla con Canarias ya que "no tiene los votos suficientes" ya que son "165 votos a favor, con algunas abstenciones", por lo que "queda un largo recorrido para saber si este Gobierno tiene los apoyos suficientes para el día a día". "Ya veremos si esas dudas se van despejando en los próximos meses", destacó. No obstante, sí ha aclarado que está "decepcionado" con la actitud de su compañera de partido.

El Consejo Político de Coalición Canaria decidió el pasado viernes que se abstendría para facilitar la conformación del Gobierno. Sin embargo, el sábado, durante la primera votación para investir a Pedro Sánchez, Ana Oramas decidió votar no. "Le digo no, no y mil veces no", dijo en la tribuna del Congreso.

"Esto es una organización que lleva muchos años funcionando y los tiempos los va a decidir esta organización", subrayó Barragán, que ha pedido respeto al tiempo y las formas para resolver estos asuntos. Los expedientes, ha explicado, son procedimientos reglados dentro de los estatutos de Coalición Canaria y "debemos observar lo que dice la legislación, ya que están reglados y deben ajustarse a la legalidad y no pueden existir errores en el procedimiento" para que haya garantías.

El dirigente de CC asegura que redactará un informe y lo elevará a un Comité Permanente que intentará que se celebre esta semana si se convoca una ejecutiva y tendrá que asistir Ana Oramas como miembro de ese órgano para que dé las explicaciones que considere. "Estamos en la fase de valorar los antecedentes, qué ha ocurrido y ponderar bien la situación de un expediente y la situación de desobediencia política en que deja al partido", por ello, asegura que se llevarán a cabo acciones. No obstante, cuál es esa acción serán los órganos colegiados quienes den la respuesta.

"Los informes que suelo elevar los hago cuidadosamente porque los míos son de armas tomar cuando no están bien escritos". Barragán además ha insistido en que este martes no ha podido hablar con Ana Oramas, aunque le ha dirigido una carta con lo decidido en la reunión de este lunes. "Es probable que hagamos contactos en los próximos horas o días".

Barragán también ha dicho que la Permanente sabe que "estamos ante un problema grave" y que hay que buscar una solución satisfactoria para el partido. Sobre la similitud con el caso de Luis Mardones, subrayó que no ha pensado en si va a mencionar antecedentes en el informe ya que el contexto es diferente.

El acuerdo que ha transmitido por escrito a la organización nacional el Comité de Tenerife es que no veían condiciones para decir sí y que dejaban en manos de la Ejecutiva Nacional la decisión.

(Habrá ampliación)