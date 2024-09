Agromart inaugura una nova botiga a Maioris

Agromart, l’empresa de Porreres de producció i venda de fruita i hortalissa, continua creixent i aquest dimarts, 24 de setembre, a les 17:00 hores obrirà les portes d’una nova botiga a Maioris, Llucmajor. Amb aquesta, ja en seran 26 en actiu arreu de la geografia mallorquina.

D’ençà de la primera obertura d’una botiga Agromart, ara fa 13 anys, l’empresa sempre ha apostat per la producció pròpia. L’any 2023, a les 140 hectàrees de cultiu ubicades entre Porreres i Felanitx, es varen sembrar més de 40 varietats diferents de fruita i hortalissa. En conjunt, 400.000 plantes que varen revertir en una producció final dins botiga de 2.000 tones de producte fresc i de qualitat. A més, l’aposta dels darrers anys és clara: cada vegada hi ha més extensió de cultiu certificat en ecològic i sembres de varietats locals, com ara la carabassa, la carxofa negra, el melicotó, la figa o l’albercoc.

Com és habitual en els dies d’inauguració, els quatre socis fundadors de l’empresa i que donen nom a la marca, els germans Miquel, Apol·lònia i Rafel Figuera i Tomeu Lliteres, oferiran un refrigeri de productes de quilòmetre zero als visitants i primers clients.

La intenció a curt termini d’Agromart és establir-se també a la barriada de Gènova i a Alaró, arribant a les 28 botigues de fruita, verdura, formatges, vins i molts altres productes de temporada i gourmet.