Ana Oramas se reafirma en el 'no' a Sánchez y pide disculpas a Coalición Canaria, que puede expulsarla

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de Los Diputados, Ana Oramas, ha anunciado que votará de nuevo "no" a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) este martes, cuando se está celebrado la segunda votación. Tras reafirmarse en el sentido de su voto en contra del candidato socialista, Oramas ha pedido disculpas a su partido por no avisar de que se saltaría la decisión unánime de la formación de abstenerse. "Quiero pedir disculpas a mi organización. Tenía que haber buscado la forma de que mi partido hubiera sabido previamente mi votación", dijo desde la tribuna del Congreso.

"Ni soy una facha ni una vendepatrias", se defendió. Con esta decisión, calificada este fin de semana de "muy grave" por CC, la diputada abre la puerta a que su partido la expulse. Su formación le ha advertido de que podría ser expedientada después de que el pasado sábado 4 de enero cambiara el sentido de voto acordado por su formación.

Oramas ha explicado que sí que debería haber informado a su partido de la decisión que había tomado y ha insistido en que los mismos que ahora le dicen que es una valiente son los que la criticaban la semana pasada y la insultaban. Además, subrayó que no piensa traicionar a Canarias, por lo que se reafirma en el "no". Al terminar su breve discurso ha sido la única diputada que no ha recibido ni un aplauso.

El Consejo Político de Coalición Canaria decidió el pasado viernes que se abstendría para facilitar la conformación del Gobierno de Coalición entre PSOE y Podemos. Sin embargo, el sábado, durante la primera votación para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Ana Oramas decidió votar no. "Le digo no, no y mil veces no", dijo en la tribuna del Congreso.

La diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, interviene en la segunda sesión de votación para la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en la XIV Legislatura, en Madrid (España), a 7 de enero de 2020 / Europa Press

Este cambio en el sentido del voto, ha provocado un auténtico terremoto en el partido, donde hay dirigentes que han pedido durante todo el fin de semana a Oramas que reconduzca su postura. Este lunes, el Comité Permanente de CC-PNC ha calificado en un comunicado como “muy grave” lo que tildan como “discrepancia de voto”.

La diputada de CC Ana Oramas, a su llegada al Congreso de los Diputados . EFE/Zipi

Según los estatutos de Coalición Canaria, causarán baja “las personas afiliadas que tras resolución de procedimiento disciplinario incoado, hayan incurrido en algunas de las siguientes infracciones graves”, y entre ellas se cita “el incumplimiento y el alejamiento desobediente de las decisiones de sus órganos”, como el Comité Político Nacional, máximo órgano entre congresos.