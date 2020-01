División en el seno de Coalición Canaria por la desobediencia de Ana Oramas

El diputado de Coalición Canaria en el Parlamento regional José Alberto Díaz-Estébanez ha defendido a Ana Oramas tras convertirse esta en protagonista inesperada en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno al votar no desoyendo la decisión de su propio partido (CC) de abstenerse.

Yo también pido medidas por la indisciplina de Ani Oramas. Y que sean tan contundentes y ejemplares como las tomadas por el PSOE contra sus 15 diputados que votaron NO en lugar de ABSTENCIÓN en la investidura de Rajoy, y con las mismas consecuencias en el resultado (ninguna). pic.twitter.com/zo2EhqteYd — Jose Alberto D-E (@jadestebanez) January 8, 2020

Esa desobediencia, calificada como "muy grave" por el partido nacionalista, ha dividido a la formación política. Por un lado, los partidarios de sancionar duramente a la diputada, ya sea con su expulsión, con la apertura de un expediente disciplinario o con medidas tales como impedirle que sea candidata en las próximas elecciones. De otro lado, quienes opinan que no debe tomarse ninguna medida contra ella o que estas queden en el ámbito interno del partido.

En el primer grupo se encuentran voces tales como la de Mario Cabrera, líder de CC en Fuerteventura, quien considera que hay que ser "contundente" porque "engañó" al partido y eso "no se puede pasar por alto". David de la Hoz, líder en Lanzarote, también considera que no puede no hacerse nada.

Narvay Quintero, presidente de AHI-CC, se suma a las voces que opinan que deben tomarse medidas correctoras.

Del otro lado están quienes defienden la actuación de Ana Oramas, principalmente conocidos miembros del partido en la isla de Tenerife, como José Manuel Bermúdez. En una entrevista en la televisión autonómica, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife afirmó que a él le valían las disculpas de Oramas y que, teniendo en cuenta el peso de la diputada en el partido durante décadas, "cualquier decisión debe ser tomada con benevolencia".

Por su parte, Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife, afirmó en Radio Marca que la apertura de un expediente a la diputada "está por ver" y que no se la puede "masacrar".

José Alberto Díaz (exalcalde de La Laguna), también ha defendido a la diputada y ha expresado que no se puede someter a la diputada a un "escarnio público", según declaraciones recogidas por El Día.

Francisco Linares, alcalde de La Orotava y de los pocos líderes de CC con cargo en la isla, en declaraciones a Radio Nacional afirmó que le parecería "injustificable" que Oramas fuera expulsada del partido.

Por otro lado, en la indecisión se encuentra la expresidenta del Cabildo de La Palma Nieves Lady Barreto, que defiende que Oramas debe una explicación al partido y que sería conveniente exigirle que entregara el acta de diputada, pero también defiende que Oramas "es, ha sido y será fundamental para el partido", según declaraciones recogidas por El Día.

La gran ausencia en esta crisis interna del partido es la del senador Fernando Clavijo, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. El líder de Avante-La Laguna, Santiago Pérez, le ha pedido públicamente que se posicione porque, de no hacerlo, sería "cómplice de que CC votara con la derecha cavernaria".

Este jueves, 9 de enero, la Comisión Permanente Nacional de CC se reúne para decidir qué rumbo tomar en esta tormenta política desatada por la única diputada del partido en el Congreso de los Diputados.