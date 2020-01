Santiago Pérez exige a Clavijo que se posicione sobre la decisión de Oramas: "Si no, es cómplice de que CC votara con la derecha caverniana"

Santiago Pérez (Avante Laguna) ha exigido al expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que describe como "senador prófugo de la justicia de Canarias", que se posicione sobre la decisión de Ana Oramas (Coalición Canaria) de votar en contra de la investidura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "Queda claro que el que calla otorga y será cómplice de haber votado junto a la extrema derecha con el fin de impedir un gobierno de progreso, con lo que eso hubiera supuesto para el conjunto de la ciudadanía", señala.

Asimismo, Pérez valora que "no cabe duda" de que el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, "no fue informado de las pretensiones de la diputada de CC", y también tacha al expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, "un hombre muy apegado al PP desde siempre", de ser cómplice de Oramas y lamenta que haya tildado de desleal a Pedro Quevedo (NC), su socio electoral en esta campaña.

"¿Clavijo está de acuerdo con Carlos Alonso, o cree que CC debió contribuir a formar el gobierno progresista y no alinearse con la extrema derecha?", pregunta el concejal del Ayuntamiento de La Laguna. "El no de Oramas no es una anécdota, no son caprichos o fobias personales. Es mucho más grave. Hablamos de la propia ATI, del expresidente de Tenerife que anda refunfuñado desde que lo desplazaron de la presidencia y que ha sido toda su vida un elemento del PP, como tantos otros que se emboscaron en ATI sin hacerse demasiada violencia a sí mismos", apunta.

Santiago Pérez también observa una división dentro del partido nacionalista. "Hay corrientes muy progresistas que no están nada cómodas o muy incómodas con ese voto ultra de la ATI profunda". Además, considera que "estamos asistiendo a lo que algunos ya vislumbrábamos: que ATI iba a ser el disolvente de CC, con su abrazo a la derecha más caverniana".