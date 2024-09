El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha calificado de “torpeza política” la defensa que la presidenta de Navarra, María Chivite, realizó de manera conjunta con el lehendakari, Imanol Pradales, de los sistemas de financiación forales (el Convenio Económico Navarro y el Concierto Económico de las diputaciones vascas) en un artículo de opinión. Esparza considera que son dos modelos de financiación distintos y que “no se pueden igualar”.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, ha señalado en primer lugar que Chivite “llega tarde”. “Yo el otro día le reproché a María Chivite que no había salido a defender el régimen foral ni el Convenio Económico y que además llegue de la mano del lehendakari creo que traslada un mensaje que también es equívoco, porque el Convenio navarro y el Concierto vasco no son lo mismo y no se pueden igualar”, ha sostenido.

En ese sentido, ha asegurado que quien iguala ambos modelos “está haciendo un flaco favor al régimen foral de Navarra”. Y ha añadido: “Que quien lo iguale sea la presidenta del Gobierno de Navarra me parece una torpeza política, porque es verdad que tenemos cosas en común, es verdad que la crítica a nivel nacional a veces viene conjunta, pero lo cierto es que no somos lo mismo”. “El Concierto vasco es una cosa y el Convenio navarro es otra. El Concierto vasco es una carta otorgada. Y el Convenio navarro nace de un pacto, nace de nuestra propia historia. Navarra se puede defender sola y se debe defender sola. Y a mí me hubiera gustado que María Chivite hubiera defendido desde el primer momento en que se empieza a poner en cuestión”, ha señalado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha considerado que el Convenio Económico “no está en peligro” y ha indicado que lo que han hecho Chivite y Pradales es “una defensa de la Constitución, de los derechos que nos reconocen el conjunto de los españoles mediante esa Constitución”. “Es una explicación al conjunto de España de que somos solidarios, de que tenemos un Convenio que nos genera derechos, pero también obligaciones, y que lo vamos a defender”, ha resaltado, para incidir en “la explicación que se le da al resto de ciudadanos españoles de que Navarra es una tierra solidaria y una tierra que defiende la Constitución española, donde está el reconocimiento a este derecho”.

En un artículo titulado 'Responsabilidad, solidaridad y riesgo en la financiación de nuestro Autogobierno' publicado en el Grupo Noticias, el lehendakari y la presidenta de Navarra defendieron los sistemas forales de financiación ante las “críticas partidistas” recibidas por la negociación para el modelo de financiación de Catalunya. Chivite y Pradales consideraron que sus sistemas son “solidarios” con el Estado y el resto de comunidades autónomas y aseguraron que tienen cabida en el modelo de Estado y recuerdan que conllevan “un riesgo unilateral” para Euskadi y Navarra.