Lucas Bravo pide poder pasarse al Grupo Mixto y dejar las filas de CC en el Parlamento de Canarias

Es el único diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) en el Parlamento de Canarias que no es miembro de CC. Y ahora reclama su derecho a decidir si en un momento dado abandona las filas con las que consiguió un acta de diputado por la isla de Gran Canaria y se pasa al Grupo Mixto. Lucas Bravo de Laguna, ex dirigente del PP canario, actual secretario general de Unidos por Gran Canaria, ha solicitado a la Cámara regional el “derecho a decidir el pase al Grupo Mixto”. Los servicios jurídicos no ven encaje legal a la petición del número 2 de la lista de CC-PNC-AHI por la isla de Gran Canaria, a pesar de que se presentara como independiente, pero el diputado entiende que le asiste la razón.

“No existe ninguna discrepancia con Coalición Canaria”, ha asegurado este jueves a Canarias Ahora Lucas Bravo. “Es más, no creo que puedan decir que les ha cogido por sorpresa porque desde nuestro partido [Unidos por Gran Canaria, la formación liderada por su padre, José Miguel Bravo de Laguna, desde su salida del PP y de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria en 2015] les comentamos esa posibilidad. No he pedido pasarme al Mixto, sino el derecho a decidirlo, que si lo conceden, pues lógicamente lo haríamos”, aclara sobre la solicitud concreta a la Cámara.

El que fuera consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de la Villa de Santa Brígida explica que como independiente tendría derecho a pasar al Grupo Mixto, ahora solo formado por los dos diputados de Ciudadanos. “Lo que he pedido es que se nos dé la opción con el cambio reglamentario que han hecho una vez ya empezado el partido, permitiendo que los tres diputados de Agrupación Socialista Gomera formen grupo propio”. Bravo considera que si se ha cambiado para ASG, él, como independiente tendría a derecho a decidir si se pasa el Grupo Mixto.

La decisión, que no va a prosperar según una primera valoración jurídica por parte de la Mesa del Parlamento, responde a la intención política de Lucas Bravo de contar con más autonomía de la que dispone como independiente en las filas de CC-PNC-AHÍ, lo que incluye mayores iniciativas propias que marquen un perfil diferenciado de Unidos por Gran Canaria con respecto a Coalición Canaria.

Sin embargo, Bravo rechaza tener discrepancias con CC e incluso ahora que se ha cerrado un pacto electoral con uno de los grandes adversarios de Unidos en la isla de Gran Canaria, Nueva Canarias. “No hay discrepancias por eso, una de las candidatas de la coalición al Senado por Gran Canaria es de nuestro partido, Ángeles Batista”, explica Bravo de La Laguna. “Solo entendemos que podemos defender mejor nuestras posiciones desde el Grupo Mixto, y se lo hemos comentado a Coalición. Es cierto que me llega que la Mesa no lo ve… Yo creo que hemos armado un buen escrito jurídico para defender nuestra postura, pero si la rechazan tendremos que analizar qué vías utilizar. Quizás no valga la pena ir a un contencioso que lo resuelva dentro de tres años… Veremos lo que haremos”, dijo.

El diputado autonómico por la isla de Gran Canaria insistió en que la medida no es respuesta a discordancias con el pacto CC-NC. “Siempre he pensado que es bueno para Canarias tener una voz propia en Madrid, lo pienso desde [José María] Aznar [expresidente del Gobierno español] y [José Carlos] Mauricio [exportavoz del grupo de CC en el Congreso] firmaron aquellos acuerdos en los años noventa”. E insiste: “Lo tengo muy claro, tener grupo propio en Madrid es muy importante porque trae inversiones para Canarias, yo creo que es más necesario que Canarias tenga un grupo propio, con voz propia, antes que incluso Catalunya o el País Vasco. Y yo soy nacional, español, canario y grancanario”.

El dirigente de Unidos por Gran Canaria comentó también que a ese acuerdo electoral entre CC y PP no le ve más recorrido que “conseguir uno, dos, ojalá tres o cuatro diputados [como tenía una CC unida en 1996], a efectos prácticos es muy importante para las inversiones en Canarias, pero no creo que tenga traslación a un Gobierno de Canarias. Es muy complicado que Nueva Canarias y Coalición Canaria gobiernen juntos Canarias, porque hay muchas discrepancias, aunque parezca una incongruencia estar juntos en Madrid y unos aquí en el gobierno y otros en la oposición”.