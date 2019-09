Nueva Canarias: el aliado (casi) imposible de Errejón en las Islas

La irrupción del “partido de Errejón” ha puesto patas arriba a la izquierda en España. Todavía sin nombre formal, solo con la decisión de Más Madrid de presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre, y ya con el “sí quiero” de los valencianos de Compromís, “los Más” tensan todavía más el momento electoral por todo el país: Andalucía, Galicia, Aragón, País Vasco...y también en el seno de Nueva Canarias.

Los nacionalistas de izquierda se quedaron el 28 de abril sin “el diputado 176”, Pedro Quevedo, al concurrir en solitario por primera vez desde su fundación en 2005, como escisión de Coalición Canaria. En 2008 y 2011, NC ganó su acta por la provincia de Las Palmas en alianza con CC, y en 2015 y 2016, con el PSOE. Que ya no los quiere...

Este martes, desde el equipo de comunicación de Íñigo Errejón no solo se dejaba claro que no existe ningún vínculo con la plataforma Más Canarias, montada por el histórico de la izquierda tinerfeña José Manuel Corrales, cuya pretensión de ser el aliado en las Islas de Más Madrid duró apenas cuatro horas, sino que se valoraba el perfil de NC como un posible aliado. Aunque “no ha habido contactos formales”. Y desde NC, oficialmente, lo mismo: “No ha habido contacto por nuestra parte”.

Eso sí, sondeos y vínculos existen entre el equipo de Errejón y sectores de Nueva Canarias, también ligados a la plataforma Canaristas de los escindidos de Podemos en Gran Canaria, que formaron y después disolvieron Sí Se Puede en la isla. Y la principal figura política que avala explorar esa vía es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. “A mí me gusta cómo suena la música de Errejón”, ha dicho este martes Morales en declaraciones a la cadena COPE, prefiriendo antes un pacto con esas confluencias estatales de izquierda que con Coalición Canaria.

📻 @AMoralesGC, presidente del @GranCanariaCab: "No me veo en un mitin levantando la mano con @EquipoClavijo. Me gusta más la música de @ierrejon".https://t.co/sKjW3GhiIM