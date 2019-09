Nueva Canarias explora dos alianzas de cara al 10N: un pacto a la izquierda con el PSOE, o desde el nacionalismo con CC

Nueva Canarias ha acordado en la Ejecutiva Nacional celebrada este lunes explorar dos caminos de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre: una alianza electoral por la izquierda, con el PSOE, o desde el nacionalismo, con Coalición Canaria. No obstante, el coordinador territorial de NC, Luis Campos, aclara que su partido, en cualquier caso, "va a estar" y tampoco descarta concurrir en solitario si no se logra entendimiento con estas fuerzas.

“No estamos de acuerdo con esa convocatoria de elecciones por irresponsable”, ha destacado Campos en la tarde de este lunes. A su juicio, la ciudadanía habló el pasado mes de abril y era necesario que los partidos llegaran a acuerdos.

A su juicio, la mejor opción siempre es presentarse en solitario, pero reconoce que una organización como Nueva Canarias, se enfrenta a incertidumbres, incluida la económica, ya que se trata de una formación modesta que acaba de pasar por dos procesos electorales.

Campos señala que ahora existe un escenario diferente al de abril, ya que en aquel momento un factor determinante fue intentar parar a la extrema derecha y que llegara al Gobierno. Esta situación hizo que la gente se movilizara y fuera a por el voto útil, "que al final resulto ser inútil" porque no hubo acuerdo posible.

Cuestionado sobre si el hecho de Nueva Canarias concurra con Coalición Canaria en los próximos comicios podría afectar a sus relaciones con el PSOE y otras fuerzas (Podemos y ASG) en el pacto de Gobierno que mantienen en las Islas, ha afirmado que en otros procesos electorales ya han concurrido tanto con los socialistas como con los nacionalistas y ambas alianzas han sido exitosas.

Cuando en 2012 NC concurrió con CC, mantenía un pacto de gobierno con el PSOE y cuando lo hizo con los socialistas en 2015, a su vez mantenían un pacto con CC en el Gobierno de Canarias y nunca hubo problema. Además, la formación de Román Rodríguez mantiene alianzas con estas fuerzas en distintos ayuntamientos. "Cada escenario es diferente", explica Campos.

Esta decisión de Nueva Canarias se produce solo unos días después de CC también se mostrara favorable al entendimiento. A pesar de que Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, rechazó una alianza con el partido de Román Rodríguez, poco después Barragán desautorizaba esta afirmación para dejar abierta esta posibilidad. “No lo descartamos, si hay posibilidades de hablarlo, nosotros no seremos quienes cerremos esa puerta”.

El objetivo de concurrir a las generales, es "intentar revertir las malas cifras" y defender a Canarias en Madrid", como afirma que han hecho en otras ocasiones en las que además fueron determinantes en los presupuestos y en lograr medidas provechosas para el Archipiélago.

Lo más relevante, indica el coordinador territorial de NC, es que "no hay tiempo". En este sentido, recordó que en "48 o 62 horas se acaba el plazo". Por ello, nada mas acabar la Ejecutiva de este lunes, iniciarán los contactos para sentarse y llegar a acuerdos en el programa y, a partir de ahí, en las condiciones de la alianza y en los candidatos y candidatas.

Sobre si Paulino Rivero pudiera ser uno de los candidatos, ha afirmado que "no es militante de NC" y, por tanto, no puede hablar en su nombre. En esa posibilidad de alianzas aún no se ha hablado de los candidatos o candidatas, pero es posible que se repitan nombres y programa por la falta de tiempo.