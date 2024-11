La alcaldesa de Mogán ficha como asesor a un polémico exconcejal de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria), tiene un nuevo asesor. Se trata de José Antonio Guerra Hernández, un policía nacional que no ejerce desde 2019. Ese año dio el salto a la política para concurrir a las elecciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la lista de Ciudadanos, partido con el que obtuvo el acta de concejal y que abandonó dos años después tras protagonizar algunos episodios polémicos. También se presentó como candidato en los últimos comicios de 2023, pero esta vez con Coalición Canaria (CC) y en un puesto sin opciones de representación

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas publicó este miércoles el nombramiento de Guerra como asesor de Presidencia del Ayuntamiento de Mogán, un cargo de libre designación con dedicación parcial (el 60% de la jornada) y una retribución bruta anual de 19.000 euros en catorce pagas. Es decir, de 1.357,14 euros al mes.

Sus funciones como personal eventual o de confianza la alcaldesa serán las de “apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas”.

El informe que propone la designación de Guerra como asesor está firmado por Salvador Álvarez, un funcionario que colaboró en la campaña electoral de Ciuca (el anterior partido de Onalia Bueno) en las elecciones de 2015, que desde el primer mandato ejerce como coordinador de distintas áreas de la administración local y que también fue investigado en alguna de las piezas separadas en las que se dividió la trama original de compra de votos en el municipio en aquellos comicios y en los de 2019, un procedimiento ya archivado.

Sobre la idoneidad de Guerra para el puesto, la resolución del Ayuntamiento de Mogán se limita a manifestar que es la persona “adecuada para desarrollar” las funciones del cargo.

El nuevo asesor de Onalia Bueno es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Nacional de Policía desde 2006, aunque no ejerce desde abril de 2019, según él mismo informó en la declaración de incompatibilidades que presentó ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuando se convirtió en concejal tras concurrir a las elecciones de mayo de ese año como número tres en la lista que Ciudadanos presentó en la capital. Como edil, percibía una retribución bruta anual de 50.000 euros.

Guerra abandonó Ciudadanos en octubre de 2021, pero mantuvo su acta como concejal no adscrito. En aquellos momentos, el partido ya le había abierto dos expedientes.

El primero, en febrero de 2020, tras una denuncia presentada por quien había sido cabeza de lista de Ciudadanos en aquellos comicios, Beatriz Correas, que lo acusaba de agresiones verbales. En concreto, de haber proferido contra ella frases como “no me toques la polla”, “tú a mí no me dices lo que tengo que hacer” o “vete a tomar por culo”.

Tres meses después de ese expediente, Correas dejó Ciudadanos. “Cuando un partido permite una agresión, ya no es mi partido”, dijo la concejala a este periódico tras constatar que la formación no había sancionado a José Antonio Guerra por los hechos denunciados.

El segundo expediente se abrió en septiembre de 2021. La dirección del partido entendía que Guerra quiso aprovecharse de su condición de concejal para postularse a un puesto de libre designación el de director general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la administración que debía fiscalizar y vigilar como edil.

El nuevo asesor de Onalia Bueno consideró la apertura de ese expediente como “un ataque” contra él y acabó saliendo de Ciudadanos en octubre de 2021. En la nota difundida entonces a los medios de comunicación, Guerra dijo que adoptaba esa decisión “por coherencia y convicción moral”. “Dado que la dirección del partido en Canarias no cumple ni con los compromisos ni con los valores con los que nos presentamos a las elecciones, Ciudadanos ya no es mi partido. Ciudadanos se comprometió a actuar de acuerdo con unos principios que ha pisoteado continuamente”, exponía en la nota que envió a los medios.

En aquel comunicado, Guerra también defendía que reunía los requisitos para optar al puesto de director general de Seguridad y Emergencias y los servicios jurídicos municipales le informaron de que “no había impedimento legal” para ello.

Ya fuera de Ciudadanos, se mantuvo como concejal no adscrito hasta la finalización del mandato. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, concurrió de nuevo como candidato en Las Palmas de Gran Canaria, pero esta vez como número nueve en la lista de Coalición Canaria (CC) que encabezaba el actual viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francis Candil, y que sólo consiguió un representante.

Vidina Espino y Onalia Bueno

En Ciudadanos, Guerra formaba parte del núcleo duro de Vidina Espino, candidata de ese partido a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de 2019. En aquella campaña, la periodista se proponía “pinchar la burbuja” y descabalgar del poder en las Islas a CC, el partido en el que tiempo después acabó enrolándose y por el que hoy es diputada.

Ahora Guerra se incorpora como asesor en una administración gobernada por otro de los fichajes de CC, Onalia Bueno, una ex del Partido Popular (PP) que dejó las siglas con las que se presentó a las elecciones de 2015 y 2019 (Ciudadanos por el Cambio- Ciuca) para concurrir con una nueva marca, Juntos por Mogán, en alianza con CC, partido del que también es secretaria de políticas municipales.

El nuevo asesor de la alcaldesa de Mogán es, además, profesor en el doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la universidad privada Fernando Pessoa Canarias, donde imparte la asignatura Derecho y Derecho de la información. Según el currículo colgado en la web de este centro, Guerra está realizando dos másters, uno de Seguridad Pública por la UNED y otro de dirección y gestión de clínicas de medicina estética por la Universidad de Nebrija.

El Ayuntamiento de Mogán destaca en su portal de transparencia que Guerra cuenta con una “amplia experiencia como asesor jurídico en distintos despachos legales”. En el anterior mandato, su puesto era ocupado por William Cristofer García, que en la actualidad es concejal de Playas, Limpieza Viaria y Obras en el Ayuntamiento de Mogán y que, según la información que sobre su trayectoria profesional publica esa misma web, antes había sido “futbolista profesional y empleado de un bazar de plantas y flores”.