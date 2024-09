Antonio Morales reclama al Estado que plante cara a Europa para no convertir Canarias en una ''cárcel'' de migrantes

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado al Gobierno estatal que no se deje llevar por Europa y que no permita que se trate a Canarias como si fuera una zona de retención o de ''islas cárceles'' de las personas migrantes que llegan a las costas del Archipiélago. Además, ha pedido a los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados que se sienten a negociar todo el tiempo que sea necesario y con la voluntad decidida de alcanzar un acuerdo sobre la distribución solidaria de las y los menores migrantes no acompañados en todo el país.

El presidente Morales, en su respuesta a una pregunta que le ha planteado Coalición Canaria en el Pleno insular de este viernes, ha manifestado que “Canarias está recibiendo un trato colonial y el desprecio de la Unión Europea hacia las Islas es constatable cada día, porque se limita a mirar hacia otro lado y quiere convertirnos en ‘islas cárceles’”. Y, ante esto, ha subrayado que el Estado “puede hacer muchas más cosas de las que está haciendo” y tiene la obligación de plantar cara a esa actitud de Europa, “con el objetivo de acabar con una situación absolutamente inaceptable, que ataca los Derechos Humanos y el Derecho Internacional que afectan a más de 6.000 niños y niñas, a los que las Islas ya no se están en disposición de ofrecer una atención digna”.

En este contexto, también ha aseverado que “el Gobierno de Canarias ha cometido un error y ha quebrado la unidad que se alcanzó para reclamar ese reparto solidario entre las comunidades autónomas, y se ha decantado por un pacto con el Partido Popular que contraviene los acuerdos asumidos por todas las instituciones y por el Parlamento de Canarias y que ha suscitado el desacuerdo de partidos y entidades sociales, además de poner en marcha normas que hoy están recurridas y paralizadas”.

“Lo importante es que se sienten y que lleguen a un acuerdo”, ha mantenido. “Que el Estado español no se deje llevar por las imposiciones de Europa y que el PP huya de los tacticismos y de intentar utilizar la migración para sacar réditos electorales y para sumarse a las tesis de Vox”, ha concluido. “Es preciso que el Gobierno de Canarias vuelva a la unidad, a que trabajemos juntos para hacer un frente común y que los dos grandes partidos pacten y solucionen de una vez por todas esta situación insostenible a la que hay que poner fin cuanto antes”.

Nueve millones para 59 acciones del Plan Estratégico de Subvenciones

La sesión plenaria de hoy ha visto cómo el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Corporación insular ha experimentado un nuevo incremento de sus fondos, tras la aprobación inicial por parte de la mayoría de las y los consejeros de la Institución de cuatro modificaciones de crédito del Presupuesto de este año, a instancia de la Consejería de Hacienda y Emergencias, que tutela Pedro Justo Brito, que suponen un importe total de 27.845.405 euros, de los que 8.685.444 euros se han destinado a este Plan, para financiar 59 iniciativas de nueve ayuntamientos y 44 entidades.

Más en detalle, la primera modificación de crédito acordada asciende a 4.010.192 euros, correspondientes a créditos extraordinarios. La financiación de dicha modificación se realizará con 657.332,50 euros de bajas de crédito por anulación de aplicaciones presupuestarias no comprometidas y 3.352.859,76 euros mediante Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales. Este capital se empleará íntegramente en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024, para 31 acciones propuestas por cinco ayuntamientos (Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán y Santa Brígida) y 22 entidades.

La segunda modificación de crédito supone otros 4.842.280 euros, de los que 4.432.806 proceden de créditos extraordinarios, 400.000 de suplementos de crédito y 10.000 de transferencias de crédito, y se financiará con 746.785 euros de bajas de crédito por anulación de aplicaciones presupuestarias no comprometidas, 4.086.021 mediante Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales y 10.000 con transferencias de crédito negativas. En este caso, al Plan Estratégico de Subvenciones 2024 llegan 3.324.285 euros, para sufragar 15 actuaciones que desarrollarán dos ayuntamientos (Arucas y Valsequillo) y otras 12 entidades.

Asimismo, se acordó una tercera modificación de crédito de 18.992.933 euros, de los cuales 18.257.933 corresponden a créditos extraordinarios, 700.000 a suplementos de créditos y 35.000 a transferencias de créditos. Su financiación se materializa con 696.604 euros de transferencias de crédito y por bajas de anulación de aplicaciones presupuestarias no comprometidas y otros 18.296.329 mediante Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales. Esto supone una tercera entrada de capital al Plan Estratégico de Subvenciones de a 1.259.333 euros, que van a parar a seis proyectos planteados por el Ayuntamiento de Tejeda y por cinco entidades más.

En la exposición de este punto, el consejero Teodoro Sosa intervino para referirse específicamente a los 16.668.600 euros que forman parte de esta modificación de crédito y que se aportarán a la Autoridad Única del Transporte, con objeto de financiar la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del Tren de Gran Canaria, la infraestructura ferroviaria que unirá Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas. A este respecto, puso en valor el trabajo efectuado por la Corporación insular en pro de esta iniciativa ante Europa, el Estado y el Gobierno de Canarias, y significó que “este de hoy es un paso importante. El proyecto está lo suficientemente maduro para que se exija que a Gran Canaria venga el mismo dinero que ha aportado el Gobierno español para materializar otros trenes en el resto del país”.

Finalmente, y con carácter de urgencia, la mayoría del Pleno ha apoyado una cuarta modificación de crédito de 1.375.608 euros, de los que corresponden con créditos extraordinarios 101.634 euros y con suplementos de crédito 1.273.974 euros. Su financiación se realizará con 1.273.974 euros de bajas de crédito por anulación de aplicaciones presupuestarias no comprometidas, y 101.634 mediante Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales. Precisamente, esos 101.634 euros aumentarán los fondos del Plan Estratégico de Subvenciones, para financiar siete acciones más de dos ayuntamientos y cinco entidades.

Por otra parte, en este mismo ámbito y de la mano de la misma Área del Gobierno insular, el voto mayoritario ha dado luz verde a una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, para incluir una nueva línea de actuación de ‘Apoyo a proyectos de modernización en el transporte público discrecional’, con el objeto de conceder 507.500 euros en ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos autotaxis de la Isla.

Y también se ha refrendado por mayoría modificar el presupuesto del Organismo Autónomo Turismo de Gran Canaria y, por ende, de su Plan Estratégico de Subvenciones 2024, con el fin de destinar 337.110 euros, repartida entre 292.110 una ayuda a todos los ayuntamientos de la Isla para decoración navideña, otros 5.000 al Consistorio de Moya, para la actuación ‘Navidad gastronómica sabores de Gran Canaria’, y 40.000 a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Gran Canaria para el ‘Proyecto Mercado Americano’.

‘Sí’ a la inversión para mejorar la GC-605, en Tejeda

Los asuntos planteados por el Área de Hacienda han copado una buena parte del Pleno insular de septiembre, dado que también han recibido el visto bueno varios gastos plurianuales auspiciados por distintas áreas del Gobierno insular.

En detalle, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado por unanimidad el gasto plurianual de 4.078.914 euros en el período 2025-2026, para las obras de mejora en la carretera GC-605, en el término municipal de Tejeda y a la altura de la presa de Las Niñas y la Reserva Natural de Inagua, una vía muy usada, además de por los residentes, por los turistas que visitan la isla y que es vital para los servicios de extinción de incendios en el caso de producirse un incidente de este tipo en la Cumbre. Este expediente ha sido refrendado a instancias del vicepresidente y consejero insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, y con la ratificación de hoy se pone en marcha el procedimiento para licitar en los próximos meses estas obras, que está previsto que comiencen en otoño de 2025 y que afectarán a 4,5 kilómetros de la GC-605.

Igualmente, ha salido adelante por mayoría el gasto plurianual de 1.956.227 euros derivado del expediente de contrato ‘Suministro, instalación y soporte técnico de una infraestructura de virtualización y almacenamiento’, para el período 2024-2029, de la Consejería de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible, en concreto, del Servicio de Tecnologías de la Información y Administración Electrónica.

También por mayoría ha salido adelante el gasto plurianual del contrato ‘Suministro de licencias de un software Proxy de navegación web para el Cabildo de Gran Canaria’, para el plazo 2024-2029, por otros 481.500 euros, propuesto por el mismo Servicio.

Por último, ha recibido un ‘sí’ unánime, a instancia del consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, la modificación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA), de la anualidad 2021, correspondiente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al objeto de incluir el suministro de torretas para las diferentes playas del municipio, con una aportación de 201.166 euros, además de la autorización al Consistorio para gestionar la contratación y ejecución de este proyecto.

Contra la violación de los derechos humanos de niñas y mujeres afganas

El debate de las distintas mociones presentadas al Pleno insular ha dado como resultado, por una parte, el apoyo de todas y todos los consejeros, salvo los tres miembros de Vox, a la propuesta defendida por los grupos que conforman el Gobierno de la Isla, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Partido Socialista Canario- PSOE, para condenar enérgicamente y denunciar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas afganas por el régimen de los talibanes, y exigir la restitución inmediata de sus derechos.

Además, el Cabildo instará al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España a intensificar todos los esfuerzos diplomáticos, en los organismos internacionales, para presionar a los talibanes a que cesen en su acción contra las mujeres y las niñas. Al mismo tiempo, solicitará al Ejecutivo estatal que promueva y apoye cuantas acciones jurídicas y de otra índole se planteen en tribunales y organismos supraestatales contra el régimen talibán, por la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Del mismo modo, apoyará a las organizaciones que trabajan en defensa de las mujeres y las niñas afganas represaliadas por el régimen de los talibanes, colaborará en la implementación de programas y proyectos de derechos de las mujeres, como parte de un compromiso integral y a largo plazo, de apoyo a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Afganistán, y cooperará, en el ámbito de sus competencias, para que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y la función de relatoría especial de la ONU sobre el país cuente con los recursos, la dotación de personal y el respaldo diplomático necesarios para llevar a cabo una vigilancia eficaz del cumplimiento de los derechos humanos sobre el terreno en todo el país.

Una de las mociones aceptada por unanimidad ha sido la planteada por Coalición Canaria para apoyar, fomentar e impulsar el atletismo adaptado. Para ello, se ha decidido instalar en las pistas de atletismo del Instituto Insular de Deportes los anclajes necesarios para la práctica de las disciplinas de lanzamiento adaptado; acondicionar el estado del tartán de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, para la práctica del atletismo, y promover todas las acciones que fomenten el atletismo adaptado federado en la Isla.

El mismo grupo político ha propuesto que el Cabildo de Gran Canaria se adhiera a la estrategia canaria ‘Islas y municipios promotores de la salud’, un plan que ha sido aceptado por todas y todos los miembros de la Cámara. Para ello, se designará un coordinador insular que se encargará de implementar esta estrategia; se constituirá una mesa intersectorial para desarrollar las políticas de promoción de la salud, con representantes de los sectores sanitario, educativo, urbanístico, medioambiental y social, y se facilitará la creación de recursos y proyectos comunitarios que promuevan estilos de vida saludables.

A su vez, el PP ha defendido una moción en defensa de un sistema de financiación justo para todas las comunidades autónomas. Una propuesta a la que se han sumado tres enmiendas transaccionales planteadas por Nueva Canarias-Bloque Canarista, y que ha salido adelante con el voto de la mayoría de las y los miembros, a excepción de las y los consejeros del PSOE y las abstenciones de Vox.

Por un pacto unánime, también se incluirán las Fiestas del Carmen del barrio de La Isleta de la capital grancanaria en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Cultural. Un acuerdo al que se ha llegado a raíz de la iniciativa inicial de Vox de que ese evento sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, a la que Nueva Canarias-Bloque Canarista ha planteado la opción finalmente cerrada.

Y, con carácter de urgencia, todos los grupos políticos, salvo VOX, han votado a favor de la propuesta realizada por la Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, coordinada por Isabel Mena, para que el Cabildo de Gran Canaria se adhiera a la ‘Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de la Salud (SNS)’, cuyo objetivo es ganar años de vida en buena salud y libres de discapacidad.

Para terminar, dentro de los asuntos de urgencia y a instancia de la Consejería de Política Territorial y Paisaje, dirigida por Inés Miranda, se ha aprobado por unanimidad el documento de propuesta inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Doramas-Brezal y su Estudio Ambiental Estratégico.