Tres puntos negros de atascos de la capital grancanaria también esperan por el Gobierno

Los accesos a Tamaraceite por la rotonda de Lomo de Los Frailes, la conexión con Teror y la glorieta de Lomo Blanco, la entrada a la Universidad, llevan años esperando a que el Gobierno de Canarias cumpla su parte del acuerdo que firmaron el Ejecutivo regional, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En ese convenio la Corporación insular se comprometía a prefinanciar la IV fase de la Circunvalación que une la capital grancanaria con el municipio de Arucas a cambio de que la Consejería de Obras Públicas solucionara estos tres puntos negros de atascos. Los grancanarios ya pueden llegar a La Ciudad de Las Flores en autovía, pero siguen sufriendo las consecuencias de estos embotellamientos en la parte alta de la urbe por el incumpliento de la administración autonómica.

Este acuerdo se remonta a la etapa de José Miguel Bravo de Laguna como presidente del Cabildo de Gran Canaria (2011-2015) y Juan José Cardona como alcalde de la ciudad. Según explica el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, el convenio contemplaba llevar a cabo el plan Busquets para la ordenación del barranco de Guiniguada a cambio de la prefinanciación de la autovía hasta Arucas. Pero por unas diferencias entre los dirigentes el proyecto no salió adelante.

Con el cambio de escenario político, el plan del Guiniguada se dejó en el aire y el dinero quedó “bloqueado” en el Cabildo. Ante esa tesitura, el acuerdo para continuar la GC-3 hasta el municipio de Arucas siguió adelante, pero se cambió la condición a que se presentaran soluciones para estos estos tres puntos negros de atascos en estas zonas de la capital.

El 23 de diciembre de 2016 Coalición Canaria y el PSOE rompieron el pacto en el Gobierno de Canarias. Las consejerías quedaron en manos de nuevos políticos y desde las instituciones grancanarias comenzaron las conversaciones con el nuevo consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, señala Doreste. Tras varias reuniones, el dirigente del área se comprometió con el Ayuntamiento capitalino a presentar los proyectos en agosto de 2018. Han pasado cinco meses y aún no han recibido ni una notificación del gobierno autónomo. “Debe ser un agosto muy largo”, ironiza el edil.

En el Cabildo de Gran Canaria aún no han recibido ni una notificación del Gobierno autonómico sobre este asunto y explican que en el acuerdo el Ejecutivo se comprometía a estudiar varios accesos a la capital, los que fueran más urgentes, y se los propondría a la institución insular y a la local para llegar a un consenso entre las tres administraciones. En el documento no se especificó fecha, “cuando el escenario presupuestario de la Comunidad Autónoma lo permita”, pero ya han pasado cuatro años y, con un supuesto superávit de 667 millones de euros, no se ha cumplido con un trato que tendría un coste de 11 millones y que solucionaría uno de los tantos problemas de atascos que tiene Canarias.

El concejal de Urbanismo aclara que no se ha podido llegar a un consenso ya que el Gobierno de Canarias ni siquiera ha presentado los proyectos que prometió, pero señala que desde el Consistorio se plantearon estos tres porque son los más urgentes para la circunvalación. “Son los que hemos puesto como prioridad y el dinero lo tienen, que se los adelantó el Cabildo, pero no hay voluntad”, opina Doreste.

La competencia de estas vías recae en el Gobierno autónomo, por lo que ni Cabildo ni Ayuntamiento pueden actuar en ellas. Sí se hizo por parte de la Corporación insular una “reordenación” de la rotonda de Lomo Blanco para que el acceso a las diferentes facultades de la universidad se viera algo más descongestionado. Además, se elaboraron los proyectos del tramo de Belén María (acceso al Puerto de Las Palmas), Torre las Palmas (Julio Luengo) y la plaza de América (frente al Hospital Doctor Negrín), ya que el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, considera que la solución de la GC-1 no solo pasa por el soterramiento de la Avenida Marítima, un plan que se incluye en el Convenio de Carreteras.

Sin embargo, los tres proyectos de la rotonda de Lomo de Los Frailes, la conexión con el municipio de Teror y el acceso a la Universidad no se incluyen en el convenio de carreteras que, según el Gobierno de Canarias, ha sido el culpable de todos los retrasos que se han generado la licitación y adjudicación de Obras Públicas en los últimos meses. Por su parte, desde la consejería la única respuesta que se ha dado es que esa información la tiene el Cabildo; no se han hecho más declaraciones.