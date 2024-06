La candidata de NC-Sumar Lorena Pérez cierra la campaña con la ilusión lograr entre 4 y 5 eurodiputados

La candidata de Nueva Canarias (NC) en la lista de Sumar al Parlamento Europeo, Lorena López, ha manifestado este viernes que concluye la campaña electoral con “ilusión” ante la perspectiva de que la coalición con la que concurre pueda obtener el próximo domingo entre cuatro y cinco diputados, según las encuestas.

López ha considerado que estos resultados asegurarían para Canarias una “voz fuerte en Bruselas” para defender los intereses de las islas y reforzar la posición que mantienen para acabar con el “genocidio” que sufre el pueblo palestino, además de frenar las fuerzas de la ultraderecha en Europa.

Su último acto de campaña lo ha querido dedicar a la solidaridad con los colectivos en defensa del Sáhara, Palestina y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para abordar sus distintas problemáticas, ha indicado.

López ha celebrado la noticia de que España se una al procedimiento abierto a instancias de Sudáfrica por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención de Naciones Unidas con su ofensiva en Gaza.

Para NC, “es fundamental la postura que ha adoptado el Gobierno central sobre esta cuestión”, ha recalcado.

“Hemos sido contundentes desde el primer minuto en reclamar que lo que sucede en Palestina no es una guerra sino un genocidio que debe ser juzgado como un crimen de lesa humanidad”, ha señalado la candidata de NC, quien, no obstante, ha censurado “la doble moral del PSOE” por apoyar al pueblo palestino pero no al saharaui.

NC defiende la celebración del referéndum para la autodeterminación del Sáhara y que se cumplan las sentencias y recomendaciones de la ONU, ha recordado Lorena López.

A la reunión con las ONG han asistido también compañeros de su partido, entre ellos el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez.