La concejala Belén Hidalgo, entre las integrantes de Podemos que abandona la lista al Cabildo de Gran Canaria tras la marcha de Sara Ramírez

La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Agricultura y Ganadería en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Belén Hidalgo, ha anunciado su decisión de abandonar la lista al Cabildo de Gran Canaria tras la marcha de la consejera de Igualdad Sara Ramírez, que fue elegida en las primarias del partido, aunque posteriormente tras la negociación de la confluencia, se cedió el primer puesto a esta institución a IUC. Una decisión que se produjo después de que la formación morada llegara a un acuerdo de coalición con IUC de cara a las elecciones autonómicas y municipales.

La coordinadora de Podemos en Canarias lamenta la baja de la consejera Sara Ramírez del partido, pero pide "altura de miras"

Hidalgo comunicó la noticia a través de Twitter y confirma a este periódico que seguirá militando en el partido, pero se ha sentido “fuera de lugar” ya que desde las primarias había defendido junto a sus compañeras una candidatura “ecofeminista”. Desde Podemos defienden que Ramírez es su candidata como refrendaron las bases pero se cedió ese primer puesto en el marco de la negociación de una confluencia con IUC y Sí se Puede, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“No puedo quedarme en esta lista al Cabildo de Gran Canaria ya que no cumple ni el mandato de militancia en las primarias, ni los documentos de Podemos a la hora de hacer consulta sobre la confluencia”, dijo en su mensaje de Twitter.

Quiero trasladarles mi decisión de apoyar a @Sara_RamirezM mediante mi dimisión, no puedo quedarme en esta lista a Cabildo de Gran Canaria, ya que no cumple ni el mandato de militancia en las primarias, ni los documentos de Podemos a la hora de hacer consulta sobre la confluencia — Belen Hidalgo (@belenpuede) 4 de abril de 2023

La concejala señala a este periódico que tanto ella como Ramírez y otras integrantes de la lista estaban muy ilusionadas y haciendo campaña. Además, ambas son mujeres que cuentan con cargos en los gobiernos de coalición, en el Cabildo en el caso de Ramírez y en el Ayuntamiento en su caso.

Hidalgo recuerda un reportaje realizado en 2021 por Canarias Ahora, donde diferentes mujeres del espacio a la izquierda del PSOE explicaron la importancia de impulsar proyectos políticos feministas. “Canarias se adelantó con candidaturas lideradas por mujeres”, dijo entonces la concejala, que mencionó que su partido fue clave apostando por listas lideradas por políticas y por trabajar en confluencias. A su juicio, en este caso el candidato de IUC podría ir en otro número de la lista pero no encabezándola.

La consejera Sara Ramírez anunció su decisión de abandonar el partido el pasado domingo en un artículo publicado en Canarias 7 donde detallaba sus causas. Semanas antes ya había mostrado su disconformidad con la negociación realizada entre su partido con IUC para ceder su puesto en favor de Antonio Pérez Marrero, secretario de Organización de IU en Canarias.

“Durante este mes me he preguntado muchas veces: ¿Y la dignidad? Por la militancia, conciencia y la verdad. Es el momento de hablar y tomar decisiones. Tras agotar las vías internas, abandono Podemos Canarias. A quienes me acompañan en la lucha: Gracias”, dijo en su cuenta de Twitter.

El periódico Canarias 7 también apunta este miércoles a otras bajas en esa misma lista como la de la coordinadora de Sí Podemos en el Cabildo, Guayarmina Pedraza. También menciona la baja de Argentea Martín, portavoz del círculo de Agüimes y que iba en un principio en el número 14.

Precisamente esta semana Podemos Canarias preguntaba a sus bases sobre el acuerdo de confluencia alcanzado con IUC y Sí se Puede. El procedimiento es telemático y estuvo abierto desde las 8.00 horas del lunes 3 de abril hasta las 23:59 horas de este martes.

Preguntada por la marcha de Ramírez, la coordinadora autonómica de Podemos Canarias, Laura Fuentes aseguró este lunes en declaraciones a los medios que “le da mucha pena”, aunque pidió “altura de miras”. Según dijo, su formación ha peleado ese puesto y todos los puestos “con uñas y dientes”. También remarcó que no solo se pidió por parte de las otras fuerzas el Cabildo de Gran Canaria, también el de Fuerteventura, La Palma y otros espacios. “En algunos se han cedido y otros no y había que negociar hasta el final, pero no teníamos claro quiénes iban a ser las cabezas”, dijo en declaraciones a los medios.

Actualmente, Podemos forma parte del pacto de Gobierno en ese cabildo con Nueva Canarias y PSOE. La formación morada logró en las pasadas elecciones dos consejeras, Concepción Monzón (expedientada tras apoyar la carta de la diputada Meri Pita, que decidió pasar a formar parte del grupo no mixto en el Congreso) y que es consejera de Vivienda, y Sara Ramírez, consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia. En las elecciones de 2015, fueron cuatro los consejeros obtenidos por la formación que también pasó a formar parte del Gobierno hasta que el grupo quedó roto en dos.