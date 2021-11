Así ven once mujeres de la izquierda canaria el proyecto feminista de país de Yolanda Díaz

“Esperanza”, “ilusión”, “por fin se habla de ciudadanos y de amor”. Son las reacciones más repetidas entre las mujeres de la izquierda canaria cuando se les pregunta por los encuentros promovidos por mujeres líderes de esa “otra política” como Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica Gracía o Fátima Hamed. Dentro de la propia izquierda del Archipiélago, al igual que ha ocurrido en el ámbito estatal, se han producido discrepancias en los últimos años, desgastes y rupturas entre distintas planchas en los procesos de primarias. Sin embargo, hay una persona que cuando se le menciona a las distintas dirigentes o militantes de esos partidos solo se escuchan palabras como “talante”, “capacidad de diálogo”, “escucha” o “entendimiento”. Son cualidades que atribuyen a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y sobre la que se teje un halo de confianza en que de cara a las próximas elecciones se logre ese frente amplio de izquierdas por el que siempre abogó Julio Anguita.

“Yo creo que la fórmula es el desborde”

Laura Fuentes es la actual coordinadora de Podemos Canarias. Es directora general de Juventud en el Gobierno regional y se confiesa seguidora desde hace muchos años de Yolanda Díaz y Ada Colau, que ha sido un referente para ella en política. Precisamente, el primero de los encuentros celebrados entre estas dos dirigentes junto a Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hamed considera que es importante para que las mujeres jóvenes vean referentes en política y que además “lo hagamos juntas en sororidad”. Defiende que estas mujeres son perfiles potentes y ya son vicepresidentas, alcaldesas… “Lo importante es que son feministas, en sus políticas, en sus palabras y también en sus gestos y formas, que se ve ese liderazgo compartido y colectivo”. Lo que más destaca del encuentro del pasado fin de semana es que se hablara de “cuidados y de amor”, palabras muy importantes pero que cree que se olvidan en política.

Fuentes es una de las mujeres canarias que tuiteó sobre el encuentro en su cuenta. Entonces, mujeres del partido en el ámbito estatal no lo hicieron. “Yo puse un tweet porque me nació”, asegura, para añadir que cree que a Canarias “podrían venir todas a un encuentro y tendrían cabida”. Considera que encuentros como el del otro día superan “los sistemas partidistas, que al final los partidos son herramientas del pasado y a lo mejor hay que ir a herramientas de futuro donde los liderazgos sean colectivos y feministas”. En el acto, “más que esa testosterona” que se percibe por ejemplo en los discursos de Abascal, “había cinco mujeres de edades, entornos, lugares, procedencias y formaciones diferentes hablando de política pero desde el amor y a mí eso me parece super bonito y revolucionario”. De cara a un futuro cree que la fórmula política es “el desborde”, “no sé si desborde políticamente hablando tiene sentido en el sistema de partido pero de alguna forma creo que ahí estaremos no solo por ser de Podemos sino por ser mujeres que queremos hacer políticas de cambio. Entonces, no solo serán las mujeres de Podemos las que tengan que reclamar su espacio, sino que serán mujeres de otros espacios de la izquierda alternativa, el progresismo o movimientos sociales las que tienen que tener cabida en un espacio como este”, afirma. “Estamos hablando de hacer política para mejorar la vida de la gente y a veces saldrá mi cara y a veces la de otra compañera y me tengo que sentir igual de representada”, añade.

“Los liderazgos deben ser feministas y corales”

Hiurma Castejón es la coordinadora general de Izquierda Unida Canaria (IUC), que gobierna conjuntamente en distintas instituciones con Podemos y otras fuerzas de izquierda. Explica que un rasgo que considera que tienen las feministas es que los liderazgos son corales y compartidos. “No suelen ser liderazgos que se centren en una sola persona y eso se enlaza con esa manera de hacer la política diferente con ese vocabulario diferente”, asegura. Recuerda que todas las personas hemos sido educadas en una sociedad patriarcal y las mujeres “sabemos mucho más de la importancia de una política de cuidados, porque lo hemos sufrido. De la importancia del amor, la comprensión y el compañerismo en política, que parece que siempre ha sido un lugar demasiado masculinizado, pero en el sentido negativo de la palabra cuando lo positivo es la empatía, el poder hablar y dialogar y eso lo encarga la nueva política y Yolanda Díaz lo encarna, su talante y su forma de hacer política está sorprendiendo a muchos”.

La coordinadora de IUC apunta que quién iba a imaginar hace unos años que Díaz sería vicepresidenta, Alberto Garzón ministro de Consumo, Irene Montero, ministra de Igualdad o Ione Belarra de Derechos Sociales. “Ha sido una ventana para que se pueda visibilizar y que el término comunista se aleje de lo que entiende la derecha”, apunta ya que “las personas pueden comprarse con su dinero lo que quieran pero de lo que se trata es de hacer las cosas sea más equitativa y que todo el mundo pueda tener una vida digna y calidad de vida”. Sostiene que lo de concurrir con otras fuerzas va en el ADN de IU y que sí que aboga por un frente amplio, pero “no se puede poner el tejado sin construir los cimientos”. Ese frente amplio además era “ la mayor ilusión de julio anguita y de la militancia”.

“La foto no es causal, viene de la fuerza del movimiento feminista”

Gemma Martínez (Podemos) es viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. La foto del encuentro del otro día le ha generado mucha ilusión y cree que “no es causal” y que “viene de la fuerza del movimiento feminista de 2018”. “Me parece fenomenal que se quiera ampliar el espectro, que se sumen fuerzas que sean mujeres y además de mi quinta, que den el salto”, remarca. También reivindica las dos palabras clave: cuidados y amor, de las que tanto hablan Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García, Ada Colau o Fátima Hamed. “Son muy diferentes a la foto y los discursos que veíamos en política que jamás se hablaba de sentimientos y mucho menos ahora en una política tan crispada”, indica. “Pasamos de los señoros a mujeres, mujeres que tengan la capacidad de sumar”, añade. La foto además se aleja de ese rol agresivo que considera que encarna la vieja política masculinizada, de “imponerse” y “ahora supone una forma de colaborar de forma conjunta”.

“El valor añadido que tiene Yolanda Díaz, aparte de que a mí me parece una persona excepcional y una muy buena ministra, es que ella sí tiene esa capacidad de sumar desde la escucha y no desde el imponer”. Además, rechaza ese discurso de que Podemos no esté representado en esa foto “eso es ruido” ya que la viceconsejera insiste en que se siente totalmente representada por la ministra de Trabajo. “Yolanda suma y en esta suma está Podemos; que nadie se crea que Podemos no está en esta historia, claro que está”. Martínez cree que hay sectores de la derecha a quienes no les está gustando que un grupo de mujeres empoderadas, que “no han nacido y crecido en un partido, que tenían una vida antes y que cuando salgan tendrán una vida después, estamos en política de manera casual porque nos creemos esto de la cuestión pública”. Este proyecto futuro aún está en construcción, pero remarca que le ilusiona. “Creo que en España es una imagen que no se había dado nunca”.

“Debemos salir de los hiperliderazgos para volver a fomentar la participación”

Meri Pita (Podemos) es diputada por la provincia de Las Palmas en el Congreso y fue secretaria general del partido en el Archipiélago. Considera que se debe “aprender de los errores” y trabajar “por la unidad en la diversidad, por confluir de abajo arriba y de fuera adentro, de salir de los hiperliderazgos para volver a fomentar la participación, de dejar de recibir instrucciones políticas de Madrid para empezar a condicionar el poder y decidir desde los territorios, desde las periferias que es donde la gente vive, trabaja y necesita de las políticas”. A su juicio, es necesario “superar los espacios y los tiempos de estos últimos años deben formar parte de este proceso para configurar algo que nos permita a todas, dentro y fuera de Podemos, dar un salto adelante en las formas y en los fondos de hacer política” y añade que “ahí vamos a estar todas siempre desde la visión profunda de la participación, de lo que empezó siendo Podemos, un espacio donde los representantes eran representados y viceversa, donde los liderazgos y las estructuras están al servicio de una nueva forma de hacer política donde la gente tenga un papel activo y protagonista, un espacio político abierto al servicio de la gente, de su voluntad de participación, y no al revés”.

“Canarias no es Madrid, Andalucía no es Madrid, Asturias no es Madrid… estamos más que hartas de decirlo, de reclamarlo. España es un espacio de realidades diversas que no basta con “reconocer” sino que hay que vehicular. Yo quiero una voz propia para Canarias en el Congreso. Y en todas partes”, señala la diputada. Sobre los encuentros promovidos estas semanas por esas líderes de izquierda subraya que “al margen de consideraciones de detalle, hay cosas que solo se pueden valorar desde la esperanza”. Recuerda que vivimos en un tiempo de “encanallamiento de la política, de crispación y guerras internas fuera y dentro de los partidos, donde se pretende crear un ecosistema donde solo quepan aquellas personas dispuestas a participar en cualquier infamia” y por ello sostiene que el mensaje de Valencia es que existe otra forma de hacer política, “desde la amistad, desde el entendimiento, desde la sana crítica argumentada, desde el compañerismo y el juego limpio. Y de verdad que esa bocanada de oxígeno nos hace mucha falta y en esa línea estamos trabajando también nosotras aquí”. Pita asegura que no ha creído nunca que la empatía, el cuidado y la buena educación tengan que asignarse a “lo femenino” dentro de una dualidad sexista, pero sí cree que necesitamos “otra forma de hacer política completamente diferente a la que el machismo considera propia”.

“Queremos mujeres presidentas, pero presidentas feministas”

María del Río (Podemos) es diputada en el Parlamento de Canarias por Lanzarote. Defiende que nos encontramos ante una nueva etapa y que estas mujeres, junto a otras que se encuentran en este momento en los distintos gobiernos están haciendo historia. “La imagen de las cinco políticas juntas es muy potente y simbólica, sentí mucha alegría y un enorme orgullo junto a la conciencia de que algo definitivamente ha cambiado en nuestro país, que “otras políticas son posibles” es ya una realidad en el doble sentido de la expresión”. Insiste al igual que otras de sus compañeras de partido en que Unidas Podemos ya está en ese espacio y que contar en esta etapa “con alguien tan brillante y solvente como Yolanda Diaz, nos genera la confianza y seguridad suficiente como para saber que, que paso a paso, llegaremos a buen puerto”. Sobre si en política además de mujeres hace falta más feminismo, sostiene que “queremos mujeres presidentas, pero presidentas feministas, que hagan políticas diferentes y coherentes en la lucha contra el patriarcado, que frente a los privilegios, defiendan la igualdad efectiva, sin exclusiones”.

La diputada ha sido muy crítica con el hecho de que la extrema derecha haya intentado infantilizar y despreciar el encuentro de la pasada semana en Valencia. Comparte la idea de trabajar hacia un frente amplio de izquierdas; “un deseo que para algunas viene de muy lejos”. Sostiene que la gente que está implicada en política puede dividirse en dos bandos, el mayoritario que es “el bando de las siglas” de quienes defienden las siglas de su partido, casi como “un bien supremo” y “quienes estamos en el bando de las ideas y los proyectos, que entendemos los partidos como herramientas organizativas, en algunos momentos necesarias, pero sin sacralizarlos, porque lo que de verdad nos importan son los proyectos de vida y de país que queremos construir. Todo lo que sume en esa línea y permita avanzar será siempre bien recibido. Un frente amplio de izquierdas es como un sueño, forjado desde hace mucho tiempo, que ahora por fin empieza a hacerse realidad”.

“Se nota cuando hay cada vez menos testosterona en las políticas”

Sara Ramírez (Podemos) es consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. No tiene claro hasta cuándo seguirá en política ya que asegura que se plantea objetivos a corto plazo y ahora está volcada en ampliar la red de recursos para protección de mujeres y menores víctimas de violencia de género. Resume el encuentro como “ilusionante”. “Creo que es importantísimo tener ese frente amplio que comenta Yolanda Díaz, la unión de las izquierdas siempre será una buena noticia y más si van encabezadas por mujeres feministas”. Insiste en que si las candidaturas son feministas, “las políticas que realicemos también lo serán y serán políticas feministas en todos los ámbitos de manera transversal en todas las instituciones en donde estemos, que es importantísimo”. Por ejemplo, sostiene que si las mujeres ganan espacios se llevarán a cabo más políticas de cuidado, por ejemplo. Y es que, “se nota cuando hay cada vez menos testosterona en las políticas”.

“Canarias se adelantó con candidaturas lideradas por mujeres y con las confluencias”

Belén Hidalgo (Podemos) es concejala de Sostenibilidad Ambiental en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Asegura que su partido siempre ha sido feminista y que en Canarias la mayoría de candidaturas de esta formación política en elecciones pasadas eran encabezadas por mujeres y menciona a Noemí Santana o Meri Pita. En este sentido, subraya que las cremalleras siempre han sido positivas desde el principio, es decir, que ningún hombre pueda reemplazar a la mujer pero la mujer sí al hombre. “Creo que eso fue un gran paso que dio Canarias antes de Podemos estatal”, pero añade que se trata de un partido “ya maduro” que cuenta con una secretaria general mujer, Ione Belarra y que espera que de cara a las próximas elecciones generales en primarias se decida que la candidata sea Yolanda Díaz, con la que señala sentirse identificada ya que forma parte de la coalición Unidas Podemos, al igual que en el caso de su confluencia en la capital grancanaria. En este punto remarca que “Canarias también se adelantó de nuevo con las confluencias” ya que desde hace siete años en esta ciudad las fuerzas a la izquierda del PSOE han concurrido así. “2015 nos mostró que las confluencias a nivel local eran una revolución” y es la fórmula en la que cree que se sumen esas formaciones “más las asociaciones vecinales que defiendan los derechos humanos, el tener un enfoque de sostenibilidad, de igualdad y de estar siempre con los más vulnerables”, insiste.

“Es fundamental que la militancia decida qué cargos orgánicos y públicos se eligen”

Yaiza Gorrín (Podemos) es concejala en la oposición en Santa Cruz de Tenerife. Forma grupo municipal con Ramón Trujillo, referente en IUC. También se confiesa seguidora de Yolanda Díaz y Ada Coalu y valora de forma positiva el encuentro. Cree que la unión de la izquierda es necesaria para que entre con más fuerza en las instituciones y frenar el avance de la extrema derecha. Sin embargo, defiende que para lograrlo las personas deben tener “muy claro que los compañeros que tienen al lado merecen un respeto”. Señala que lo que ha vivido en su círculo en la capital tinerfeña y en las negociaciones durante las elecciones no ha sido fácil. “Me preocupa mucho que se esté intentando lograr esta unidad por parte de Yolanda Díaz, Ada Colau… y se esté intentando construir algo que pueda ser positivo, pero que haya gente que se pueda meter ahí a destruir”. La concejala asegura que es “muy consciente” de que hasta que esa unión no va a ocurrir hasta que las personas y ella también se incluye no hagan “un trabajo personal para dejar a un lado nuestros egos, inseguridades, ambiciones …”

La concejala se muestra muy crítica con el funcionamiento de su formación porque cree que hay personas que una vez que obtuvieron un cargo orgánico o político “se olvidó de contar con la gente, de cómo funcionábamos como círculo, que era un sistema asambleario, de cómo acabar con la verticalidad, tomar decisiones en común… Gorrín formó parte en las últimas primarias del partido en Canarias de la plancha liderada por Meri Pita que se retiró unos días antes de la celebración de las votaciones por “falta de transparencia”. Según sostiene, su candidatura solicitaba un censo de los inscritos en Podemos y sostiene que es “fundamental que la militancia decida qué cargos orgánicos y públicos se eligen” ya que considera que en ese sistema de votaciones pueden colarse personas incluso de otros partidos políticos. “Yo con el podemos de ahora prácticamente ya no me identifico (tanto con el estatal como el canario) no es lo que venía a ser y lo mas que me preocupa es que no veo que se haga autocrítica”, insiste. No obstante, apunta que “este proyecto (encabezado por Díaz, Colau, Oltra, García y Hamed) que tienen estas mujeres a mí sí me da la esperanza de que por lo menos hay gente que sigue luchando”.

“Cuando una mujer está a la cabeza de algo tiene que romper muchísimas barreras internas y externas”

María José Roca (Podemos) es concejala de Comercio, Turismo y Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de La Laguna. Es ejemplo de cómo gobernar en un municipio grande en coalición de partidos. Para ella el encuentro de la semana pasada significa “darle un nuevo giro político a la política de izquierda” en una coalición que cree que puede funcionar y que es necesaria. “Ahora mismo hay que aunar fuerzas, ser flexibles, abiertos, trabajar las diferencias e intentar llegar a acuerdos”. Recuerda que hace unos años en Tenerife las mujeres se unieron cuando estaban todas en la oposición para presentar una moción conjunta en diversos municipios y que fue “muy bonito”. También afirma que Yolanda Díaz representa esa izquierda. “Nosotros nos sentimos representados y no he sentido que no estuviera Podemos”, asegura, para añadir que “ evidentemente no llegamos a ningún lado si la izquierda no tiene una dirección ante todo feminista y hay que dar el paso firme en ese sentido. Cuando una mujer está a la cabeza de algo tiene que romper muchísimas barreras desde personales (al yo no soy válida que los hombres se lo plantean vamos a decir en menor medida) a barreras internas y externas fortísimas y entonces tener esas mujeres que lideran feminismos fuertes a la cabeza es lo mejor que nos puede suceder”.

“El feminismo es un planteamiento ideológico transformador de las estructuras”

Mayca Coello es portavoz de la Comisión Permanente Canaria de Sí se puede, con gran importancia en Tenerife y clave en esas coaliciones de izquierda. Destaca que esos espacios con lideresas feministas es “muy positivo y esperanzador”. “Cinco mujeres, con gran experiencia política, con responsabilidades de gestión de alto nivel o con un papel destacado como oposición, en sus respectivas instituciones, han unido sus propuestas, sus capacidades y sus voluntades para iniciar el camino de un espacio transformado, centrado en las personas y, especialmente, en aquellas que nuestro sistema deja al margen”. Su formación apuesta por los liderazgos compartidos y horizontales y Coello añade que “el feminismo significa y promueve la igualdad” y “es un planteamiento ideológico transformador y removedor de las estructuras del sistema económico y social enormemente desigual en que nos encontramos, por eso se producen, ante un acto como el de Valencia, las reacciones inquisitoriales que hemos visto”. Así mismo, remarca que es evidente que esta propuesta ha despertado una expectación positiva, “pero hay que concretarla en propuestas organizativas y programáticas y para Sí se puede es fundamental un planteamiento que ponga en el centro la obediencia canaria que guía a nuestra organización: propuestas políticas para Canarias, hechas desde Canarias”.

“La sororidad resuena y lo hace para bien”

Florisela Rodríguez Martín es miembro de la ejecutiva interna de Más Canarias, que recientemente ha celebrado primarias en esta comunidad. “la sororidad resuena y lo hace para bien , ello a pesar de que surjan detractores o personas a favor”, asegura sobre estos encuentros feministas. Defiende la necesidad de trabajar en política de otra forma sin el conflicto inútil y la bronca diaria. “Un sí para llevar esa dirección y mucho trabajo por delante para desarrollar el camino”. Así mismo, insiste en la importancia de que esos liderazgos sean femeninos y feministas. “Es tan importante para Más Canarias que el segundo sectorial después del ecologismo ha sido el feminista. Lo llevamos en las venas y es un momento donde no puede darse marcha atrás en los logros alcanzados por las mujeres. Tendremos ese espacio abierto para escuchar , trabajar y proponer en femenino en nuestras asambleas abiertas. Personalmente, es un principio básico por el que llevo trabajando hace mucho tiempo”. Rodríguez recuerda que Más Canarias recién se está creando y construyendo, por ello, aclara que aunque no sabe qué va a pasar en el futuro y a ella y a sus compañeros y compañeras sí les preocupa que “estamos destruyendo el medio ambiente de nuestros hijos y nietos”. “Hablar de derechas e izquierdas nos resulta trasnochado y queremos ilusionar el desencanto creado y por el que en Canarias se produce tanta abstención de voto. Los proyectos colectivos y la participación de todos en las ideas de futuro nos llevarán por esa nueva forma de política que dé un giro a todo . Lo sabemos porque cuando los canarios nos unimos, resolvemos . Lo sé bien pues soy de la Palma y he visto cómo nos ha llegado la fuerza del apoyo de todas las islas. Vaya desde aquí mi más profundo agradecimiento”, concluye.