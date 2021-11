Yolanda Díaz, en el acto de Valencia: "Es el comienzo de algo maravilloso"

Yolanda Díaz asegura que el acto celebrado este sábado en Valencia junto a Mónica Oltra, Mónica García, Ada Colau y Fatima H. Hossain “es el comienzo de algo que va a ser maravilloso”. La vicepresidenta se ha mostrado “ilusionadísima” por reunirse con mujeres a las que aprecia. “Sé que la gente está esperando cosas diferentes. Sé que había mucha expectación”, ha reconocido la vicepresidenta segunda.

Con un público entregado, que ha recibido a las invitadas con una gran ovación y a Díaz bajo el grito de ‘presidenta presidenta’, se ha celebrado un diálogo entre las cinco participantes sobre sus experiencias políticas, bautizado como ‘Otras Políticas’ y moderado por la periodista Carolina Ferre. En sus intervenciones, la ministra de Trabajo ha dado alguna pincelada sobre el proyecto de país al que aspira Díaz: “La política debe ser climática, con la vida en el centro”. “Deberíamos trabajar en un proyecto a favor de la gente, a favor de la educación”, ha reconocido la ministra de Trabajo, que insiste en que desde las instituciones “sí se puede cambiar la vida de la gente”.

Con una capacidad de alrededor de un millar de asistentes, el teatro Olympia ha colgado el cartel de aforo completo. La entrada de las intervinientes al recinto ha sido tumultuosa. Los asistentes han vitoreado a las intervinientes, mientras una decena de transportistas se han concentrado para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales y han forcejeado con los agentes de policía.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido que las participantes de este actos se encuentran “desbordadas por las expectativas” que ha generado este evento. Mónica García, la líder de Más Madrid, se ha sincerado y ha explicado que antes de saltar al escenario les “temblaba todo a todas”. “Somos diversas y somos vulnerables”, ha destacado. Las intervinientes han insistido en su apuesta por afrontar la gestión pública con un perfil feminista. “Hemos normalizado que los gritos están por encima del dialogo, y los insultos por encima de la escucha”, ha apuntado García. En la misma línea Colau ha reconocido que se encuentran “hartas de la crispación”.

La ausencia de representantes de Podemos en este acto también se ha abordado por las intervinientes. Oltra, organizadora del evento, ha respondido que el debate debía “ser manejable”. “Somos todas las que estamos, no están todas las que son. Creo que representamos a muchas que no están y creo que se sienten representadas por las mujeres que están aquí”, ha apuntado. Aunque, también ha habido referencias a representantes de derecha. “A Ayuso no nos apetecía tampoco [invitarla]”, ha respondido sobre la elección de las intervinientes.

La intervención de las participantes ha sido boicoteada por una activista de Esperanza Obrera, una organización vinculada al Frente Obrero. Tras interrumpir el acto durante unos minutos, Oltra ha respondido asegurando que “es muy fácil venir a este acto a reivindicar la clase obrera”. “Nunca os he visto ante los capitalistas reivindicando a la clase obrera”, ha añadido, ante la ovación de los asistentes.

El acto ha sido impulsado por Compromís. Junto a Díaz, se sienta en el escenario la líder de Más Madrid, Mónica García; la diputada autonómica de Ceuta y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Ceuta Fatima H. Hossain, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.