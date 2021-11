Díaz, Oltra y Colau organizan un acto conjunto en Valencia en pleno proceso de construcción de una alternativa de izquierdas

Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau y Mónica García participarán en un acto el próximo 13 de noviembre para debatir sobre su experiencia política, tal y como ha adelantado El Periódico de España y ha confirmado elDiario.es. El acto está impulsado por Iniciativa del País Valencià, una de las patas de Compromís, y hasta ahora la organización no había hecho pública la fecha del evento.

Con el proyecto político en el que está trabajando Díaz en el horizonte, este próximo sábado se reúnen cuatro políticas de formaciones progresistas para “plantear que hay otra manera de hacer política”, explican fuentes conocedoras de la organización del encuentro. “Este acto es un acto sin siglas”, añaden las mismas fuentes. En este evento no habrá presencia de representantes de Podemos, la formación junto a la que gobierna Díaz. Desde el entorno de la vicepresidenta llevan semanas asegurando que “el acto que está organizando Compromís está totalmente desvinculado del proyecto” de Díaz.

El objetivo de este debate que se va a celebrar en Valencia es reunir a la vicepresidenta segunda del Gobierno, a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, a la alcaldesa de Barcelona y a la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid para que expongan sus experiencias políticas.

"Simplemente vamos a sentarnos y escucharnos, hablar de ideas, esa es la cuestión. Lo que venga después no lo sé, pero el ánimo no es ese: es escuchar", apuntó Oltra al ser preguntada por este evento. Sobre el liderazgo de Díaz, Colau destacó en una jornadas celebradas en el Congreso que la ministra de Trabajo representa la "esperanza" de "juntar a mucha gente distinta" que tiene "ganas" de que las "instituciones estén al servicio de la gente", priorizando a las personas y los derechos fundamentales.

Díaz no aclara su futuro político cuando es preguntada por este asunto. Este miércoles mantuvo la incertidumbre al ser preguntada en una entrevista en La Sexta. "Si pensase que me voy a presentar a las elecciones, lo diría. No estoy en eso", apuntó. "No va de nombres. No va de egos. No va de partidos", ha apuntado. Aboga por un espacio en el que "la sociedad española sea la protagonista". "Tengo un debate con mi propio padre que piensa que solo se puede hacer con un partido detrás. Yo no tengo partido, es cierto", ha añadido. El primer paso para alcanzar el objetivo de la vicepresidenta segunda pasa por abrir un periodo "de conversación" con la ciudadanía, en el que su equipo está centrado.