El PP valora “positivamente” que se dé continuidad a los proyectos de iluminación sostenible en La Palma

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma valora “positivamente que se dé continuidad a los proyectos de iluminación sostenibles para marquesinas, dentro del sistema de red de paradas de espera de transporte público de la Isla, que se inició en la pasada legislatura”, indica en una nota de prensa. Carlos Cabrera, consejero Grupo Popular, afirma que “ya iba siendo hora que se ejecutara un proyecto en el que se venía trabajando desde la legislatura pasada. Fue en ese mandato donde solicitamos y obtuvimos subvenciones para la adquisición de nuevas guaguas híbridas y para instalar estas luminarias en las marquesinas ya que muchas de ellas ni siquiera contaban con ellas”.

El PP hace referencia a una iniciativa, “que cuenta con más de 500.000 euros de fondos Next Generation, para abastecer la instalación de luminarias fotovoltaicas en las paradas de guaguas de la Isla, con el objetivo de promover las energía renovable y reducir el impacto ambiental.

Cabrera señala que los consejeros del PP “nos congratulamos de que se de esa continuidad a un proyecto tan interesante para la isla de La Palma, en un marco favorable, no sólo del transporte público, sino que al mismo tiempo es enormemente positivo en lo referido a la producción de energía. Que estas instalaciones tengan un menor o nulo consumo de electricidad no sostenible es siempre una buena noticia. Siempre es positivo no tener que requerir a la producción de la central eléctrica y si consumir energías renovables, aportando y avanzando en la Isla mejoras en cuestiones de sostenibilidad, tan importante en estos momentos”.