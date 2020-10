La candidatura liderada por Meri Pita se retira de las primarias de Podemos y pide aplazar la III Asamblea por "falta de transparencia"

La candidatura En Canarias Podemos, liderada por la diputada Meri Pita, se ha retirado de las primarias de Podemos al entender que no se cumplen con las "garantías". A un día de que arranquen las votaciones para la elección de la nueva dirección del partido en las Islas el equipo ha pedido aplazar la III Asamblea Ciudadana de Podemos Canarias. El equipo señala en un comunicado que no han obtenido respuesta después de que 1.456 inscritos e inscritas pidieran "garantías de transparencia en el proceso".

Podemos Canarias publica las candidaturas completas que concurrirán a unas primarias que arrancan con tensión

La lista recuerda que ha venido demandando en los últimos días que la Secretaría de Organización aplicara tres medidas: que todas las candidaturas sean depositarias del censo final de electores que puedan ejercer su derecho al voto; que también se informe del censo final de votantes que efectivamente lo hayan ejercido y de los votos que hayan sido rechazados. “Sin la presencia de esas señas de identidad en un proceso de primarias, no hay cabida al debate ni a las votaciones. Al menos no en Podemos”, aseguran los miembros del equipo.

Según explica la candidatura en un comunicado, entiende que este aplazamiento “es un mal menor ante lo mucho que los inscritos y las inscritas tienen que ganar: un proceso de primarias con transparencia y democracia interna”. Y además, exigen al secretario de organización estatal, Alberto Rodríguez, que asuma responsabilidades, “tras haberse mostrado incapaz de ofrecer transparencia, democracia interna y neutralidad a este proceso”.

“Resulta del todo increíble que, en una organización política como la nuestra, 1.456 inscritos e inscritas soliciten unas medidas tan básicas como que las candidaturas tengan acceso al censo, algo que por ejemplo sucede en las primarias de PSOE e IU, nuestros socios de coalición, y que en Podemos no se atienda la petición de semejante volumen de inscritas, y no se implementen unas medidas de garantías tan básicas”, ha declarado Yaiza Gorrín, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y portavoz de la candidatura.

Por estos motivos, la lista anuncia que no se presentará al proceso en curso. “Es evidente que sin garantías de limpieza y transparencia en el proceso de votación, algo impropio de Podemos, estas primarias no deben celebrarse. Además, no presentaremos nuestra candidatura al proceso en curso, que debe aplazarse, por respeto a los 1456 inscritos e inscritas que han pedido garantías”, ha señalado al respecto el consejero del Cabildo de Fuerteventura y portavoz también de ‘En Canarias Podemos’, Andrés Briansó.

Según esta candidatura, "no hay transparencia cuando los medios de comunicación señalan fallas en el sistema de votación y la Secretaría de Organización Estatal mira para otro lado”. Además, añade el comunicado que consideran que no "hay neutralidad" cuando “el secretario de organización, responsable de velar por la imparcialidad en este proceso, es reiterada y públicamente señalado como afín por parte una de las candidaturas sin que él lo desmienta”.

Por su parte, la diputada y cabeza de lista Meri Pita, ha asegurado que “por encima de todo está el proyecto, Podemos. Y lo cierto es que urge recuperar algunos de los valores que nos trajeron a la política. Traer a la primera línea la democracia interna, la transparencia y la participación. Redoblar nuestra apuesta por esa otra forma de hacer y entender la política, frente a las dinámicas de los viejos partidos”.

Esta candidatura se enfrentaba en las primarias que han arrancado en Canarias con tensión a otra candidatura, Un Podemos Canarias Contigo, liderada por la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, e integrada por la actual secretaria general del partido en las Islas, Noemí Santana. Además, esta lista cuenta con el apoyo del secretario general, Pablo Iglesias.