Díaz, Oltra, Colau y García apuestan por "caminar juntas" a pesar de las diferencias

El acto era el mensaje. La escenificación de que ellas sí pueden trabajar juntas, aunque formen parte de organizaciones diferentes. La apuesta por una política feminista, alejada del ruido, que escuche a los ciudadanos y centrada en medidas que mejoren la vida de la gente se ha reivindicado este sábado en el valenciano Teatro Olympia. Esa ha sido la proclama repetida en los mensajes de Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hamed Hossain. El resto de asuntos y discrepancias, se ha planteado como algo secundario.

La alcaldesa de Barcelona ha sido la que ha ido más allá al esbozar la idea de una alianza al reivindicar que "hay que olvidarse de la batalla de siglas". En el ambiente, y en sus declaraciones, estaba presente la sensación de que el acto organizado este sábado en Valencia por Iniciativa del País Valencià, una pata de Compromís, supone un punto de inflexión. "Es el comienzo de algo que va a ser maravilloso", ha apuntado la vicepresidenta segunda del Gobierno central. "Se abre un nuevo ciclo en el que las mujeres somos protagonistas", ha añadido García, líder de Más Madrid.

‘Otras Políticas’ ha sido el lema elegido para bautizar este encuentro. Y esa ha sido la idea repetida por sus intervinientes. "La gente quiere [que haya] personas normales en política, quiere que no les engañemos", ha señalado Díaz, que además aseguraba que la ciudadanía demanda personas "creíbles". García ha destacado la diversidad y la vulnerabilidad de las participantes, también ha confesado que durante los minutos previos a la salida al escenario había nervios en el camerino. "Es el primer aquelarre al que vengo y no me lo imaginaba así", ha indicado ante un público entregado. Y ha continuado: "Hemos venido a que este feminista marque el ciclo político".

Tsunami feminista

Aprovechando la presencia de representantes de gobiernos municipales, autonómicos y centrales, las intervinientes han querido sacar músculo sobre su modelo de gestión. Díaz ha destacado que antes de que Unidas Podemos llegase al Ejecutivo, ningún gobierno cambió las políticas de empleo a pesar de que "en 42 años de democracia española" siempre se han tenido "las mismas cifras de paro estructural y desempleo juvenil". Ante esa dinámica, su equipo optó por una respuesta diferente: "Si eso no funcionaba, por sentido común, vamos a intentarlo". Por su parte, Oltra ha destacado las políticas sociales de la Generalitat y ha subrayado el incremento de personas asistidas por el sistema de dependencia autonómico.

Entre los temas abordados, también han expuesto sus experiencias de gobierno conjunto con el PSOE. La vicepresidenta valenciana ha indicado que los socialistas "llegan hasta dónde llegan". "Se lleva así, estirando y a veces aflojando, y sabiendo que hay líneas rojas por las que no vas a pasar", ha apuntado. Por su parte, la líder de Unidas Podemos ha evitado contestar a esa cuestión. "Yo te voy a responder cuando deje de ser ministra", ha replicado la vicepresidenta segunda a la moderadora del acto, la periodista Carolina Ferre.

Las cinco participantes reivindican una política alejada del ruido y más cercana al acuerdo y a los cuidados. "Hemos normalizado que los gritos están por encima del diálogo y los insultos, por encima de la escucha", ha apuntado García. En la misma línea, Colau ha reconocido que se encuentran "hartas de la crispación". Díaz ha llegado a asegurar que "el nivel de insultos y agresividad" del Congreso "es un castigo". Frente a eso, la ministra de Trabajo aboga por "llegar a un encuentro con el que piensa diferente". "Es importante escuchar, también dejarse convencer", ha añadido Oltra.

"No hay nada más transformador en el mundo. Todas nosotras, desde miradas diferentes, caminamos para que la igualdad sea el horizonte", ha destacado la vicepresidenta, incidiendo en la idea de que ellas pueden entenderse, a pesar de las discrepancias. Oltra también ha animado a sus compañeras a "caminar juntas desde la diferencia, desde la escucha y el amor".

Ausencia de representantes de Podemos

Las ausencias también han estado presentes en el diálogo mantenido. La organizadora del acto, Oltra, ha respondido que el debate debía "ser manejable", en alusión a la polémica que se ha creado porque no hayan invitado a representantes de Podemos. "Somos todas las que estamos, no están todas las que son. Creo que representamos a muchas que no están y creo que se sienten representadas por las mujeres que están aquí", ha apuntado.

A nivel nacional, en Podemos han optado por guardar silencio. Sin embargo, la delegación valenciana de la formación sí que ha mostrado su apoyo a las intervinientes en 'Otras Políticas'. "El encuentro de hoy en Valencia señala el camino para dar un paso más hacia el profundo cambio político que necesita nuestra sociedad", ha apuntado en Twitter Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat y quien hasta el mes de agosto formó parte del Ministerio de Trabajo.

En redes sociales también se ha manifestado el líder de Más País, que ha retuiteado a García con el mensaje "qué orgullo". Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador de Izquierda Unida, se ha pronunciado sobre este debate a través de la misma la vía. "Mujeres comprometidas que demuestran que es posible hacer otra política distinta a la neoliberal, y que esa es la vía para mejorar la vida de las familias trabajadoras", ha destacado en Twitter, donde ha definido este acto como una celebración "muy importante".

A pesar de los mensajes lanzados y las ideas esbozadas este sábado, las participantes no han concretado por dónde pasa su futuro. Díaz mantiene su proyecto en el aire. "Si pensase que me voy a presentar a las elecciones, lo diría. No estoy en eso", apuntó en La Sexta la semana pasada, en la última entrevista que ha concedido. Esta es la respuesta tipo que aporta la vicepresidenta desde que heredó el liderazgo de Unidas Podemos, tras la marcha de Pablo Iglesias. Aún así, en el Teatro Olympia ha dado un paso más en el diseño del frente amplio. "Aquí, creo que tenemos un proyecto de país", ha sentenciado.