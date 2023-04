La consejera del Cabildo de Gran Canaria Sara Ramírez abandona Podemos

Sara Ramírez, consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia en el Cabildo de Gran Canaria, ha anunciado este 1 abril que abandona Podemos, formación con la que concurrió a las elecciones de 2019 y con la que era cabeza de lista para los comicios del próximo 28 de mayo. “Durante este mes me he preguntado muchas veces: ¿Y la dignidad? Por la militancia, conciencia y la verdad. Es el momento de hablar y tomar decisiones. Tras agotar las vías internas, abandono Podemos Canarias. A quienes me acompañan en la lucha: Gracias”. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, acompañando la publicación de un artículo en el que desgrana sus motivos.

Su decisión es consecuencia de las negociaciones para elaborar la lista a la Corporación Insular, donde Podemos forma parte del pacto de Gobierno en ese cabildo con Nueva Canarias y PSOE. El partido había anunciado a Sara Ramírez como cabeza de lista el Cabildo de Gran Canaria, pero en el marco del acuerdo de confluencia con IUC y Sí Se Puede, se abrió a otra opción: postular a al secretario de Organización y Finanzas de IUC, Antonio Pérez Marrero, vinculado al sindicato CCOO, del que fue secretario por Gran Canaria.

Aunque esta candidatura debía ser ratificada en una Asamblea Ciudadana, Ramírez ha decidido abandonar la formación ante lo que considera “una injusticia tremenda manifestada contra el trabajo realizado durante ocho años en el Cabildo de Gran Canaria”, según ha detallado en su artículo.

Ramírez achaca a los secretario de Organización de Podemos, César Merino, y su homólogo en IUC, Antonio Pérez Marrero, de negociar un pacto de confluencia “todavía secreto” y con “un oscurantismo propio de otras épocas”, al que incluso tilda de “pacto de los señoros” y que, a su juicio, tiene el único objetivo de lograr puestos electorales, regalando el Cabildo a IUC y repartiendo cargos técnicos. Para Ramírez, el acuerdo es fruto de la desesperación de Podemos “por tapar la sangría de votos hacia otras formaciones de la izquierda, recurriendo para ello al exiguo 1 por ciento de votos de IUC”.

En concreto, ha criticado que durante febrero y marzo se han ocultado las cláusulas finales de esa negociación bilateral y también señala a a la Coordinadora Autonómica, Laura Fuentes, a quien acusa de limitarse a presentar un acuerdo preelectoral “vacío de contenido”.

Ramírez, quien asegura que ha solicitado el documento de confluencia sin obtener respuesta, considera que esta práctica ha bloqueado la posibilidad de la Red de Círculos de Gran Canaria ejerza sus funciones de participar en las negociaciones insulares, subrayando que esto viene recogido en los documentos organizativos. Por ello, reseñó que presentó una queja ante la Comisión de Garantías Democráticas, máximo órgano del partido, para defender las disposiciones de la formación y a su militancia, sin que tampoco obtuviera respuesta.

La consejera de Igualdad ha puesto en contraste las formas en las que se han llevado este asunto con la directriz de Podemos en el ámbito estatal de forzar a Sumar a ir a primarias conjuntas: “Es un hecho que en Podemos Canarias se negocia la confluencia en una mesa camilla a puerta cerrada”. Yolanda Díaz, durante su acto de escucha en Las Palmas de Gran Canaria celebrado el pasado 25 de marzo, había resaltado que “no se gana un país defendiendo una mesa camilla y hablando de listas electorales”.

De forma explícita, Ramírez mostró su apoyo a las palabras de Yolanda Díaz. “Su discurso me hizo recordar que las injusticias que merecen la pena ser combatidas son las que afectan a la mayoría social, así que Podemos ya no es el lugar para ello. Por ese motivo, he decidido no permanecer en un espacio que pisa dignidades y retomar los caminos que conducen a mejorar la vida de la gente”, ha manifestado.

La consejera de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria recordó que en octubre de 2022 se postuló como candidata a encabezar la lista de Podemos al Cabildo de Gran Canaria con una lista de consenso que ganó las primarias “con más del 90 por ciento de los votos”. En este sentido, señaló que el 3 de marzo se comunicó en una reunión del Consejo Ciudadano Autonómico que la cabeza de lista a la Corporación se le había cedido al Secretario de Organización de Izquierda Unida.

Desde esa fecha, dice que no ha dejado de recibir presiones para ceder la candidatura y critica al secretario de Organización de Podemos en Canarias por no haber defendido a su partido y el trabajo que ha realizado en la Corporación Insular.

Ramírez también ha querido agradecer agradecer “el cariño y el apoyo de los círculos de la isla, de los colectivos feministas y de la ciudadanía” durante el mes de marzo, un periodo en el que dice haber luchado “contra las injusticias que se están cometiendo; la falta de transparencia; la negociación totalmente vertical que ha dejado al margen el germen de Podemos, que son los círculos y sus bases”. Y ha lamentado “el desmantelamiento de Podemos en Gran Canaria y el desprecio a todos estos años de trabajo en el Cabildo”.