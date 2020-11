La dura respuesta de la ministra de Hacienda a Ana Oramas en el debate de los Presupuestos

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, subió este miércoles a la tribuna y dijo esto sobre los presupuestos generales del estado que está defendiendo el Ejecutivo central: "Gobernar con justicia, señor Sánchez ausente, es tratar desigualmente a los desiguales. Gobernar para todos consiste en redistribuir la riqueza con el criterio de favorecer a los más desfavorecidos, que es lo que ustedes no hacen. Estos presupuestos persiguen únicamente afianzar el apoyo político de este Gobierno. Solo les ocupa y preocupa mantenerse en el poder (...) No puedo aceptar unas cuentas públicas que condenan a mi tierra al desempleo, a la pobreza y al abandono. Lo que van a hacer ustedes con Canarias es un crimen. No tendrá el perdón de los canarios".

Minutos después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inició su respuesta a Oramas recordándole que se dirija a ella, y no a Pedro Sánchez, que no se encontraba en la Cámara Baja. Montero pidió "desterrar" el discurso frentista de Oramas que, señaló, no corresponde en formaciones políticas "que se entiende que no son radicales". Y posteriormente, comenzó a detallar diversas políticas presupuestarias destinadas a Canarias que se encuentran "a años luz" de las últimas cuentas aprobadas en 2018 por el ministro Montoro (PP).

"¿Es una ataque frontal a los canarios que la inversión por habitante en el Archipiélago esté un 67% por encima de la media? Este presupuesto contempla la peculiaridades de Canarias, que articula en muchos casos transferencias de capital más que inversiones directas. Se incrementa la inversión en aeropuertos canarios en 45 millones. El SEPI aumenta su inversión en las Islas un 14%. Canarias va a recibir subvenciones al transporte marítimo y aéreo por un valor de 558 millones, un 41% más que las cuentas de Montoro. ¿Cree que esto es despreciable?", le espetó Montero a Oramas. Y continuó: "6.996 millones de euros en recursos, 1.235 corresponden a la inversión total, 173 millones más de lo que teníamos previsto en 2019. 243 millones en el importe de recuperación y resiliencia para materia medioambiental o política de vivienda. 48 millones para el transporte urbano. Plan integral de empleo con 42 millones, otros 200 para el convenio de carreteras. 15 millones en ayudas complementarias en agricultura y ganadería, 8 para ayudas de uso agrícola, y 8 millones y medio para la potabilización de agua. 20 millones para el convenio de rehabilitación de infraestructuras turísticas", explicó.

Montero admitió que los presupuestos se pueden mejorar, y puso como ejemplo la actitud del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que ha presentado varias enmiendas para cubrir algunas partidas, como la de la pobreza, que no figuran en las cuentas estatales. "Quiero agradecerle el tono de su intervención, Quevedo. Son presupuestos buenos pero no perfectos. Seguro que llegamos a un acuerdo en ese marco de enmiendas", señaló la ministra.

Con Oramas fue distinto. Montero defendió que "revivir" los presupuestos de Montoro sí sería un crimen para Canarias, y no entiende el rechazo de la diputada de Coalición Canaria. "¿Usted piensa, después de haber descrito de forma dramática, porque lo es, la situación en Canarias, que se puede permitir el lujo de decir no a todas estas inversiones? Esto es mejor que lo que había. Tendrá que explicar por qué no va a apoyar estos presupuestos".

La ministra de Hacienda terminó afirmando que desde el Ejecutivo han trabajado "con mucho interés" para que se cumplieran las premisas del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y el Estatuto de Autonomía. Todo ello, prosiguió, para tener "una protección especial" con Canarias, una de las comunidades más afectadas por la crisis económica de la pandemia debido a la caída del sector turístico.