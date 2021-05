El Gobierno de Canarias presenta ante el Tribunal Supremo un recurso para permitir el cierre perimetral de las islas

El Gobierno de Canarias presentó en la mañana de este jueves, 13 de mayo, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que este avale el cierre perimetral de las islas como medida de contención de la pandemia de coronavirus después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no respaldara esta medida, ni tampoco el toque de queda, tras decaer el estado de alarma.

El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, ya anunció este miércoles tras la reunión del Consejo de Gobierno que se había decidido no recurrir la decisión del TSJC sobre el toque de queda, pero sí el cierre perimetral al considerarlo una medida esencial para contener el virus en islas con una elevada incidencia, aquellas que estén en nivel 3 o 4 de alerta sanitaria (actualmente, ninguna).

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, afirmó este miércoles respecto al cierre perimetral que este no conlleva la prohibición de la salida y entrada de una isla sino la obligatoriedad de tener un test negativo de coronavirus y que es una medida "efectiva y constitucional", pero que la decisión sobre si recurrirlo o no se tomaría en el Consejo de Gobierno en base a los informes jurídicos y de salud pública. Finalmente la decisión adoptada fue recurrir el cierre perimetral y no el toque de queda.

Para Torres, el toque de queda es la medida "menos relevante" porque hay otras complementarias, como el cierre de la restauración a una hora determinada (aunque el horario ha sido ampliado desde este jueves hasta las 00.00 horas) y la limitación del número de personas en las reuniones sociales, que actualmente es de seis personas para las islas en nivel 2 y de 10 para las islas en nivel 1.