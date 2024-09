El Gobierno canario rechaza la suspensión de su protocolo sobre los menores migrantes y anuncia un recurso

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha informado este lunes de que el Ejecutivo autonómico elevará un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) después de descartar la suspensión cautelar del protocolo de menores migrantes de la comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Cabello ha defendido que el protocolo de menores migrantes lo que hace “es dar un paso adelante” porque el Ejecutivo regional “lo que ha buscado siempre” es “defender los intereses y los derechos” de los menores que se encuentran en Canarias. El TSJC, sin embargo, respaldó los argumentos de la Fiscalía, que consideraban que aplicar el protocolo podía hacer que se incurriera en un delito de abandono y podía ser incluso inconstitucional porque ponía en riesgo los derechos fundamentales de los menores.

Cabello ha incidido en que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias “no entra a debatir sobre la cuestión de fondo, no anticipa la decisión sobre la legalidad” del protocolo ni “tampoco anticipa su decisión sobre su carácter normativo”, subrayando que “se limita” a la cuestión de la medida cautelar desde la perspectiva del interés del menor.

Por contra, apuntó, “no cuestiona una realidad que es que la iniciativa y la finalidad en su razonamiento atiende al fenómeno migratorio y a la emergencia” que vive el archipiélago, si bien el TSJC indica que “no le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros a la vista de la documentación aportada”.

Añade que en el auto se refleja que se han producido “dos mejoras con respecto a cómo se están entregando los menores” a Canarias, siendo una que se “está haciendo ante un funcionario público” y otra que se está haciendo “mejor la reseña”. Sin embargo, Cabello no señaló aquellos aspectos en los que el auto del TSJC coincidía con la Fiscalía al considerar que Canarias añadía trámites burocráticos antes de proceder a la acogida de los menores, teniendo en cuenta que esa acogida se produce en una situación de emergencia o urgencia. Es por eso que el TSJC aceptó las medidas cautelares pedidas desde la Fiscalía. Y no solo eso, sino que también respaldó la petición hecha por una ONG para suspender la aplicación de las órdenes dictadas por el Gobierno canario para que el personal de las ONG no aceptase atender a ningún menor migrante salvo autorización previa de la autoridad competente. Tanto el protocolo como esa orden expresa han sido suspendidas por la Justicia, y el primer recurso presentado por el Gobierno canario ha sido rechazado este mismo lunes.

Cabello insistió, sin embargo, en que debe haber un “debate jurídico” en cuanto a la mejora de los procedimientos y en el aspecto político sobre cómo mejorar la atención a los menores en la situación de emergencia actual en el archipiélago para garantizar sus derechos.

Asimismo ha defendido que la forma en la que se pueden garantizar los derechos de los menores “no radica simplemente en llevar una relación de nombres sin fotografía, sin huella dactilar, en las que a todos se les asigna la misma fecha de nacimiento, etcétera”, sino que se persigue “garantizar la mejor forma de hacerlo”.

Fondos europeos

Por otro lado, señaló que están “pendientes” de que el Gobierno de España solicite, a quien le corresponde, la activación de los fondos específicos que desde la Comisión Europea se han ofrecido para que Canarias atienda a la situación actual de la migración.

Todo ello, apuntó, después de que la presidenta de la Unión Europea (UE) y el vicepresidente en funciones de la UE pusieran “de manifiesto la voluntad y la puesta a disposición por parte de la Comisión Europea de fondos específicos” para poder atender el “drama humanitario” en Canarias.

Modificación de la Ley de Extranjería

Por otro lado, Cabello indicó que Canarias también continúa “a la espera” de que en los próximos días se pueda seguir avanzando en los contactos que “ha seguido habiendo de cara a poder articular ese apoyo parlamentario” entre el Partido Popular y el Partido Socialista para poder modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de atender “de mejor manera” a los menores migrantes que están en Canarias, que actualmente son unos 5.500 menores en 81 recursos abiertos.

Es en esta línea, dijo, en la que Canarias sigue trabajando en la búsqueda de aliados, “no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional”, ya que el presidente canario, Fernando Clavijo, viaja este lunes a Malta, donde va a participar en la Cumbre de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y Marítimas Europeas.

Añadió que será en esa reunión donde se “va a poder poner de manifiesto y se va a dar cuenta” por parte de Clavijo, a más de 100 territorios aliados de Canarias, sobre cuál es la situación que se está viviendo, mientras que en el archipiélago se trabaja “en una idea: fijar a que cuando la Unión Europea, el nuevo colegio de comisarios y comisarias, vaya a articular las políticas, en la parte ejecutiva de las políticas de la UE, el drama migratorio que se está viviendo en Canarias y esta ruta del Atlántico, esté fijado como uno de los primeros asuntos”.

En el contexto de la agenda que está desarrollando a nivel internacional el presidente del Gobierno de Canarias, este martes también tendrá una reunión en Ginebra con representantes de ACNUR y UNICEF, dos organizaciones internacionales “volcadas en la defensa de los derechos de los niños y las niñas en todo” el mundo, para poder seguir poniendo “el foco sobre la situación de los menores migrantes, no sólo en Canarias sino también en el conjunto de la Unión Europea”.