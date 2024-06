Manuel Domínguez propone que la RIC se destine a rehabilitar viviendas para bajar los precios de los alquileres

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este viernes que propondrá una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) para que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda destinarse a la rehabilitación de viviendas para así bajar los precios de los alquileres.

En rueda de prensa, Manuel Domínguez ha reconocido que no es la solución pero sí una medida más para reducir los precios del alquiler de viviendas, y con ello ayudar a “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El vicepresidente ha señalado que debe hacerse hincapié en que sea vivienda pública, para las personas más vulnerables.

Para llevar a cabo esta medida hay que modificar la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), para lo que el Parlamento de Canarias deberá emitir un informe favorable y remitirlo al Gobierno central si recibe al apoyo de dos terceras partes de los diputados regionales.

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, ha indicado que se pretende disponer de un Régimen Económico y Fiscal “más social”, y ha insistido en que con la propuesta se abre la posibilidad de ayudar a solucionar un problema acuciante que supone la carestía del precio del alquiler de viviendas, que, ha añadido, el Banco de España ha dicho que está causada sobre todo porque hay una gran demanda y una escasa oferta.

La situación es más grave en Canarias que en el resto de España porque la renta disponible es de las más bajas, ha apuntado el comisionado, quien ha agregado que, además, en el archipiélago casi el 50% del presupuesto familiar se destina al alquiler de vivienda, cuando el Banco de España recomienda que no se supere el 30%.

En la reserva de inversiones hay unos 2.000 millones de euros, que, ha recordado José Ramón Barrera, no son impuestos no pagados, sino que es dinero pendiente de invertir porque la mayoría del tejido productivo de las islas, formado sobre todo por autónomos y micropymes, ha decidido no distribuirlo para uso privado, con el compromiso de invertirlo en cuatro años, como establece la ley del REF.

Ante la dificultad de encontrar inversiones para materializar esos 2.000 millones de euros se pierde la ocasión de generar tejido producido y por ello se propondrá que ese dinero, todo o en parte, se puede destinar a vivienda.

José Ramón Barreda ha explicado que este modelo existió hasta el 1 de enero de 2007, fecha a partir de la cual se eliminó ante la “falsa” creencia de que la RIC presionaba a alza los precios de la vivienda en Canarias.

El comisionado del REF ha manifestado que se trataba de una falsa creencia porque se eliminó cuando el crecimiento del precio de la vivienda en España era exponencial en todas las comunidades autónomas, pero en Canarias era mucho más bajo, el 4%, mientras que en Extremadura era del 25%.

Ahora, lo que se pretende es “mejorar” el modelo y ofrecer una seguridad jurídica que no había antes, de forma que la vivienda vaya al alquiler, por lo que se dará un corto periodo de tiempo para que, desde la compra hasta el alquiler no transcurran los cuatro años que da la ley para materializar la reserva de inversiones.

Lo que se quiere es que la vivienda vaya “cuanto antes” al alquiler, y por ello la medida se centrará en las que necesitan rehabilitación, pero también se pretende que la vivienda sea residencial habitual, y además se planteará la posibilidad de que el alquiler sea con opción de compra, y que los empresarios puedan construir para alquilar a sus empleados.