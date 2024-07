Nueva Canarias en Teguise considera que se debe configurar una nueva mayoría tras el abandono del concejal de Vox

La presidenta del Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Teguise, Belén Machín, considera que tras abandonar por parte del concejal Ginés González la disciplina de partido (Vox), toca que las formaciones con capacidad de articular mayorías comiencen a buscar la estabilidad del municipio.

Para Machín, “la actual mayoría de gobierno CC, PP y Vox estaría en una situación irregular, puesto que el hasta ayer concejal de Vox, Ginés González, sería catalogado como tránsfuga”, una situación que según ella “empeora la imagen del municipio en materia de calidad democrática y ejemplaridad pública”.

“Ya no basta con que Teguise fuese el primer municipio de Canarias en el que gobierna la ultraderecha, sino que ahora vamos a subir el nivel dejando en el grupo de gobierno a un tránsfuga”, a lo que añade que “los vecinos de Teguise no se merecen la imagen que se ha dado durante este año de mandato, abriendo titulares y opiniones críticas sobre la presencia de la ultraderecha en el gobierno municipal”.

Ahora, dice Machín, “le toca a CC y PP reconducir una situación de transfuguismo en su grupo de gobierno que empeora la imagen democrática del municipio y limita la gobernabilidad”.

Con todo, desde Nueva Canarias respetan la decisión de cualquier concejal o persona de dejar de militar en un partido político, pero siempre y cuando deje el acta de concejal por respeto y coherencia democrática. Del mismo modo, consideran que este acto del concejal Ginés González no tapa sus anteriores posiciones en materias tan sensibles como la igualdad, la violencia de género o la inmigración, donde ha defendido a capa y espada los postulados de la ultraderecha.

“Dejará de militar en Vox, pero a cada uno de nosotros nos definen nuestros actos y opiniones. Algunos ya han dejado constancia qué opiniones y actos les definen”, sentencia Belén Machín.

El concejal de Vox en Teguise, Ginés González, pasa al grupo de concejales no adscritos tras su abandono de su formación política por diferencias irreconciliables con la dirección que la formación de extrema derecha ha tomado a nivel nacional. Así lo ha manifestó en una rueda de prensa este pasado lunes 15 de julio en el Centro Cívico de Costa Teguise, en las que el edil asegura sentirse obligado a tomar “una postura firme y coherente” por principios. González ha añadido que esta decisión surge después de que la dirección nacional de Vox “haya abandonado a Canarias” tras su no rotundo a una reubicación equitativa de menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago.