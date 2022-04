El Parlamento canario rechaza actualizar el IRPF a la inflación

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Mixto en la que solicitaba deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ajustar los tramos de la escala a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes. La propuesta ha contado con los votos en contra de los grupos que conforman el Gobierno canario (PSOE, Podemos, NC y ASG) y los votos a favor de PP y CC-PNC-AHI.

Ricardo Fernández de la Puente (Cs) ha dicho que la inflación “castiga” a los ciudadanos con menor capacidad económica y los poderes públicos “no están haciendo lo necesario” para adaptarse a los nuevos precios, que van a seguir altos casi todo el año.

Ha comentado que “solo se puede recurrir” a una adecuada política fiscal y ayudas directas y en esa línea, ha recordado que los márgenes del IRPF no se han modificado desde 2015 por lo que se paga un tipo impositivo mayor. Así, ha indicado que no actualizar estos umbrales “agrava aún más” la situación económica y entiende que el Estado “debe contribuir” a combatir la crisis.

Una medida que ha demostrado ser “ineficaz”

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que en otros momentos de la historia se ha deflactado la tarifa del impuesto pero se ha demostrado que es “ineficaz” y ha comentado que la pérdida de poder adquisitivo se vincula más al escaso aumento de los salarios. Ha comentado que el Gobierno de Canarias no va a tocar la fiscalidad de manera “irresponsable” ni de forma masiva.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que su formación no apoya “bajadas indiscriminadas” de impuestos porque afectan a los servicios básicos y entiende que España tiene una “anomalía fiscal” dentro de la UE por lo que hay que hacer una reforma y “acabar con los privilegios fiscales” para ayudar a reducir la desigualdad.

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias (NC), ha apuntado que la iniciativa “no es descabellada”, pero no es el momento, pues debe hacerse en época de bonanza económica y, al contrario, ha defendido ayudas directas para los colectivos afectados y para ello “hacen falta recursos”.

Fernando Enseñat (PP) ha comentado que la PNL trata de hacer el IRPF “justo y solidario” pues debido a la inflación, cada canario tendrá que pagar 185 euros más de media “y sin ganar más dinero”. “La izquierda no quiere hacer nada, no le importa”, ha agregado. Ha apuntado que el Gobierno “solo quiere recaudar más”, tal y como ocurre con el IGIC, afeando al Ejecutivo su “crueldad e inacción” para bajar impuestos.

Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha comentado que si no se actualizan los tramos aumenta la presión fiscal en un momento en el que “las familias no llegan a final de mes”, subrayando que no es una bajada de impuestos, solo es el mantenimiento, “y afecta a todos los contribuyentes”. “Se tiene que hacer cuando hay procesos inflacionistas”, ha agregado.

El diputado del grupo Socialista Ignacio Lavandera ha criticado que con la propuesta del grupo Mixto se beneficia más a las rentas altas que a las bajas.