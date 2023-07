El PP dice que no apoya la lista más votada en Canarias porque Sánchez no aceptó la oferta de Feijoó en el ámbito nacional

El Partido Popular ha explicado que no apoya la lista más votada en Canarias, que ha sido el PSOE, y hará presidente del Gobierno de Canarias a Fernando Clavijo, excudándose en el debate de este 10 de julio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó.

En declaraciones a los medios tras la intervención de Clavijo, la portavoz del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón, ha esgrimido que no respalda a Ángel Víctor Torres porque el candidato del PSOE al Ejecutivo central no aceptó firmar un compromiso para que quien no gane las elecciones apoye a la primera fuerza el 23 de julio.

Aunque la firma del acuerdo entre CC y PP se cerró el pasado 6 de junio (poco más de una semana después del 28 de mayo) , Reverón ha dicho que todos deben jugar a las “mismas reglas del juego” y lo que “no vale” es que se apliquen medidas solo si el PSOE gana los comicios. “Nuestra propuesta estuvo sobre la mesa”, ha señalado.

Reverón considera que la intervención de Clavijo se ajusta “a los compromisos y acuerdos” alcanzados entre su formación y Coalición Canaria para la nueva legislatura.

Sobre la rebaja de impuestos anunciada, la portavoz popular ha defendido la necesidad de realizar una “política fiscal justa y progresiva”. Sin embargo, no ha querido ofrecer una fecha para su implementación, ya que primero “hay que llegar y levantar las alfombras”, en referencia a la actuación del pasado Gobierno, “para ver la situación que hemos recibido”.

Reveró también ha defendido que el archipiélago “quiere un cambio” pues de las cuatro formaciones que conformaban el Ejecutivo, el PSOE perdió dos escaños, Sí Podemos no obtuvo representación y el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez (NC), se quedó fuera del Parlamento. “Los canarios han castigado a los tres, han querido un cambio y quien decide el presidente son los diputados”, ha comentado.

“Lealtades perrunas”

Además del PP, la candidatura de Fernando Clavijo goza del respaldo de la Agrupación Socialista Gomera -que en los anteriores comicios posibilitó el acto progresista con PSOE, Nueva Canarias y Podemos- y la Agrupación Herreña Independiente.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha explicado que ha pasado de apoyar el llamado pacto de las flores a respaldar al gobierno de CC y PP porque “esto no va de lealtades perrunas”, sino de gestión para defender los intereses de todos los canarios“.

“No se puede minimizar la importancia de ASG, le guste o no a quien sea, porque es el grupo que da la mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar leyes”, ha dicho Curbelo.

El representante de ASG, que con 6.200 votos tiene tres escaños, señaló que “hay quien tiene intención de modificar la ley electoral cuando hay diputados de islas capitalinas que pueden dar la mayoría”, pero subrayó que “todos tenemos los mismos derechos y mismas responsabilidades”.

En cuanto al discurso de investidura, Curbelo lo ha calificado de “realista y comprometido”, ha respaldado el anuncio de supresión del impuesto sobre el combustible en las islas verdes y la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aunque suponga una merma de recaudación de 70 u 80 millones de euros.

También ha apoyado una rebaja del IGIC del 7% al 5% “pausada en el tiempo”, mientras se ven sus efectos en la prestación de los servicios públicos y en los recursos que obtienen cabildos y ayuntamientos.

Por su parte, el diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, también se mostró satisfecho con el anuncio del candidato Clavijo de suprimir el impuesto sobre combustibles en La Palma, La Gomera y El Hierro y con la rebaja del IGIC y otros tributos, “siempre que no se mermen servicios y prestaciones públicas”.

También ha destacado del discurso que ha habido “referencias concretas” al pacto de gobierno suscrito con AHI y ha resaltado la alusión “específica” a los “grandes problemas” que tiene La Palma tras la erupción volcánica pues “es de justicia”.

Asimismo ha valorado la bajada del tipo general del IGIC del 7% al 5% y la “revisión” de otros tributos, dejando claro no obstante que no puede ser a costa de perder servicios o prestaciones públicas como infraestructuras, sanidad o educación. “Si no afecta a los servicios básicos, estamos conformes”, ha indicado, porque rebajar el IGIC va a reducir el precio de la cesta de la compra.

“Política frentista”

El último en tomar la palabra en la ronda de declaraciones de los portavoces de los grupos para comentar el discurso de investidura de Clavijo fue José Miguel Barragán (CC). “No vamos a tener en cuenta la política frentista”, ha asegurado, en referencia a las críticas de la oposición a la intervención del candidato a la Presidencia.

Sin embargo, Barragán ha acusado al gobierno saliente de lograr que entre Vox en el Parlamento de Canarias, que el PP aumente sus votos, y que su vicepresidente, Román Rodríguez, no haya revalidado su escaño.

Ante las críticas por el anuncio de Clavijo de bajar impuestos, el portavoz parlamentario ha defendido que hay margen para reducir la fiscalidad sin efectuar recorte de servicios ya que la Comunidad Autónoma tiene “intacta” su capacidad de endeudamiento “si hubiera que echar mano de eso”.

“¿Por qué se tienen que endeudar las familias a final de mes y no Gobierno si tiene esa posibilidad?”, se ha preguntado José Miguel Barragán, quien ha indicado que la recaudación del IGIC es un 30 por ciento superior a lo esperado en el primer trimestre del año y por lo tanto, no peligrarían los servicios públicos esenciales.

“Ese exceso de recursos es el que planteamos que vuelva a las familias y a las empresas canarias”, ha indicado Barragán.