Los presupuestos de Canarias de 2025 crecen un 3,3% en un entorno de “redoblada incertidumbre”

Los presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025 crecerán un 3,3% e incluirán a la vivienda entre sus prioridades de gasto social junto a educación, sanidad y servicios sociales, todo ello en medio de un escenario de “redoblada incertidumbre”, según se ha presentado este lunes al Consejo Asesor del presidente regional.

En una rueda de prensa tras este encuentro del Consejo Asesor, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha destacado que el escenario en el que se presenta este anteproyecto de presupuestos es de “redoblada incertidumbre” por no conocer si habrá finalmente o no cuentas estatales, después de que ni siquiera se haya aprobado senda de consolidación.

Eso sí, ha avanzado que en las cuentas autonómicas para el próximo año, se volverá a priorizar el gasto social, con importantes partidas para la educación, la sanidad, los servicios sociales y, este año además, la vivienda, ya que se considera “que hoy en día constituye ya una necesidad social”.

Entre las medidas que prevé implementar el Ejecutivo autonómico para el próximo año en la línea de esa priorización de las políticas de vivienda, ha detallado Asián, habrá una deducción para la adquisición de vivienda habitual y para el alquiler, así como incentivos para aquellos propietarios que tengan una vivienda y hagan una inversión para ponerla en el mercado del alquiler.

También se pretende en estas cuentas “introducir medidas de política tributaria en aras de mejorar las deducciones fiscales en el IRPF”, ha explicado la consejera, así como para la reducción del impuesto sobre hidrocarburos canarios.

Igualmente, contempla la prórroga, adaptación y ampliación de la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible en las islas verdes y trasladar la medida a las islas no capitalinas restantes -Lanzarote y Fuerteventura-, todo ello con el fin de que la población “no soporte un precio exageradamente superior al que hay en Gran Canaria y Tenerife”.

Contemplando asimismo en esta materia que se pueda compatibilizar este subsidio al combustible con la devolución del impuesto sobre el hidrocarburo y también que esta adaptación se produzca de manera temporal atendiendo a la fluctuación de los precios.

La consejera ha reconocido que estas cuentas se hacen “con muchísima cautela” porque no se sabe todavía en qué escenario se podrán mover en los próximos meses, a la espera de que, por ejemplo, se efectúen las entregas a cuenta que corresponden a la comunidad autónoma por parte del Estado de aquellas partidas que, si bien no estaban contempladas en los presupuestos estatales iniciales de 2023, sí se ampliaron durante ese curso y que, por tanto, no se encuentran dentro de la prórroga presupuestaria de 2024.

Se ha trasladado al Consejo Asesor del presidente -formado por las patronales de Santa Cruz de Tenerife, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE); y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO- que se espera un crecimiento del PIB canario del 2,9% para el próximo año y que el empleo se sitúe en el 14,3%.

Dos cuestiones básicas a la hora de elaborar este presupuesto, ya que en el capítulo de ingresos se ha previsto que haya una caída en la recaudación producida por esa ralentización de la economía.

Para los ingresos también se espera contar con esas transferencias a cuenta que debe abonar todavía el Estado -hasta el 31 de agosto, la consejera ha dicho que se han recibido 17,5 millones de euros-.

Entre los agentes sociales que conforman el Consejo Asesor, el término más repetido ha sido el de “incertidumbre” ante la falta de presupuesto a nivel estatal, si bien han destacado el esfuerzo del Gobierno de Canarias para poder presentar este anteproyecto para las cuentas autonómicas.

El secretario general de UGT, Manuel Navarro, ha resaltado la necesidad de contar con estas cuentas, sobre todo en cuanto al gasto social en materia de sanidad, educación o vivienda, y ha considerado que son unas cuentas “un tanto conservadoras dada la incertidumbre” que hay a nivel nacional.

Su homólogo en Comisiones Obreras, Inocencio González, ha señalado por su parte que estos presupuestos no son “todo lo ambiciosos” que le habría gustado a su organización, pero que los ejes fundamentales que se propone -educación, sanidad, vivienda y servicios sociales- “son compartidos plenamente” por el sindicato que representa.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha admitido que la existencia de unos presupuestos autonómicos “es una buena noticia en un escenario de incertidumbre”, pero ha solicitado que haya “políticas económicas” que consideran necesarias ante la ralentización de la economía regional.

Una cuestión, esta última, que ha compartido la consejera Matilde Asián, si bien ha considerado que, dada la incertidumbre existente, lo más cauteloso ha sido priorizar el gasto social y, en caso de que finalmente se puedan hacer unas cuentas más expansivas, se pueda también tratar políticas para incentivar la actividad económica, porque ellas contribuyen “a crear empleo y fomentar la producción y el consumo”.

El anteproyecto de ley de presupuestos será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.