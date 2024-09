El PSOE acusa a la consejera de Empleo de “tirar por el sumidero” las políticas de salud laboral en Canarias

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Santana, ha acusado este lunes a la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica De León, de “plegarse” a los intereses de la clase empresarial de Canarias y de “tirar por el sumidero” las políticas de salud laboral en las islas, en contra de la Estrategia de Salud en el Trabajo y “del propio Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)”.

Santana denuncia la retirada de la campaña de prevención de riesgos psicosociales de la salud mental de las trabajadoras y trabajadores de las islas, diseñada para combatir el incremento de los problemas de salud mental, tal y como establece la Estrategia de Salud Laboral.

Explica que, tras tener elaborada una campaña para combatir el aumento de los riesgos psicosociales, tal y como viene establecido en la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, firmada por sindicatos y patronales en Canarias, la Consejería de Empleo ha decidido retirarla por la negativa de los empresarios a que se lleve a cabo porque “no les gusta que se hable de un problema que es creciente, la salud mental de las personas trabajadoras en el entorno laboral”.

El diputado socialista recuerda que la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 recoge entre sus cláusulas la importancia de la prevención de los riesgos psicosociales derivados del trabajo, con el objeto de establecer programas de actuación para impulsar la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en las empresas, y bordar acciones de promoción de la salud mental en el ámbito laboral.

Además, resalta que desde el Grupo Socialista ya han criticado en varias ocasiones el “despilfarro” de más de 200.000 euros en una campaña de prevención que no contó con el acuerdo de los sindicatos. “Aún así, la Consejería de Empleo siguió adelante con ella a pesar de no tener nada que ver con la prevención de riesgos laborales. Ahora se pliega a los intereses de los empresarios para no abordar un asunto tan relevante como la salud mental en el ámbito laboral, y que viene recogida en una estrategia acordada en el marco de la concertación social”.

Según el Informe Precariedad Laboral y Salud Mental elaborado en 2023 por la comisión de personas expertas sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental en España, la ansiedad y la depresión son los dos principales cuadros clínicos responsables de la carga de enfermedad de los problemas de salud mental. “España tiene una elevada prevalencia de problemas de salud mental en la población de 15 años o más: el 5,8% tiene ansiedad y el 5,3% depresión”.

En concreto, más del 25% de los trabajadores y trabajadoras de Europa padece un estrés laboral excesivo; el 51 % afirma que el estrés es habitual en su lugar de trabajo, y casi el 80 % de los mandos se muestra preocupado por el estrés laboral.

Por su parte, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo alerta que las personas trabajadoras sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores que su capacidad para hacerles frente.

Además de los problemas de salud mental, el PSOE señala que los trabajadores y trabajadoras sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar problemas graves de salud física, como enfermedades cardiovasculares o problemas musculoesqueléticos. Para las empresas, los efectos del estrés entre la plantilla van desde un mal rendimiento global de la empresa, bajas más prolongadas e incluso un aumento de los índices de jubilación anticipada.

Para Santana, por eso es necesario trabajar sobre la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, y no solo sobre la promoción de la salud en la empresas, “que está muy bien y son una ayuda, pero debe actuarse sobre las condiciones de trabajo, evaluando los riesgos psicosociales y la organización del trabajo, para prevenir los daños a la salud de las personas trabajadoras”.

Desde el Grupo Socialista exigen a la consejera de Empleo que cumpla con la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que ponga en marcha la campaña prevista y que “no se pliegue” a las exigencias empresariales, cuando los datos muestran “con claridad” el incremento de los problemas de salud mental en el ámbito laboral, “donde las bajas laborales por motivos de salud mental se han duplicado desde la pandemia”.