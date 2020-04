Pedro Sánchez justifica congelar la desescalada canaria hasta mayo ante el riesgo de un rebrote del virus

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado durante su comparecencia que el martes presentará en el Consejo de Ministros un plan nacional unificado de desescalada que empezará en mayo. La propuesta incluye la posibilidad de salir a hacer deporte o pasear al aire libre con las personas con las que se convive a partir del día 2 si la evolución de la COVID-19 es favorable. Así, ha suscrito la advertencia que el Ministro de Sanidad planteó este viernes a las autonomías de que será el Ejecutivo central el que pilote este desconfinamiento "gradual y asimétrico" que tendrá en cuenta la situación sanitaria de cada territorio.

La transición hacia esta "nueva normalidad" tendrá en cuenta las particularidades de cada territorio y la forma en la que se haya extendido la epidemia, pero se regirá por unas mismas reglas en el marco de un mando único. "Hay provincias muy afectadas vecinas de otras donde parece que la enfermedad ha pasado de largo", apunta. Sin embargo, preguntado por el plan para salir a la calle elaborado por el comité de expertos para la emergencia sanitaria de Canarias, Sánchez justifica que se congele hasta el próximo mes ante un riesgo de rebrote del virus: "No hay ninguna región que no sea vulnerable. Los lugares menos afectados son los más vulnerables si vuelve una ola. Debemos proteger y salvaguardar a ciudadanos que no han sido víctimas".

Plan de desconfinamiento del Gobierno de Canarias.

El presidente ha afirmado que este domingo escuchará a los presidentes autonómicos, muchos de los cuales "han presentado ya sus propios planes en las ruedas de prensa". Aún así, ha insistido en la importancia de ser "cautelosos y prudentes" y no entrar en una carrera por ver quién abre antes un centro comercial o un pequeño comercio. "Tenemos que llegar todos juntos a la meta", resaltó. Asimismo, puntualizó que, si una comunidad autónoma corre más de la cuenta "y se cae", puede arrastrar al resto.

Sánchez ha insistido durante toda su comparecencia en la importancia de que, pese a que cada vez se está mitigando más el impacto de la pandemia en España, se debe mantener la máxima prudencia. Por ello, el plan de desescalada que presentará el próximo martes tiene la precaución como prioridad y lleva preparándose desde hace tres semanas con base en el criterio de los expertos que asesoran al Ejecutivo.

Asimismo, el presidente considera que la victoria absoluta no se alcanzará hasta que haya una vacuna o un remedio terapéutico que "nos proteja totalmente a todos". Hasta el momento, deben tomarse todas las precauciones ya recomendadas por Sanidad como el distanciamiento social de al menos dos metros o las medidas de higiene.

El plan canario, aplazado

Que el plan de desescalada de Canarias no entre en vigor el lunes, como esperaba el comité científico, ha sentado como un jarro de agua fría a la política isleña. Muchos dirigentes del Archipiélago han reaccionado este sábado en sus redes sociales a este aplazamiento, insistiendo en que las Islas cuentan con argumentos científicos suficientes como para contar con un plan propio de desconfinamiento.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, e incluso el portavoz del comité científico, Lluis Serra, han lamentado que Moncloa haya congelado el plan. "La epidemia no puede ser una excusa para el ordeno y mando de Madrid", ha señalado Quevedo. "Ni viven ni dejan vivir", esgrimió Serra.