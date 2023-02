Santiago Pérez, el senador que canta a favor de la libertad dentro y fuera del Senado

El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de Vox contra la Ley de Memoria Democrática, lo que ha animado al senador socialista por Canarias Santiago Pérez a desempolvar una de las canciones más emblemáticas de Teresa Parodi, la cantautora que llegó a ser ministra de Cultura de la República Argentina. El otro país es precisamente una de las piezas que el senador canario incluyó en el disco que grabó en 2022 junto al guitarrista Horacio Díaz, Canciones de amor y del Paraná, “un homenaje a las canciones que han permanecido en la memoria de ambos, el conocido como folklore del litoral argentino del río Paraná, donde destaca el género del chamamé”, según los artistas.

El otro país describe algunas de las circunstancias vividas por Argentina durante la dictadura militar: “He visto el otro país/ descalzo en el arenal/ con ojos de cunumí/ preguntándonos por la dignidad/ He visto al otro país / vestido de soledad / durmiéndose en el andén / sin tener a qué puerta golpear / He visto el otro país / pidiendo la libertad/ de aquellos que encarceló /sin explicación /tanta impunidad / Lo he visto jugándose / entero por los demás / de blancos pañuelos va / déjenlo pasar, déjenlo pasar.

Pérez, un veterano socialista canario que se curtió desde la clandestinidad en la lucha contra la dictadura franquista, ha alternado su intensa actividad política con la enseñanza del Derecho en la Universidad de La Laguna y su amor por el folclore (fue integrante de Los Sabandeños) y el baloncesto (fue jugador del Canarias). Esta semana ha distribuido un vídeo en el que alterna su interpretación de El otro país con su intervención en el Senado defendiendo la Ley de Memoria Democrática.