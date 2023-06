20 lugares para hincarle el diente a Las Canteras en la noche de San Juan

La noche de San Juan en la playa de Las Canteras puede ser el momento donde más personas se reúnen en torno al mar en todo el año, sin contar los días de playa propiamente dicho. Esto conlleva a que los centenares de locales de la zona y aledaños se preparen para atender a todos aquellos que buscan pasar un buen rato.

Justo a pie de La Puntilla los amigos de Camino al Jamonal tienen todo el restaurante lleno desde hace semanas. “Ya es una tradición para muchas familias y grupos de amigos venir aquí a pasar la noche de San Juan. Es tal la demanda que para esta noche tenemos dos turnos de cena para poder acoger a los máximos posibles y ambos están ya repletos desde hace más de 15 días. Permíteme que le dé las gracias a nuestra clientela, ya parte de nuestra familia, por tanto cariño y confianza en Camino al Jamonal” me contaba al teléfono un emocionado Miguel Herrera.

Muy cerca también en la zona de La Puntilla se encuentran los grandes clásicos como Oh Sole Mío Las Canteras con sus pizzas saliendo sin parar tanto para comer en mesa como para llevar a la playa. La Oliva con su cocina canaria clásica y esa terraza que ya forma parte de la idiosincrasia de la playa o la Vermutería Valentina, un sitio este último que ha ido haciéndose su hueco en el corazón de sus clientes gracias al buen rollo que siempre ofrecen con los mejores vermouth.

Terminando las recomendaciones de la zona de La Puntilla les remito a dos grandes clásicos de la ciudad que llevan décadas recibiendo a su fiel clientela como son Casa Carmelo y sus imprescindibles carnes a la brasa o la ensalada de la casa de toda la vida, sin olvidarnos de La Marinera, sin duda alguna el restaurante con mejor enclave de toda Gran Canaria con el Océano Atlántico a sus pies y donde comer un buen pescado fresco siempre es motivo de disfrute.

Transitando hacia la zona del Reina Isabel, los perritos calientes y hamburguesas del Tony’s siempre es una parada de lujo para coger fuerzas y seguir la noche. En Platóniko StreetFood, trasera del Hotel Reina Isabel se puede degustar lo mejor de la cocina callejera americana focalizada en los mejores pollos fritos que se puede comer en toda Gran Canaria. Si no lo conocen no duden en probarlos, se convertirán en vicio puro para el paladar. Ya terminando por esa zona del Reina Isabel creo que Madre del Amor Hermoso se merece una visita tanto por la frescura y variedad de su carta como por el atento servicio del personal, que a pesar de tener uno de esos locales inmensos y llenos, eso no repercute en una sonrisa siempre ante el comensal.

A mitad de camino entre La Puntilla y La Cícer podemos elegir entre conocer la cocina tradicional con guiños actuales de La Solana Las Palmas, la cocina marina a la brasa de Basal Grill&Beach o La Travesía del Puerto donde el tapeo para compartir dejándose llevar por la magia y el toque de Estéfano es de esas experiencias irrepetibles.

Si hemos decidido apostar por la zona del Auditorio Alfredo Kraus sería un insulto no empezar por los pulpos de Casa Carmelo o los bocadillos de calamares de Ñoño, Bosmediano, ambos llevan más años en la zona que la propia avenida y esto no es más que constatar la pura realidad y reconocer el esfuerzo de tantas personas a lo largo de estas décadas atendiendo y deleitando a su clientela.

Las hamburguesas y arepas del Oh, Qué Bueno que te puedes tomar en su terraza en la Plaza del Pilar o llevártela cómodamente a la playa, la variedad de propuesta en medias razones de Calamares que los parió o las hamburguesas de 200gramos Burger La Cícer, donde encontrarán una smash burger con sus papas fritas y bebida por solo 10€ son otras de las buenas propuestas en la zona más surfera de la ciudad.

Y que sería de la noche de San Juan sin sus helados, ahí les propongo un trío ganador que empezaría con la familia Gelizia, que en los alrededores del Hotel Cristina o en la zona del Reina Isabel siempre están preparados para lo que surja. La larga tradición que ofrece la Heladería Peña La Vieja y que tanto enamora a tantas generaciones o el último en llegar de este equipo como es Pliza21 pero que gracias al talento y esfuerzo de Massimo y Belén han logrado hacerse un hueco en los corazones de sus clientes, no solo a través de los helados sino que también de sus crepes.

