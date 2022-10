Comienza la cuenta atrás para la Gala Guía Michelin 2023

Dentro del marco del Congreso Culinaria Castilla-La Mancha, Michelin ha presentado las novedades y trazas maestras que irán aconteciendo en las próximas semanas con el punto de vista fijado y la fecha guardada para el 22 de noviembre, donde Toledo acogerá a la constelación de Estrellas Michelin existentes en nuestro país y también a los aspirantes a entrar en ella, en la que sin duda alguna es la noche más seguida en el mundo profesional de todas en cuanto a premios existen en nuestro país.

Siguiendo la tradición de los últimos años se ha elegido a un capitán, en este caso dos, Iván Cerdeño y Fran Martínez, que coordinarán el equipo de cocineros que agasajará a los invitados en la gran fiesta posterior a la gala y donde entre otros podremos encontrar al propio Iván, que además cocina los días 25 y 26 de octubre con los Hermanos Padrón en el Restaurante Poemas by Hermanos Padrón, (ojalá antesala de que los hermanos consigan la tan merecida y esperada segunda estrella en sus chaquetillas por el trabajo que realizan en El Rincón de Juan Carlos). Pero también cocineros muy mediáticos de la región como son Pepe Rodríguez (El Bohío y conocido como jurado de Masterchef) o Carlos Maldonado, el único concursante de Masterchef España que ha ganado una Estrella Michelin.

El 7 de noviembre tendrá lugar en el Parador de Sigüenza una nueva edición de el Debate de la Gala, dedicado este año a la sala y con el tema, La Sala tiene la Palabra, donde grandes profesionales como Marta Campillo (DiverXO), Marián Martínez (Cenador de Amós) o Abel Valverde (Restaurante Desde 1911) compartirán palabras con Eric Vernacci (gastrónomo y vicepresidente de la Real Academia Madrileña de Gastronomía) o Lorea Mendizábal (Basque Culinary Center) entre otros profesionales que también darán su punto de vista al respecto en un evento que seguramente se podrá seguir en streaming.

Para presentar la gala se contará este año con una cara conocida de la pequeña pantalla como es Berta Collado y que además nación en Talavera de la Reina, todo queda en casa, como debe ser. A su vez, la Guía Michelin pone en marcha a través de sus redes sociales 2 acciones dirigidas al gran público con el objetivo de poner en valor las virtudes gastronómicas de Castilla-La Mancha y con dos grandes premios como son invitaciones para asistir a la gala o 5 packs valorados en 250 euros para cenar en cualquier restaurante de la Guía Michelin en España o Portugal.

No sería yo si no escribiera en este artículo mi pequeña porra centrándome en Canarias sobre posibles nuevas Estrellas Michelin que puedan caer en las islas. Mi apuesta personal recae en la Segunda Estrella Michelin para El Rincón de Juan Carlos en Tenerife y la primera para Tabaiba Restaurante en Las Palmas de Gran Canaria, sin descartar alguna sorpresa en torno a Bevir, Cuerno Cabra, Hestia, Han Soo o Il Bocconcino. En Lanzarote creo que SEBE se merece algún tipo de reconocimiento y volviendo a Gran Canaria, me consta que a Borja Marrero de MuXgo casi le ilusiona más en estos momentos la posible estrella verde (sostenibilidad) que la roja. Hay muchos más que podrían estar en estas líneas, pero eso sería más parecido a una carta de reyes magos, que aún veo muy pronto pero que quizás me atreva a escribir y mandar antes de la gala, o quizás no.

Todo eso se lo iremos contando y al igual que ha sucedido en los últimos años, confiamos en poder estar en Toledo si nada se tuerce para contarles en directo lo que son sin duda los grandes equivalentes a los Oscar dentro de la gastronomía española, la Guía Michelin.

