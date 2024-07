Bocados para todos los gustos, la apuesta del Granca Live Fest

Es muy complicado, más de lo que parece, organizar la comida para las casi 90.000 personas que se prevé que puedan pasar por el Granca Live Fest este jueves, pero para Leo Mansito y New Event esta es una de sus obsesiones, dar con la clave y avanzar con una oferta que abarque calidad, precios populares, producto local y rapidez para que los asistentes puedan disfrutar de un Granca Live Food al mismo nivel de lo que sucede en el escenario. De ahí nació la alianza con Ayram Afonso, propietario del grupo gastronómico La Cuadra del Palmero y que nos contó todo lo que se está preparando este año de cara a que tengamos el alma contenta pero la barriguita también.

Comenzamos recordando la propuesta del año anterior. “Fue nuestro primer año en un evento de esta magnitud y quisimos elaborar una propuesta gastronómica diferente, con muchos platos, quizás demasiados, y eso nos llevó a que en momentos puntuales las colas fueran demasiado largas. Eso es lo primero en que nos hemos enfocado este año, en la comodidad de los asistentes y eliminar tanta espera”. Y eso es cierto, el año pasado las mayores críticas no vinieron por la calidad de la comida, sino por el tiempo de espera y ese es otro ejemplo de la escucha activa que el equipo de New Event hace a través de las redes sociales.

Entrando más en el fondo sobre los lugares para comer Ayram remarca algo en lo que yo sinceramente nunca había caído antes. “En un evento como el Granca Live Fest la gente no viene a ver un grupo en concreto sino un festival de varios cantantes y pasa muchas horas aquí, es por eso por lo que teníamos claro que el lugar para hacer el break para comer debía estar más alejado del gran tumulto de público de cara a que pudieras comerte tu hamburguesa, perrito o nachos con la mayor comodidad posible en esos minutos y recargar fuerzas para seguir la fiesta. En la zona de pista lo tenemos en la parte de atrás, más pegado a la grada curva, pero después tenemos puntos repartidos por las gradas. Y la mayor obsesión que tenemos este año tras decidir los platos que ofreceremos es que la gente no tenga que esperar para poder pedir y comer, ser eficientes y rápidos como cuando pides una cerveza o un combinado y creo que lo vamos a conseguir”.

Ya metiéndonos de lleno en la comida que se va a ofrecer reconoce que “hemos analizado todos los platos que trajimos el año pasado y nos hemos centrado en los más vendidos y consumidos como son las hamburguesas, perritos, nachos y papas locas, pero a la vez hemos ido un pasito más allá. Nos hemos propuesto que tuviéramos ofertas veganas y aptas para celíacos en cada uno de los platos por lo que podrás comerte una hamburguesa de la mejor carne o una de un sustitutivo si eres vegetariano o vegano pero es que además tendremos dos panes diferentes, un brioche de gran calidad o uno apto para celíacos al mismo nivel sin cambio de precio, solo tendrás que decidir cual quieres. En las salsas de las papas, igual, podrás pedir las que te gusten e incluso sustituir el queso fundido de los nachos por una salsa elaborada con ingredientes de la tierra y que sustituye al lácteo”, para terminar remarcando que “somos conscientes de que asistir a un evento como este ya ha implicado un esfuerzo en la compra de la entrada y en muchos casos del traslado en avión o noches de hotel, por lo que desde New Event y nosotros, La Cuadra del Palmero, junto a nuestros proveedores, todo empresas de las islas y fomentando el producto local, hemos ajustado precios y márgenes de cara a poder ofertar precios muy populares a cada uno de los platos”. De hecho los precios son perrito caliente a 5€, nachos y papas a 6€ y hamburguesas a 9€, sin duda más económicos que muchas de las hamburgueserías instagrameables que en alguna ocasión tanta burbuja económica están inflando al respecto.

Pero esto no es todo, este año y como primeros pasos de una alianza que seguro irá creciendo con los años, la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria aporta un toque de sabor puramente grancanario con la enseña Gran Canaria Me Gusta en determinadas zonas del evento, donde se podrán degustar productos locales, realizar algunas catas de vinos y mucho más por medio de una alianza con el Granca Live Fest que servirá para promocionar los tres días del festival los productos locales (Kilómetro 0) de la isla.

Para ello, además de patrocinar la zona gastronómica Platinum, se realizarán catas y degustaciones de los productos locales, con el fin de dar a conocer su calidad y riqueza entre los asistentes y que seguro llegará a muchos de los artistas que deleitarán al público.

En este sentido, el director de New Event, productora organizadora del Granca Live Fest, Leo Mansito, ha señalado que “al Granca Live Fest vienen festivaleros de los cinco continentes”, por lo que es “una oportunidad única para dar a conocer nuestra gastronomía y la calidad de nuestros vinos, quesos, mieles, y otros productos locales que tantas alegrías nos han dado en concursos internacionales por su extraordinaria calidad y por su sabor”.

“Tenemos la mejor gastronomía del mundo y el mejor escaparate para mostrarla como es el Granca Live Fest”, ha apuntado Mansito, quien ha recordado que “estos eventos no son solo música, sino que son experiencias, que además contribuyen a dinamizar la economía local, crean empleo, y en este caso, ayudarán a promocionar la marca Gran Canaria Me Gusta a nivel mundial”.

Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, en representación de Gran Canaria Me Gusta ha afirmado que “aterrizamos en el Granca Live Fest por primera vez en esta edición para que la gente que venga a este festival pueda conocer no solo la marca de Gran Canaria Me Gusta, sino también los productos de kilómetro cero que ofrece nuestra isla. El objetivo del Cabildo de Gran Canaria es generar conciencia sobre el consumo de los productos de la isla”, cuya calidad ha sido reconocida y premiada a nivel nacional e internacional.

En esta edición las personas asistentes a la zona Premium degustarán los vinos tinto joven Agala y el blanco seco Mondalón, así como una selección de quesos artesanos de Gran Canaria, aperitivos con chorizo Mano de Hierro y miel y el pan artesano de la panificadora El Canario. Con todo ello el público que asista al evento en la zona Platinum viajará por algunos de los sabores y productos de la isla de Gran Canaria de norte a sur.

