La Feria Gran Canaria Me Gusta se vuelca en un concepto más popular que nunca

Hace ya algunos años que la Feria Gran Canaria Me Gusta ha ido creciendo en importancia para la unión y el conocimiento mutuo del Sector Primario y la gente de la isla de Gran Canaria. Durante esos fines de semana donde el evento tiene lugar son miles las personas que acuden y se llevan a casa pedacitos de sabores de la isla de la mano de los propios productores que lo hacen posible. Este año con motivo de la incorporación de INFECAR bajo el paraguas de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, hemos mantenido una entrevista con su máxima responsable, Minerva Alonso.

Consejera, aunque este año es la máxima responsable por primera vez de la Feria Gran Canaria Me Gusta, son ya varios los años que lleva trabajando con ella, ¿Cómo se plantea este nuevo reto?

La verdad es que lo afrontamos con mucha responsabilidad porque mi antecesor en el cargo, Raúl García Brink, ahora Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, dejó el listón muy alto. Sí es cierto que siempre he estado emparentada, por decirlo de alguna manera, con la Feria GC Me Gusta porque desde Industria y Comercio hemos aportado la parte del comercio y enseña “Gran Canaria Me Gusta” a través de las superficies de alimentación, de las cocinas como espacios de comercialización del producto y a través del Congreso Orígenes, y ahí aprovecho para decirte el primer gran cambio de esta edición como es trasladar Orígenes a otra fecha que ya desvelaremos porque hemos decidido acentuar aún más el carácter popular de la feria con el objetivo de atraer aún a más gente hacia lo que es el objetivo primordial de la misma, que el ciudadano de Gran Canaria conozca todo lo que se produce de manera artesanal, pero también industrial en su propia isla.

Explíqueme un poco más eso de separar Orígenes de la Feria GC Me Gusta.

Hemos decidido separarla en el tiempo, que no suspenderla, ojo, para poder enfocarla más a especializar ese Encuentro Orígenes para los profesionales del sector de la gastronomía de la isla, centrarnos en ellos y en sus necesidades e intereses cosa que con la Feria GC Me Gusta de por medio quizás estábamos mezclando conceptos en algunas ocasiones. Esto viene por la escucha activa y los análisis que hacemos tras cada una de las ediciones de la Feria y también del Congreso, trabajamos muy en conjunto con el sector y eso te permite hacer trajes a medida en cada caso. Lo importante es que la Feria Gran Canaria Me Gusta mantiene su esencia y refuerza aún más el compromiso con los productores locales pero también con la industria alimentaria local, que no tiene muchos eventos en la isla donde hacer llegar sus productos, creaciones y trabajo a la sociedad.

Interesante esa reflexión acerca de la industria alimentaria de la isla, ¿qué se quiere conseguir y cómo se piensa trabajar para ello?

Apoyar a las empresas que generan empleo y que trabajan con el sector primario local es muy importante pero es que también buscamos hacer que se sientan responsables del apoyo que hacemos hacia el Sector Primario en su conjunto. Queremos hacerles partícipe de todo el proyecto y lo que significa la marca Gran Canaria Me Gusta como hicimos en su momento con las Grandes Superficies Comerciales de Alimentación. Es por eso que queremos empezar a caminar juntos dedicándoles un espacio y protagonismo propio en la Feria ya que no es lo mismo su propuesta que la de un pequeño productor local ya que no hay competencia, sino todo lo contrario, son complementarios.

La Feria Gran Canaria Me Gusta se caracteriza por la variedad de gente y edades que vienen a ella, ¿cuál es el camino a seguir al respecto?.

Javier, estando antes como miembro del equipo o ahora como máxima responsable recuerda que mi profesión era la de maestra, así que yo lo tengo muy claro porque la educación alimentaria es algo que deberíamos trabajar desde todos los parámetros de la sociedad, por lo que siempre me he emocionado viendo a tantas familias juntas, colegios, agrupaciones de toda índole y gente de todas las edades pero sobre todo niños, descubriendo las bondades de los productos que se dan a conocer en la feria. Esos niños de hoy son los que van a ayudar en el futuro a cuidar el medio ambiente, el campo y usar las energías limpias. La Feria GC Me Gusta tiene esa filosofía, no es una acción ideada solo para vender, tiene un proyecto de vida y sociedad para el futuro y queremos educar en la salud para el futuro pensando en el que el pequeño conozca no solo nuestros productos sino los municipios donde se cultivan.

Este es un trabajo transversal que implica a más consejerías, que además están siempre presentes en la Feria GC Me Gusta.

Efectivamente es así, te podría decir que Raúl García Brink con Medio Ambiente, Miguel Hidalgo con Soberanía Alimentaria y el propio Presidente, Antonio Morales, trabajamos en conjunto con ese foco siempre en el horizonte, crear sinergias con los municipios para que vengan a dar a conocer sus productos o acercarnos a ellos con las Feria Kilómetro Cero que se han convertido en un motor de atracción para cada localidad a la que vamos y que se llenan con la consiguiente alegría de los productores que pueden vender lo que sale de nuestra tierra y nuestros mares. Este próximo fin de semana, de hecho, invitamos a todos los que quieran a que se acerquen a la Feria Kilómetro Cero que se va a celebrar en el Municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente en Maspalomas, junto al Parque de Sur, en el campo de fútbol número 3.

Son ya varios años trabajando la marca Gran Canaria Me Gusta y que también da nombre a la Feria en sí, ¿de qué se siente más orgullosa de lo conseguido hasta ahora?

Ufff, la verdad es que son muchas cosas las que conlleva un trabajo como el que estamos trazando con el nombre popular de Gran Canaria Me Gusta pero si tuviera que quedarme con algo y lo pienso desde el corazón sería el convencimiento que tengo ahora mismo de que la sociedad grancanaria está muy orgullosa de sus vinos, quesos, carnes, frutas, verduras, pescados y por supuesto de sus restaurantes, es como si nos hubiéramos quitado años de complejo y ahora la sociedad entera lleva con orgullo eso de que Gran Canaria “les” gusta. Creo que Gran Canaria Me Gusta ha evolucionado de ser una marca de promoción a una seña de identidad propia creada por el Cabildo pero recogida con ganas por el resto de municipios de la isla, el sector privado en todos sus ámbitos y la sociedad a pie de calle.

¿Hacia dónde cree que va entonces el emblema Gran Canaria Me Gusta, hay más ideas por el camino?

Las hay, permíteme que aún no adelante nada pero estamos trabajando en silencio la posibilidad de crear una especie de sello o denominación propia que pueda abarcar muchas demandas e imputs que nos están llegando de la calle. No lo he comentado antes pero sería injusto dejarnos fuera de todo lo que estamos hablando a la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que desde un principio se han volcado con el proyecto y que a día de hoy son un partner fundamental de cara a ser más resolutivos y ejecutivos porque tienen la capacidad para ello, no la lentitud que a veces atesora todo el entramado burocrático de las administraciones públicas.

Hemos hablado de la Feria, Grandes Superficies, productores, industria alimentaria, pero no hemos tocado el tema de los mercados de abasto de Gran Canaria, ¿se está trabajando con ellos de alguna manera? Hay algunos como pueden ser el Mercado de Altavista que lo están pasando muy mal y casi están en la UVI con respiración asistida.

Pues sí, Javier, somos conscientes de las alegrías pero también preocupaciones que viven en el día a día de hoy los mercados de abasto que existen por toda la isla de Gran Canaria. Déjame decirte que el Cabildo no puede intervenir en ninguno de ellos porque son de gestión íntegra y exclusiva municipal, pero sí te adelanto algo, esta misma semana tuve una reunión con los Ayuntamientos que tienen Mercados de Abasto pero también con las Asociaciones de Empresarios que los componen porque vamos a empezar a hacer un diagnóstico de infraestructura y dinamización, al igual que hicimos con los polígonos vamos a hacer con los mercados. Cuando esté terminado este trabajo plantearemos un plan de dinamización y revitalización de nuestros mercados de la isla, porque aunque no es competencia nuestra si desde el Cabildo queremos que la gente vaya a los mercados, compre nuestros productos y viva nuestras raíces, tenemos que ser capaces de poner de nuestra parte para ello.

Ya para terminar, ¿algo que le gustaría destacar de cara a la Feria Gran Canaria Me Gusta de este 2024?

Déjame comenzar agradeciendo a todo el equipo de INFECAR su trabajo y dedicación día a día, lo hacen con todo los que allí se celebra, pero siempre dicen que esta feria es una de las más complicadas de montar en su conjunto y desde luego que tienen todo el mérito del mundo lo que consiguen hacer. En otro orden de cosas me gustaría animar a los estudiantes y cocineros que nos están leyendo a que se apunten a los Concursos de Cocina para nuevos talentos y profesionales, como pudimos leer el otro día en vuestro propio periódico, les abre muchas puertas. A las empresas grandes y pequeños productores invitarles a que den el paso de conocer lo que significa estar en la Feria GC Me Gusta, no se van a arrepentir. Al público invitarles a que no dejen de pasar esos días del 19 al 21 de abril en INFECAR a disfrutar de todo lo que les tenemos preparado.