Así será el nuevo NUB en el Hotel Bahía del Duque

Parece que fue ayer cuando en esa gala celebrada en el sur de Tenerife una noche de noviembre de 2017 en la que se conocían los pormenores de la Guía Michelin 2018, el restaurante NUB consiguió alzarse con un reconocimiento por el que muy pocos apostaban en aquel entonces. Fue emocionante ver cómo por primera vez en la historia reciente de Canarias, una mujer, la chilena Fer Fuentes, se enfundó junto a su marido y compañero de fogones, el italiano Andrea Bernardi, esa tan codiciada chaquetilla blanca. No eran momentos fáciles para ellos porque, además, su restaurante estaba cerrado justo en esos momentos y al abrir cambiaron de ubicación situándose dentro de La Laguna Gran Hotel, por lo que el dorado galardón seguía estando en la mágica ciudad del norte de Tenerife.

En este nefasto 2020, más de tres años después y con la estrella brillando con más fuerza que nunca, recogen bártulos y toman una decisión meditada, pero a la vez difícil para ellos, como es mudarse no sólo de casa, sino de municipio, saltando del norte al sur de la isla, en este caso al hotel Bahía del Duque.

En una conversación telefónica mantenida con ambos, Fernanda confesaba: “Estamos llenos de ilusión sin que eso evite el temor no a lo que nos encontremos, sino a la situación actual que vive el turismo en Canarias. Y nosotros nos vamos a meter de lleno en el municipio de Adeje, donde además también se incorporan los Hermanos Padrón con el nuevo Rincón, pero que eso nos da sensación de fuerza a ambos, somos muy amigos y tengo claro que nos deseamos mutuamente lo mejor”.

De Fer Fuentes habría mucho que contar, no sólo porque es una de las pocas mujeres en España que ostenta una Estrella Michelin en su chaquetilla, la única que la lleva en Canarias, sino porque además es un auténtico ídolo de masas en su país natal, Chile, donde es una de las presentadoras de la edición nacional de Masterchef, aunque aquí ella huye de todo esa fanfarria para centrarse en dos cosas: la cocina de NUB y este año en poder aportar dentro de un proyecto solidario que nacido en Chile también saltó a nuestro país como es Comida para todos. “Nosotros somos cocineros y tenemos la fortuna de poder tener nuestra propia empresa, pero eso no es óbice para que no tengamos claro que la miseria está azotando ahora mismo a todo el planeta. Debido a mi popularidad en Chile me pidieron que formara parte de esta ONG y no lo dudamos ni un momento, llevando casi 1.000 comidas repartidas con fondos sacados de los ingresos diarios de NUB, que sumando al resto de compañeros de toda España, suman un total de 20.500 menús solidarios, de los que se han podido cocinar y entregar ya más de 12.000. Son momentos muy complicados y aún más que vendrán, en mi cabeza pasa ahora poder hacer algo para ayudar y aportar a los más necesitados en Canarias, porque va a ser un invierno muy duro y ojalá todos sumemos un granito de arena para poder crear una montaña de solidaridad. Para todos aquellos cocineros, sociedad civil, sector primario y asociaciones de toda índole de Canarias que quisieran subirse a este proyecto, les invito a que entren en la web www.comidaparatodos.es o también que me contacten directamente, entre todos sumamos más. ”

Centrándonos ya en el cambio de ubicación y la nueva propuesta que trabajarán ahora, Andrea lo resumía: “Claro que nos da pena dejar La Laguna, allí nació nuestro NUB y parte de La Laguna siempre estará con nosotros, pero el momento era ahora o nunca. En unos tiempos donde la hostelería en Tenerife lo está pasando tan mal, esto puede parecer una locura, pero nunca lo hemos tenido más claro”. Ya centrándonos en la parte más gastronómica Andrea continuaba desgranándonos en exclusiva como será su nueva propuesta: ”Nuestra propuesta, siguiendo la línea italochilena que hemos llevado siempre, ha ido tomando un camino en busca de la sostenibilidad mucho más pronunciado y profundo, tanto en el producto local como en la artesanía que da forma a nuestras vajillas, también de la isla. Otra de las cosas que estamos mirando es una deshidratadora solar que nos permita trabajar técnicas nuevas a partir de la energía solar, así como una huerta propia que el hotel nos ha permitido sembrar en un espacio que nos han cedido en exclusiva para ello”.

Un ilusionado Andrea continuaba centrándose en la filosofía de la cocina: “Nuestra línea de cocina no puede cambiar ni va a cambiar: Fernanda seguirá cocinando por Chile y yo, por Italia, ambos con nuestra propia personalidad. Y donde sí sufrimos un gran cambio es en la sala, donde hay tres espacios completamente separados para el comensal, que comenzará en una zona de snacks donde le daremos la bienvenida, pasará a la mesa, donde se sumergirá en la parte salada del menú, y terminaremos en un cuarto frío con una barra donde los cocineros le terminarán a vista del cliente los postres, explicándoles los pasos de los mismos antes del golpe final en forma de una cava, pero no de vinos, sino de pettit fours para que pueda elegir los que le apetezca antes de pasar a la mesa para el café final. Tenemos la sensación de que nuestra parte dulce puede ser una experiencia única para el comensal, hemos querido ir un paso adelante con mucha más dedicación a ello de lo que jamás habíamos hecho, nos ilusiona mucho imaginar las caras del cliente al descubrirlo”.

Impresionante el movimiento que la alta gastronomía de Tenerife sufre en este inicio de 2021, colocando al municipio sureño de Adeje en la gran liga de las estrellas gracias a la llegada de NUB y también de El Rincón de Juan Carlos. Ya en Guía de Isora siguen con paso firme el único dos Estrella Michelin de Canarias, MB Ritz Carlton Abama, ubicado dentro del hotel del mismo nombre y que también acoge al cuarto restaurante con estrella de la isla, el Kabuki Abama. Si eso en sí constituye todo un logro para el sur de la isla, está el efecto contrario, la orfandad en la que queda La Laguna y la gran duda sobre el destino del Kazán, la única estrella Michelin que queda en el norte de Tenerife y que debido a la COVID sigue cerrado con ninguna fecha prevista a corto plazo de apertura.

Por lo pronto, hoy toca felicitar al Gran Hotel Bahía del Duque y a la familia del restaurante NUB por este nuevo matrimonio gastronómico que tiene prevista su apertura el próximo 23 de enero, aunque yo esta fecha la mantendría en duda, sobre todo por no incordiar al bichito de marras y que se empeñe en alargar este invierno sombrío, donde a lo lejos ya se ve la luz, la del sol del sur de Tenerife mezclada con el brillo de las estrellas Michelin.

