El 70% de los canarios de más de 16 años ya tiene la vacuna completa

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha destacado la importancia de que Canarias haya logrado este jueves vacunar contra la COVID con pauta completa al 70% de la población mayor de 16 años, objetivo que se había previsto para el final del verano.

"Esto demuestra la capacidad de respuesta del sistema sanitario, que está haciendo un gran esfuerzo", ha manifestado el consejero durante una rueda de prensa.

El objetivo del 70% de la población vacunada se ha logrado gracias tanto al "esfuerzo logístico extraordinario" del sistema sanitario como al convencimiento de la población de que "la vacuna es la respuesta" frente al coronavirus, ha dicho Trujillo.

Sobre el debate suscitado sobre si vacunarse o no, ha dicho que "está clarísima" la relación entre gente las personas ingresadas en una UCI y la no vacunación y que "no vacunarse conlleva un riesgo muy importante".

En cuanto a la posibilidad de adoptar medidas sobre trabajadores de algunos sectores que no se hayan vacunado, Trujillo ha recordado que la vacunación obligatoria no es posible en España, pero el Gobierno estudia en qué sectores profesionales se pueden articular medidas, tal como hace el Consejo Interterritorial de Salud.

De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad, han administrado en Canarias hasta ayer, jueves, 2.734.575 dosis de vacunas, un 95,45% de las 2.864.940 recibidas.

El el 80,34% de la población diana (los mayores de 12 años, 1.960.774 personas) ya están vacunadas contra la COVID-19, puesto que ya hay 1.575.305 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna.

Esto supone que el 84,19% de los mayores de 16 años (que era la población diana cuando comenzó la campaña) tiene al menos una dosis.

Sanidad resalta que, hasta ayer, se había logrado inmunizar a 1.310.427 personas con la pauta completa de vacunación, lo que representa el 66,8% de la población diana. Pero, si se toma como referencia la población diana con la que empezó la campaña (los mayores de 16), en Canarias el 70,03% está ya inmunizado.

En la actualidad los grupos del 1 al 7 (residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo) se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.

En el resto de colectivos por edades, la situación es la siguiente:

–Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años: 81,88% con al menos una dosis y 57,62%o con pauta completa.

–Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años: 94,08% con al menos una dosis y 94,36 con pauta completa.

–Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años: 58,09% con al menos una dosis y 72,46 con pauta completa (se incluyen inmunizados con Jansen que es una vacuna de una sola dosis).

–Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años: 60,18% con al menos una dosis y 45,10 con pauta completa.

–Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años: 54,58% con una dosis y 23,21 con pauta completa.

–Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años: 59,14% con una dosis y 7,70 con pauta completa