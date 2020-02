El Carnaval de Las Palmas recupera la mayoría de actos cancelados por la alerta

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria recupera la mayoría de actos cancelados por alerta de calima y vientos y la gala Drag Queen se celebrará el próximo viernes, una vez que los ocho concursantes que no pudieron actuar el sábado en la preselección presenten su espectáculo este lunes.



El público podrá acceder al recinto de la Preselección Drag con la misma entrada válida del pasado sábado; las puertas se abrirán a las 19:30 horas, destaca este lunes un comunicado del Ayuntamiento capitalino.



Por tratarse de una situación excepcional, previendo un porcentaje de personas que pudieran no asistir este lunes al acto y siempre que queden espacios libres, la organización abrirá las puertas al público general a las 21:00 horas.



Por ese motivo, en el exterior del recinto, se dispondrán dos filas de acceso diferenciadas.



El área de Carnaval ha reorganizado el calendario de actos que, con motivo de la alerta meteorológica decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias por viento y calima en todas las islas, tuvieron que ser cancelados o aplazados el pasado fin de semana.



Por orden de celebración, hoy el recinto de Santa Catalina acogerá los espectáculos de los ocho candidatos que no pudieron actuar el sábado en la preselección Drag, y este Martes de Carnaval y a las 11:00 horas, se recuperará el encuentro de murgas infantiles sobre el gran escenario del recinto carnavalero.



El resto del programa del día no sufre modificaciones importantes, así, el concierto de La Trova comenzará a las 12:30 horas y el de Juanes, a las 19:00 horas.



La gala de la integración, prevista el jueves 27 de febrero, tendrá lugar el mismo día, pero a las 17:00 horas, dos horas antes de la hora fijada en un inicio.



El viernes 28, a las 21:00 horas, el parque Santa Catalina acogerá la gala Drag Queen, y las entradas para acceder al acto son las mismas que ya se han vendido -quien desee devolver la suya tiene de plazo hasta el jueves 27 para hacerlo a través del mismo canal de compra-.



La cabalgata infantil, cuya celebración estaba prevista ayer, tendrá lugar el 1 de marzo, a las 17:00 horas, desde la rambla de Mesa y López hasta el Mercado del Puerto.



Por tratarse de una circunstancia especial y dada la coincidencia en el recorrido con la celebración del entierro de la sardina, la cabalgata contará exclusivamente con la participación de la Reina infantil, las Damas y los grupos infantiles de carnaval.



Aún está pendiente de reubicar en el calendario el concurso de maquillaje corporal, decisión que se tomará una vez que se haya reunido esta tarde con los participantes.