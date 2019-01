Colectivos saharauis de Lanzarote denuncian la devolución en caliente a Marruecos de un activista que había solicitado asilo político

El colectivo saharaui de Lanzarote ha denunciado la devolución a Marruecos desde la isla de Husein Bachir Brahim, activista saharaui y estudiante en la Universidad Ibn Zohr de Agadir. Los activistas denuncian que Brahim fue devuelto "en caliente" a pesar de que el estudiante había solicitado asilo político.

Brahim, de 18 años, es uno de los estudiantes más activos en defensa del Sáhara occidental en esa Universidad según señalan los colectivos saharauis de la isla conejera. El estudiante dejó Agadir y huyó a El Aaiún, donde permanecía escondido, para terminar viajando a Lanzarote en una patera que arribó a la isla el pasado 11 de enero.

El colectivo denuncia que, a pesar de que ha sufrido persecución política y que solicitó asilo ante las fuerzas de seguridad del estado, fue devuelto junto con un grupo de marroquíes y entregado a las fuerzas de seguridad de ese país. Este lunes ingresó, según fuentes saharauis, en la cárcel de Luidadya (Marrakech) bajo la acusación de "actividades políticas ilegales".

Según el colectivo saharaui de Lanzarote, España ha violando los tratados internacionales al devolver al estudiante a tierras marroquíes ya que "no hay constancia de que fuera presentado ante la autoridad judicial antes de ser enviado a Marruecos". "Con este comportamiento el gobierno español vuelve a violar todas las normas internacionales que regulan la protección a las personas perseguidas por sus ideas políticas y las propias normas del estado español y deja a las claras que está dispuesto a hacer cualquier cosa que le pida el régimen feudal marroquí, no solo intentan ampliar ilegalmente al Sahara Occidental los acuerdos comerciales, agrícolas y pesqueros con Marruecos sino que entregan a los torturadores a los activistas saharauis. No es posible mayor bajeza moral", señalan.