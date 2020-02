Frenazo en la investigación contra el cáncer del Hospital Insular por la falta de espacio

El Hospital Insular de Gran Canaria no aceptará nuevos ensayos clínicos contra el cáncer debido a la saturación de sus infraestructuras farmacéuticas. Los tratamientos experimentales ya iniciados continuarán su curso, pero el parón en la investigación arranca una fuente de esperanzas a pacientes y familias, que exigen la máxima celeridad en la puesta en marcha de nuevas instalaciones para poder seguir prestando los servicios.

La gerencia del complejo hospitalario asegura que todos los pacientes oncológicos están recibiendo el tratamiento indicado por sus médicos responsables según los protocolos y las vías clínicas vigentes. La imposibilidad de aceptar nuevos ensayos clínicos se debe a la saturación del área de Farmacia. La voz de alarma la dio su máxima responsable el pasado mes de julio. La jefa del servicio se dirigió a sus superiores para advertir de que la falta de espacios limitaba la posibilidad de ofrecer nuevos tratamientos experimentales y que era necesario ampliar la capacidad con una nueva campana para la preparación de los fármacos que se le administran a los pacientes oncológicos.

La consejera de Sanidad, la socialista Teresa Cruz, admitió el pasado viernes en una entrevista en la cadena Ser que con el espacio disponible no se podía garantizar la seguridad en ese ambiente laboral. La gerencia del Hospital Insular explica que la Oficina Técnica de Obras planifica desde julio la adecuación del área para la instalación de la campana y que ya dispone de los planos provisionales. “Este proceso ha resultado dificultoso debido a la antigüedad del edificio y a la existencia de numerosos conductos e instalaciones que dan servicio a la zona y a otras aledañas que saturan los espacios y hacen complicada la planificación y la colocación de otras adicionales”, justifica.

Siete meses después de la advertencia de la jefa del servicio de Farmacia, Sanidad aún no ha presupuestado la obra, aunque la consejera afirmó en la mencionada entrevista que ya se había licitado. “No es un problema de dinero. No estaba previsto en (los presupuestos de) 2019, pero sí en 2020”, dijo Cruz, que prometió que la campana estaría en funcionamiento “lo antes posible”, pero recalcó la necesidad de dar varios pasos y no aportó una fecha concreta.

La gerencia del hospital dice que no se estudian otras alternativas temporales para evitar el freno en la investigación clínica, pero precisa que se espera que durante el tiempo de tramitación y estudio de los nuevos ensayos, que se puede prolongar durante meses, se pueda completar la obra necesaria para seguir prestando el servicio e implementar nuevos tratamientos para pacientes que padecen cáncer.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Las Palmas denunció esta situación en julio. Su presidente, Fernando Fraile, admite que desde que se inician los estudios hasta que comienzan los ensayos pueden transcurrir “nueve meses o un año”, pero critica la tardanza de la Consejería de Sanidad en licitar las obras y en gestionar las peticiones de ensayos que envían las empresas farmacéuticas.

“Los nueve meses de tramitación se empiezan a contar desde que les den el visto bueno a los ensayos clínicos que les están pidiendo ahora, y si en estos nueve meses tienen la campana terminada, podrían producir los medicamentos para los ensayos, pero si no empiezas el trámite, no lo terminas”, advierte.

El presidente de la AECC en Las Palmas asegura que unas quince peticiones de las farmacéuticas han sigo ignoradas, y al menos una ha sido rechazada por la falta de la nueva campana del servicio de farmacia. Según Fraile, en julio le aseguraron desde el Gobierno de Canarias que para finales de 2019 estaría construido este nuevo equipamiento. “Estamos a febrero y aún nada. Estamos perdiendo un tiempo precioso”, critica.

El también expresidente de la patronal hotelera de Las Palmas subraya la pérdida de oportunidades que conlleva el parón de los ensayos clínicos para pacientes que pueden acceder, “de forma gratuita”, a nuevos medicamentos que podrían alargar su vida.

Según Fraile, esta decisión de la gerencia puede tener repercusiones a largo plazo. “Se rompe una cadena porque si el Hospital Insular, que lidera a veces ensayos clínicos, no les contesta, las farmacéuticas se van a otro hospital para probar sus nuevos medicamentos”, concluye.