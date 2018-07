Lo que el Gobierno de Canarias no cuenta sobre el proyecto de e-sports en las aulas

Los e-sports “pueden ser bastante adictivos”, de hecho “ la adicción a los videojuegos está reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud”, y fomentar su uso “facilita el sedentarismo”, una de las causas de la obesidad: “En las Islas un 40% de niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso”, ha explicado el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Gonzalo Cabrera. A pesar de ello, el Gobierno de Canarias se mantiene firme en su cruzada a favor de los e-sports impulsando y fomentando entre los jóvenes una liga escolar de videojuegos de competición en centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, tras su intento frustrado de regularlos en la Ley Canaria del Deporte.

“Argumentan que van a enseñar a hacer un uso responsable de los videojuegos”, recuerda el decano de la facultad de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio González, pero “es como si quisieran hacer una campaña de promoción de buenos hábitos responsables para la salud, la desintoxicación etílica y la lucha contra la ingesta del alcohol y para ello organizan todos los jueves un botellón”.

Antonio Martín, presidente de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) en Canarias -con la que la Consejería de Educación ha contado para llevar adelante el proyecto- ni siquiera ve esta iniciativa como algo necesario para el aprendizaje de los escolares que participan, sino más bien como una actividad “de ocio, un entretenimiento para divertirse”, que, una vez finalice, “tendremos que evaluar y ver de qué manera ha afectado a los chicos y chicas” respecto a sus estudios y si, “como asegura la administración, tiene algo de educativo”.

Sin embargo, Martín matiza que hay familias que están de acuerdo con el proyecto y otras que no, por ello, la AMPA se muestra prudente y cautelosa y van a evaluar “el impacto que tendrá, de qué manera se va a aplicar, las consecuencias que pueden traer” y si todo lo que les han prometido “se va a llevar a cabo o solamente se va a centrar al tema del juego y la competición”. Se refiere a las palabras de la consejera de Educación, Soledad Monzón, en la rueda de prensa del pasado viernes en la que aseguró que el proyecto no sólo oferta jugar a videojuegos competitivos, sino que también incluye entrenamientos, talleres educativos y actividad física.

Según Martín, la Consejería de Educación les ha asegurado que se “impartirá un curso tanto a la familia como al alumnado para abordar cuestiones emocionales o posturas para jugar a videojuegos”, pero será la AMPA la encargada de constatar “que estos cursos tendrán aceptación, si de verdad van a involucrar a las familias y si los chicos y chicas conseguirán aprender algo”. En cualquier caso, aunque un determinado centro se haya inscrito en la liga de e-sports, “los alumnos y alumnas sólo podrán participar si tienen el consentimiento de sus progenitores” o, al menos, así se lo ha asegurado la Consejería de Educación.

En este sentido, González critica que la Consejería de Educación haya hecho la convocatoria de selección de centros “cuando ha finalizado el periodo lectivo” y no “con más antelación” para después, “tras la presión mediática”, explicar el proyecto “en una rueda de prensa y sin muchos detalles”. Porque el decano de la facultad de Educación Física de la ULPGC relata que el Ejecutivo regional aún no ha explicado “cuál será la metodología de trabajo”; “qué personal llevará a cabo este proyecto”; “cuáles son los recursos materiales necesarios”; “qué criterios se van a seguir para hacer un plan de seguimiento, de control o de evaluación” y, por último, “cómo se va a hacer la retroalimentación final”.

“Es un proyecto inoportuno y pedagógicamente inaceptable”, sentencia González, quien interpreta que la intención del Gobierno de Canarias en un principio se limitaba a una competición de videojuegos ideada por la UD Las Palmas y el CD Tenerife, pero al recibir las primeras críticas “improvisaron un pseudo-proyecto educativo del uso responsable de los videojuegos” lo que el decano traduce en “una actitud irresponsable de Educación”. Además, “si así fuese”, González cree que “existen otros juegos de corte más pedagógico que los denominados e-sports, que básicamente fomentan la competición. Y añade: "Se gastan en total unos 140.000 euros en este proyecto cuando hay graves problemas en la escuela pública de falta de material o de personal, como la escasez de equipamientos adecuados para la actividad física”.

Cabrera se pregunta si no hay otras cosas mejores que fomentar, como por ejemplo, “aprender a usar y desarrollar las tecnologías, luchar contra el

acoso escolar por Internet o el uso responsable de las imágenes tomadas por

las cámaras web”; ya que “fomentar el espíritu competitivo de los e-sports en los chicos y chicas no es una estrategia correcta”. Aunque no duda de la “buena intención del Gobierno de Canarias” a la hora de llevar a cabo este proyecto, no entiende “qué tipo de asesoramiento ha tenido” porque, por ejemplo, no ha acudido a ninguna de las Sociedades Canarias de Pediatría, según reconoce.

“No acabamos de entender que Educación impulse los e-sports, porque los videojuegos competitivos no son precisamente educativos” concluye Cabrera.

“Pena” y “tristeza” por la censura en la Televisión Canaria

Los testimonios del presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas, el presidente de AMPA en Canarias y del decano de la facultad de Educación Física en la ULPGC eran parte de un reportaje elaborado por la periodista de Televisión Canaria María Dolores Aguilar que no se emitió el pasado viernes por censura en Radio Televisión Canaria. Martín ha reconocido que le ha dado “pena “ que no se publicara porque considera que “la gente tiene que estar informada de los diferentes puntos de vista y opiniones que existan sobre esta cuestión”.

Más rotundo se ha mostrado González, quien considera una “falta de respeto a la concurrencia de distintos pareceres y de lo que es una sociedad democrática, donde no hay pensamiento único sino diferentes maneras de pensar y, en este caso, no se ha respetado que una profesional ha preparado con un equipo de trabajo un reportaje y que luego, a última hora, por temas internos y quizá por razones ideológicas, no lo han emitido. Me parece triste que ocurra esto en el siglo XXI”.

Tras la polémica suscitada a raíz de la denuncia de la periodista, la Televisión Canaria tiene previsto emitir este jueves el reportaje vetado, pero sumando otra pieza apoyando las tesis del Gobierno regional y una tertulia con defensores y detractores del proyecto de la Consejería de Educación sobre los e-sports.