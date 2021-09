Amenaza de huelga en el transporte escolar de toda Canarias tras la reducción de precios en el servicio planteada por el Gobierno regional

La Federación de Empresarios de Transportes (FET) ha advertido este martes que se podría producir una huelga en el transporte escolar en toda Canarias dentro de una semana. La organización asegura que el motivo es la reducción de precios en torno a un 40% en las rutas sometidas a procedimiento de convalidación, planteada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias este lunes. A pocos días de comenzar el curso, esta propuesta, aseguran desde FET, ha cogido "por sorpresa a los transportistas por varios motivos".

Por una parte, reza el comunicado emitido por el grupo de empresarios, porque en la misma "no se especifican ni se justifican los motivos de dicha propuesta de reducción de precios, ni por qué se notifica in extremis a tres días del comienzo del nuevo curso". Otra de las razones por las que la FET no entiende este cambio de rumbo es que las empresas de transporte "han estado requiriendo a la Consejería de Educación para que aplicara la actualización de varios conceptos económicos establecidos por la legislación y por los contratos en vigor sin que hayan recibido respuesta de la Administración", asegura en el escrito. Concretamente, reclama la actualización del IPC de los últimos seis años, así como el reconocimiento del salario mínimo interprofesional de los acompañantes escolares que tampoco ha sido abonado por la Consejería en los últimos años.

Esta situación ha causado un profundo malestar en las empresas y los trabajadores del sector, a los que la Consejería de Educación no ha abonado las últimas mensualidades del curso pasado y ven peligrar ahora su futuro inmediato, afirma el colectivo.

En la mañana de este martes se ha celebrado una reunión en la sede de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias y se ha acordado que el jueves, 9 de septiembre, no se realizarán los servicios de transporte escolar de las rutas sometidas a procedimiento de nulidad, hasta que se aclare la situación, expone la FET. En la misma asamblea, se ha acordado también que si en el plazo de una semana no se obtiene respuesta al cumplimiento del IPC, el salario mínimo interprofesional y el abono de las cantidades pendientes, se suspenderían el resto de todos los servicios de transporte escolar de Canarias.