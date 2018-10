Tres asociaciones exigen que se sancionen los incumplimientos de la Ley de Accesibilidad

La Plataforma PMCR, la Asociación Yadey Horizontes sin Barreras y Yo no soy diferente, tres colectivos han exigido este lunes al Gobierno de Canarias que comience a sancionar los incumplimientos de la Ley de Accesibilidad de las Islas.

Así se lo han expresado este lunes las tres asociaciones al Gobierno de Canarias en una reunión mantenida en la capital grancanaria. El motivo de la misma engarzaba también porque en esta legislatura no se renovará la Ley que está vigente desde 1995 y modificada en 1997.

Como señala Alexis Bethencourt, de la Asociación Yadey Horizontes sin Barreras, en estos momentos en el Gobierno de Canarias están trabajando con un anexo que opina que "quedará en un cajón".

La mayor queja de Bethencourt es que en este borrador no se recoge las sanciones por incumplimiento de la accesibilidad. "Las barreras físicas, arquitectónicas y mentales las ponen las administraciones públicas", recalca.

Con ello quiere concienciar sobre la existencia de múltiples barreras que las personas con diversidad funcional se encuentran en el día a día: escalones en las entradas de restaurantes o locales comerciales, bordillos altos en las aceras, aparcamientos con plazas PMR no adaptadas...pequeños obstáculos que hacen imposible que estas personas sean 100% autónomas.

Así mismo, el representante de la Asociación Yadey Horizontes sin Barreras insiste en que se han presentado cerca de un millar de aportaciones para la futura ley y que, sin embargo, el Gobierno "las ha reducido al máximo".

Además, a su parecer, el borrador en el que trabaja el Gobierno "son solo copias de leyes que ya existen, no están aportando nada nuevo. Hay pinceladas nuevas, pero lo demás son copia y pega".

Por otro lado, recuerda que desde diciembre de 2017 todos los establecimientos deberían ser accesibles y, en caso de no cumplirse, ser sancionados, pero advierte de que esto no se está haciendo, en parte porque no hay claridad sobre quién debe ser el responsable de las sanciones.