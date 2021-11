Canarias apuesta por el certificado COVID para las actividades con mayor riesgo de contagio

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, ha informado este jueves de que Canarias apuesta por pedir el certificado COVID en determinadas actividades.

Lanzarote, en nivel 2 de alerta COVID: estas son las restricciones vigentes

Saber más

Al término de la reunión del Consejo de Gobierno este jueves, Olivera ha explicado que para el certificado COVID se ha pedido al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que la semana próxima presente una propuesta de las actividades en las que se considera que hay mayor riesgo de contagio y de transmisibilidad. El certificado COVID, como ya se sabe, incluirá estar vacunado u otras pruebas alternativas y haber pasado la enfermedad recientemente, ha indicado el viceconsejero de Presidencia.

Otro acuerdo del Consejo de Gobierno en relación con la pandemia de coronavirus ha sido que a partir del 1 de diciembre próximo el dispositivo que se utiliza para el control de posibles casos que lleguen de ciudadanos extranjeros se emplee también para los viajeros que procedan del territorio nacional.

El viceconsejero de Presidencia ha explicado que, según un informe de Salud Pública, en torno al 90% de los contagios se producen en el ámbito local, de forma que tanto los ciudadanos extracomunitarios, como los extranjeros europeos, los peninsulares y los canarios que regresan a las islas representan el 10%.

Los casos importados tampoco tienen especial incidencia en la carga hospitalaria, ha señalado el Olivera, quien ha insistido en que, como dijo la semana pasada, el problema de contagios está en el grupo de personas no vacunadas, por lo que se analizan respuestas para fomentar la vacunación y prevenir la extensión de la pandemia.

Según los datos del Gobierno canario, la incidencia acumulada a 7 días aumentó un 60,6%, por lo que se insiste en la importancia de mantener las medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión ya que el incremento responde a la relajación en la aplicación de las medidas de uso de mascarilla en interiores, distancia interpersonal, higiene de manos y ventilación.

Más de 1.000 casos en seis días

En el conjunto de Canarias, entre el 9 y el 15 de noviembre se notificaron 1.125 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento en torno al 23,4% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en la que se registraron 912 casos.

El promedio de la tasa de incidencia acumulada a 7 días en Canarias y por islas aumentó en torno a un 60,6%, de manera que, de un promedio diario de 31,2 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 50,1 casos en esta última semana.

El mayor ascenso se observa en la isla de Lanzarote y todas las islas se encuentran en nivel de riesgo medio, excepto Fuerteventura que está en nivel de riesgo alto y La Palma que se mantiene en nivel bajo.

El promedio diario de tasa de incidencia acumulada a 14 días ha aumentado en mayor o menor proporción en todas las islas, por lo que el conjunto de la Comunidad Autónoma se mantiene en riesgo medio, salvo Fuerteventura que se encuentra en riesgo alto, y El Hierro y La Palma que están en nivel bajo y muy bajo, respectivamente.

Datos hospitalarios

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes COVID-19 aumenta un 19,3% respecto a la semana anterior, siendo en promedio 105 las camas ocupadas, si bien el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo en todas las islas, excepto en Lanzarote y La Gomera, que están en riesgo muy bajo.

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que inició la semana pasada, con 28 ocupadas la última semana, aunque la mayoría de las islas se encuentran en riesgo muy bajo, excepto Tenerife y Gran Canaria que se encuentran en riesgo bajo.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por esta infección en los últimos 14 días es de 65 años y medio.

El 50% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas dos semanas no había recibido la pauta de vacunación completa y el 52,8% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 70,2% no tenía otras patologías conocidas.