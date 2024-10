Cierra una escuela infantil gestionada por la Consejería de Bienestar Social por falta de personal de limpieza

Las escuelas infantiles que dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias vuelven a enfrentar otro inicio de curso con problemas de personal. La escuela infantil La Atalaya, en Gel norte de Gran Canaria, cerraba este martes sus puertas debido a la falta de personal de limpieza. “Mientras, tengo que buscarme la vida sobre con quién dejo a mi hija para ir a trabajar , que puedo tener la suerte de que se la pueden quedar sus abuelos mientras que hay otras personas que vana a tener que dejar de trabajar”, lamentaba Judith, una madre afectada por este cierre en un vídeo colgado en sus redes sociales.

La madre señalaba que de un día para otro la escuela le comunicó que cerraba, por lo que las familias se han quedado sin opción. “Que se enteren de que aquí hay padres que necesitamos de este servicio que no es por gusto porque si tuviéramos una ley efectiva en la que nosotros poder pasar tiempo con nuestros hijos y no depender de este servicio pues a lo mejor no lo haríamos pero esto es una vergüenza”, añadía.

“Lamentamos, en primer lugar, la situación y el perjuicio que estamos ocasionando a los más pequeños y a sus familias. Pero sí es cierto que nos encontramos en una situación en la que se producen una serie de bajas en el personal de limpieza de la Escuela Infantil de Atalaya. Y al tirar de la lista de reserva, porque en este caso sí que contábamos con lista de reserva, nos encontramos con que nadie acepta el ofrecimiento”, ha señalado la directora general de Infancia y Protección a las Familias, Sandra Rodríguez, a este periódico.

Según explica, en ese momento solo se les permite pedir autorización a Función Pública para sustituir al personal y afirma que este miércoles se reúne el tribunal para seleccionar al personal que va a suplir esas bajas. “Desde el Servicio de Personal de la Consejería lo que se me dice es que probablemente a finales de esta semana, principios de la semana próxima, estarán sustituidas estas plazas”, insiste la directora.

Mientras tanto, aseguran que están trabajando para sacar adelante un contrato de prestación de servicio de limpieza. En concreto, un contrato menor, para suplir este servicio y esta deficiencia y poder reabrir lo antes posible. Con ello, la directora afirma que busca adelantarse a que en el futuro si se producen de nuevo situaciones como esta “podamos atenderlo y resolverlo en lo que se resuelve por parte del servicio de personal”, insiste.

Rodríguez admite que hay otras escuelas en las que se han producido bajas y que se está intentando “cubrir los servicios tirando de la lista y supliendo esas ausencias”.

Nazaret Alonso Hernández, delegada de intersindical en la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, afirma que la situación de este año es peor que la del curso pasado. Explica que a finales del curso pasado salió una convocatoria para generar esas listas de personal, pero que empezó el curso en septiembre y hay dos escuelas infantiles sin directora. Hay varias escuelas padeciendo la falta de personal, en Las Folías, por ejemplo, afirma que solo hay una trabajadora de limpieza y en La Fuente hay tres de las ocho que debería haber.

“Hay muchos niños y niñas con pocos recursos a los que se deja sin educación y sin este servicio”, apunta Nazaret Alonso, que incide en que no solo afecta a la conciliación de las familias.

“La Consejería de Bienestar Social ha intentado paliar la situación con medidas temporales, pero éstas no han sido suficientes para garantizar el funcionamiento adecuado de las escuelas, la falta de actualización de las listas de reserva para sustituciones de personal a espera que salgan ya las listas definitivas y la lentitud en los procesos de contratación por oferta genérica de empleo mientras tanto han exacerbado el problema”, destacan desde Intersindical Canaria.

Desde IC se insta a las autoridades competentes “a tomar medidas urgentes para resolver esta crisis y garantizar que las Escuelas infantiles pueden reabrir y operar con normalidad y la más importante es que se respeten los derechos de los menores en este contexto del cierre de las escuelas de esta Consejería ya que según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: todos los niños tienen derecho a recibir una educación de calidad. El cierre de escuelas afecta directamente a este derecho y al propio Gobierno Autónomo debiéndose tomar medidas para garantizar que los niños continúen aprendiendo incluso en situaciones de emergencia”, apuntan.

El sindicato insiste en que solicita a las autoridades competentes a que tomen las medidas urgentes para resolver esta crisis y garantizar que las escuelas infantiles puedan reabrir y operar con total normalidad.