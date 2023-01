El crimen machista de Adeje muestra una violencia estructural que deja en Canarias 102 mujeres y ocho menores asesinados

Se llamaba Hayate y tenía 46 años. Su expareja, de 44 años, la asesinó este domingo a puñaladas e hirió a uno de sus hijos menores de edad mientras intentaba defenderla. El hombre fue detenido y este miércoles pasará a disposición judicial. Como ha destacado el manifiesto institucional leído este martes por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mónica Fumero, “este asesinato no es un hecho aislado”. En Canarias, 102 mujeres y ocho menores han sido asesinados por esta violencia, que además deja 26 huérfanos desde el año 2003; cuatro eran hijos de Hayate.

Violencia machista: asesina a su expareja en Adeje y deja herido al hijo de la víctima

En la vivienda donde se produjo el crimen viven cuatro menores, dos de ellos hijos del presunto asesino. Según explicó el alcalde de Adeje, José Manuel Rodríguez Fraga, durante un minuto de silencio, los menores están siendo atendidos por los Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. También indicó que fue un vecino del barrio quien retuvo al presunto asesino hasta que llegara la Policía Local.

Durante la jornada de este lunes y durante este martes se han celebrado en Canarias distintos actos en repulsa por el crimen machista de Adeje y homenaje a la víctima. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las redes y plataformas feministas han salido a la calle reclamando respuestas ante la violencia de género y más formación y educación para erradicarla.

El Ministerio de Igualdad certificó este mismo lunes como caso de violencia machista este asesinato, que se suma al de otras tres mujeres en solo 24 horas tras un doloroso mes de diciembre en el que se produjeron diez asesinatos machistas. 1.184 mujeres han sido asesinadas en toda España por esta violencia desde que se tienen registros.

Proteger a la víctima, nunca culpabilizarla y más formación para romper la barrera judicial

El detenido por el asesinato machista ya había sido denunciado en anteriores ocasiones. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el pasado 28 de diciembre el ahora investigado fue denunciado en el puesto de la Guardia Civil por amenazas a la víctima. El día 30 de ese mismo mes, Hayate manifestó en el juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Arona que en 2013 había comenzado con él una relación sentimental, pero se divorciaron en 2019 y desde marzo de 2020 habían retomado la relación como compañeros de piso. No obstante, se acogió a su derecho a no declarar contra el ahora detenido por asesinato.

Las mismas fuentes judiciales indican que la mujer declinó entonces que se interpusiera alguna orden de protección acogiéndose a su derecho a no declarar contra el ahora investigado y que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en una rueda de prensa este lunes que desde el juzgado no se adoptaron medidas de protección, pero la Policía siguió haciendo la valoración de riesgo en el sistema VioGén.

En cualquier caso, las expertas llevan años alertando de las barreras del propio sistema judicial, así como de múltiples factores que las alejan de interponer la denuncia. El propio delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, han incidido en que el peso no debe recaer en las víctimas. “No podemos dejarlo todo en manos de la víctima, que es la parte más débil de este sistema, sino que han de intervenir también vecinos, familiares, profesores a través de los niños o tantas personas como puedan ayudar de alguna manera a proteger a esas posibles víctimas”, ha dicho Pestana este martes y añadió que “tenemos que colaborar todos para que seamos una sociedad que proteja a la víctima y colabore si se tiene conocimiento de violencia”.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, también ha concedido diversas entrevistas esta semana tras los crímenes machistas registrados en solo 24 horas. En Canarias Radio La Autonómica llamó a preguntarse por qué las mujeres siguen sintiendo inseguridad ante el sistema judicial y ha apostado por introducir más mejoras relacionadas con la formación, tanto en el ámbito judicial como en la sanidad, la policía o la educación.

Además de la denuncia por amenazas, Pestana confirmó este martes que existían “antecedentes y medidas de alejamiento anteriores” contra el presunto asesino de Hayate. Victoria Rosell también se ha referido a ello, señalando que se trata de un caso “especialmente sangrante por la cantidad de denuncias que se llegó a tener, con órdenes de protección desde 2013”. Además, en esa entrevista destacó que cuando la víctima retira la denuncia o no quiere declarar, se deben reforzar las condiciones materiales para que a las víctimas “les merezca la pena” denunciar y declarar.

Por ello, apuesta por mejorar el apoyo emocional, psicológico, habitacional, laboral y todo lo relacionado con el cuidado de hijos porque son cuestiones que “conforman una red social que salva vidas”.

Una desigualdad estructural que sustenta la violencia machista

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hizo referencia durante el acto institucional en repulsa por este crimen machista a la “desigualdad estructural” que sustenta la violencia machista. “Diríamos que es la primera mujer asesinada en lo que va de año en Canarias, pero en realidad son ya 102 vidas de mujeres y 8 niños y niñas que el machismo nos ha arrebatado desde el año 2003. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de no poner el contador a cero al comenzar el año y seguir nombrando a cada una de las víctimas de violencia machista, mujeres y menores, pues lo contrario sería invisibilización y olvido”, reza el manifiesto institucional.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, presidió la concentración de repulsa en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. “Cabe destacar que este asesinato no es un hecho aislado, que si bien el feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencias contra las mujeres: violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica”, prosigue el manifiesto.

Durante la lectura de dicho escrito institucional, se hizo referencia además al papel de las instituciones en la búsqueda de una sociedad igualitaria y justa o a que desde el Gobierno canario se seguirá enfocando su esfuerzo “en tomar medidas efectivas contra la violencia de género, así como en incidir en cambios profundos que nos encaminen hacia la erradicación de la violencia machista, para que algún día podamos decir que el machismo, la violencia contra las mujeres y la vulneración de sus derechos, son cosas del pasado”.

Otras instituciones como el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el de La Laguna también se realizado un acto en repulsa por este crimen. Durante la tarde de este martes, el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife convocó una concentración este martes en repulsa por el crimen machista de Adeje. “Respondemos a la escalada de feminicidios que se ha dado en este comienzo de año. 4 asesinatos machistas el mismo día, en enero de 2023, es una situación insoportable”, destacaron en un comunicado en el que piden “políticas transformadoras que impliquen cambios y compromisos en las relaciones de género para evitar las violencias sobre las mujeres ”.