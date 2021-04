Los datos epidemiológicos de Canarias auguran pocos cambios en los niveles de alerta vigentes

Atrapada en "unos números que no permiten relajaciones". Así se encuentra Canarias desde hace más de dos semanas y así lo ha expresado el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, este jueves en la Cadena Ser. Su discurso es bastante similar al del portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, cuando el pasado 25 de marzo, después de la celebración del Consejo de Gobierno de todos los jueves en el que se analizan los informes diarios elaborados por la Consejería de Sanidad, resaltó "ese punto de estacionamiento" que las Islas, a día de hoy, todavía no han logrado abandonar.

Canarias, un mes con la incidencia estancada

Lo cierto es que, si se comparan los datos del último informe con el de hace dos semanas, ese stand by se muestra de forma clara, por lo que es muy posible que, debido a la ausencia de grandes cambios y a la preocupación por el "número de contagios diarios" que siguen registrando las islas, el Gobierno canario decida mantener los niveles de alerta actuales en el Consejo de este jueves, 8 de abril.

Los colores que pintan la tabla de los informes epidemiológicos en Canarias y que muestran el grado de riesgo en el que está cada indicador son los mismos que los de hace dos semanas. El documento con datos extraídos el día 24 de marzo muestra que la incidencia acumulada (IA) a 14 días, la IA a siete días y estos dos indicadores pero en mayores de 65 años siguen en riesgo medio dos semanas después. Todos estos indicadores han sufrido un ligero descenso en el informe del 7 de abril (con datos extraídos el 6), excepto la IA a siete días en mayores de 65 años, que ha sufrido una subida, aunque apenas perceptible, remando de esta manera hacia la tendencia de una estabilidad absoluta que invade desde hace tiempo a las Islas.

El resto de indicadores sigue el mismo patrón de estancamiento y, por tanto, en el mismo nivel. La positividad (el porcentaje de pruebas diagnósticas positivas con respecto al total), la trazabilidad (cuando un caso confirmado cuenta con un contacto estrecho que también ha dado positivo) y la ocupación hospitalaria se siguen manteniendo en riesgo bajo.

No obstante, hay una casilla que tampoco ha cambiado de color, pero que preocupa mucho más que el resto de indicadores y que ha experimentado una tímida subida: la ocupación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en las Islas se encuentra desde hace más de dos semanas en un rojo intenso, es decir, en riesgo alto. El director del SCS ha resaltado este jueves que precisamente las alarmantes cifras de ese indicador sea uno de los motivos por los que el Archipiélago mantenga sus niveles de alerta sanitaria actuales: "Los indicadores de incidencia siguen altos y la subida de la presión en las camas de críticos hace que haya que seguir tomando medidas, o al menos, manteniéndolas".

Situación por islas

Sin lugar a dudas, la isla que más ha visto un alivio de su situación epidemiológica es Fuerteventura. El 24 de marzo registraba cuatro indicadores en nivel de riesgo alto (IA a 14 días, IA a 14 días en mayores de 65, IA a siete días y ocupación en UCI por COVID-19). Todas esas casillas, a 7 de abril, han mejorado y sus datos se enmarcan en el riesgo medio, por lo que el rojo ya no aparece, por el momento, en su análisis pandémico.

Quien también se ha librado, aunque no del todo, del riesgo alto en su IA a 14 días es Tenerife, aunque la ocupación en UCI sigue estando en ese nivel tras dos semanas, igual que Gran Canaria. Sin embargo, la isla redonda parece ser la única que muestra un empeoramiento en este periodo de tiempo, ya que no solo la ocupación en críticos está en rojo, sino que también lo están sus incidencias en mayores de 65 años (con un leve repunte después de dos semanas) y, por si no fuera poco, su IA a 14 días ha sufrido tal subida que ha pasado de riesgo medio a alto, sumando así un total de cuatro casillas en este nivel. Por estos alarmantes datos, el presidente del Cabildo de la isla, Antonio Morales, ha llamado a "extremar las precauciones" y "tener cautela" ante un posible cambio de nivel de alerta en la lucha antiCOVID.

La Gomera y El Hierro pueden alardear de estar sumidas en un estancamiento, pero bastante positivo, ya que ambas islas occidentales tienen todos sus indicadores en nivel de riesgo mínimo.

La Palma también presume de estabilidad, pero ha habido saltos de niveles en algunos de sus indicadores. Hace dos semanas su trazabilidad y su ocupación en UCI se encontraban en riesgo bajo y, actualmente, sus casillas están pintadas de color verde. Por otro lado, la ocupación hospitalaria por COVID-19 ha hecho este mismo cambio de niveles, pero a la inversa.

Dentro del equilibrio de Lanzarote, hay que destacar que tanto su IA a 14 días como en siete en mayores de 65 años han mejorado y han alcanzado el riesgo mínimo. Algo que, sin embargo, no pueden decir sus datos de trazabilidad, que han sufrido un ligero repunte en las últimas dos semanas que ha hecho que este indicador salte de riesgo bajo a medio.